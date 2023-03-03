热带口炎性腹泻是病因未明，累及热带和亚热带居民的疾病，该病患者的小肠黏膜异常，导致消化吸收功能障碍和许多营养物质缺乏。

病因未知，但怀疑是由感染引起的。

典型症状包括贫血，浅色大便，慢性腹泻以及体重下降。

诊断基于居住在或最近曾到过本病流行区的人出现该病典型症状。

四环素类抗生素治疗本病。

热带口炎性腹泻主要发生在加勒比海地区、南印度地区和东南亚地区。本地人和游客（在该地区停留至少1个月）都有可能出现该疾病，但很少影响儿童。该疾病在美国罕见。在全球范围内，近几十年来的发病率逐渐下降。

热带口炎性腹泻的病因未知，但现有证据表明是由感染引起的。

热带口炎性腹泻的诊断 活检

血液化验 对居住在或最近曾到过本病流行区并出现贫血和消化吸收不良的患者，应考虑热带口炎性腹泻的可能。 医生使用内镜（配备光源和照相机的可弯曲可视导管，通过该导管可插入小钳子）从小肠中取出组织（活检）并在显微镜下观察组织，从而确诊。医生可以识别患者小肠中的某些特征性变化。 大便检查可排除寄生虫或细菌感染。 进行血液化验，帮助确定患者是否营养不良。