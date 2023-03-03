活检

医生通过识别小肠中的细菌，即可诊断惠普病。

为识别细菌，医生使用内镜（配备光源和照相机的可弯曲可视导管，通过该导管可插入小钳子）从小肠中取出组织（活检），或从肿大淋巴结中取出组织。然后，将组织放在显微镜下观察。