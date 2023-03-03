惠普尔病由一种可损伤小肠黏膜的罕见细菌感染而引起，可导致吸收不良，可能累及身体其他器官。
该病由细菌感染引起。
典型症状包括腹泻、关节发炎和疼痛、体重减轻和腹痛。
诊断基于不同的活检检查。
如不治疗，疾病可能加重并可能致命。
抗生素可治疗该病，但可能复发。
惠普病主要在 30 至 60 岁男性白人中发病。
惠普尔病的病因
惠普尔病由于感染惠普尔养障体（一种微生物）所致。这种感染最常累及小肠，还可能影响其他器官，如心脏、肺、脑、关节和眼。
惠普尔病的症状
惠普尔病的四个主要症状是
关节发炎和疼痛
腹泻
腹痛
体重减轻
其他常见症状有发热、食欲不振、贫血引起的疲劳和虚弱、咳嗽以及因胸膜炎引起的呼吸性胸痛。在胸膜之间的间隙内可有液体聚集（称为胸腔积液）。可能有淋巴结增大。
在部分患者中，肤色变深。
惠普病患者可能会出现心脏杂音。
意识模糊、记忆力丧失或不自主眼球运动，提示感染累及大脑。
惠普尔病的诊断
活检
医生通过识别小肠中的细菌，即可诊断惠普病。
为识别细菌，医生使用内镜（配备光源和照相机的可弯曲可视导管，通过该导管可插入小钳子）从小肠中取出组织（活检），或从肿大淋巴结中取出组织。然后，将组织放在显微镜下观察。
惠普尔病的治疗
抗生素
如不治疗，惠普尔病可能逐渐加重并可能致命。
惠普尔病可用抗生素治愈。通常，首先静脉输注头孢曲松或青霉素 2 至 4 周，然后口服甲氧苄啶/磺胺甲恶唑或多西环素联合羟氯喹至少 12 个月。症状迅速消退。
尽管抗生素初次治疗有效，但疾病可复发。