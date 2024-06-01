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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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惠普尔病

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2024
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小肠是吸收食物的部位。

吸收不良是指身体吸收食物中的营养素有困难。营养素是为身体提供营养的物质。营养素包括蛋白质、碳水化合物、脂肪、维生素和矿物质。

什么是惠普尔病？

惠普尔病是一种可损害小肠黏膜的罕见感染。您会在分解（消化）食物和吸收营养素方面会遇到困难。

惠普尔病也可能影响其他器官，如心脏、肺、脑、关节和眼睛。

  • 症状包括腹泻、关节肿胀和疼痛、体重减轻、腹痛

  • 抗生素可治疗这种感染，但疾病可能复发

  • 如果不治疗，惠普尔病可能致命

惠普尔病的症状有哪些？

惠普尔病的主要症状是：

  • 关节肿胀、疼痛

  • 腹泻（频繁、稀松或水样大便）

  • 腹痛

  • 体重减轻

其他症状包括：

  • 发热

  • 无饥饿感

  • 贫血（红细胞计数低），可能使您感觉虚弱、疲倦

  • 咳嗽

  • 淋巴结肿大

  • 如果感染扩散到脑部——意识模糊或记忆丧失

医生如何判断我是否患有惠普尔病？

如果在从小肠采集的活检样本中找到导致该病的细菌，医生会据此诊断惠普尔病。活检时，医生会使用内镜（一根柔性观察导管）末端的器械切取一小块组织样本，然后在显微镜下观察样本。

医生如何治疗惠普尔病？

医生会使用抗生素治疗惠普尔病至少一年。治疗后，疾病有时会复发。

但如果不治疗，惠普尔病会恶化，并可能致命。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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