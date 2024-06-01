小肠是吸收食物的部位。
吸收不良是指身体吸收食物中的营养素有困难。营养素是为身体提供营养的物质。营养素包括蛋白质、碳水化合物、脂肪、维生素和矿物质。
什么是惠普尔病？
惠普尔病是一种可损害小肠黏膜的罕见感染。您会在分解（消化）食物和吸收营养素方面会遇到困难。
惠普尔病也可能影响其他器官，如心脏、肺、脑、关节和眼睛。
症状包括腹泻、关节肿胀和疼痛、体重减轻、腹痛
抗生素可治疗这种感染，但疾病可能复发
如果不治疗，惠普尔病可能致命
惠普尔病的症状有哪些？
惠普尔病的主要症状是：
关节肿胀、疼痛
腹泻（频繁、稀松或水样大便）
腹痛
体重减轻
其他症状包括：
发热
无饥饿感
贫血（红细胞计数低），可能使您感觉虚弱、疲倦
咳嗽
淋巴结肿大
如果感染扩散到脑部——意识模糊或记忆丧失
医生如何判断我是否患有惠普尔病？
如果在从小肠采集的活检样本中找到导致该病的细菌，医生会据此诊断惠普尔病。活检时，医生会使用内镜（一根柔性观察导管）末端的器械切取一小块组织样本，然后在显微镜下观察样本。
医生如何治疗惠普尔病？
医生会使用抗生素治疗惠普尔病至少一年。治疗后，疾病有时会复发。
但如果不治疗，惠普尔病会恶化，并可能致命。