提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon
小知识
小知识

良性阵发性位置性眩晕

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 11月 2023
浏览专业版
获得完整的细节

何为良性阵发性位置性眩晕？

良性阵发性位置性眩晕 (BPPV) 是一种头晕目眩的感觉，你感觉你在旋转。它并不严重，并且会自己消失，但它可能让人不舒服。当您以某些方式活动时，这种类型的头晕会突然发生。

  • 你会突然感到你感觉自己在旋转，感到肠胃不适，并且可能会呕吐

  • 当你移动头部时会触发这些情景

  • 通常这些情景持续不到一分钟

  • 良性阵发性位置性眩晕(BPPV)在老年人中较常见 - 它可以影响平衡并使你更容易跌倒

  • 一组称为Epley手法的动作可停止大多数人的眩晕

是什么原因导致 BPPV？

发生 BPPV 是因为在你耳内深处控制平衡的地方存在一个问题。内耳中的微小钙质颗粒变得松散并漂浮在不属于它们的地方。这会导致症状。

当你以某种方式移动你的头部时，这些颗粒会左右移动，例如：

  • 在床上翻滚

  • 弯腰捡东西

BPPV在老年人和女性中较常见。

BPPV的症状是什么？

当你移动头部时，症状突然出现。BPPV的症状是：

  • 短时间头晕（眩晕） - 你可能会觉得你或你的周围环境正在移动或旋转

  • 胃部不适

  • 呕吐

症状令人不快，但并不危险。但是，如果在站立或行走时发生BPPV，你可能会失去平衡并跌倒。

医生如何辨别我是否有BPPV？

医生通常根据症状和体格检查的结果诊断BPPV。如果他们需要确保你不是因其它更危险的原因而感到头晕，他们可能会进行其它检查，如MRI（磁共振成像）。

医生如何治疗BPPV？

医生通常通过Epley手法来治疗BPPV。这种手法是移动头部和身体的特殊方式。它将松散颗粒转移到您耳朵的另一个部位，让这些颗粒不再引起问题。

Epley 手法：眩晕常见病因的简单治疗方法

此手法是按照下面红色箭头的顺时针顺序完成的。

若要进行Epley手法，请执行以下操作并在做每个姿势时保持约30秒：

  • 坐在桌子或床上，把你的头转到右边约45°

  • 仰卧，头仍然向右转，使你的头悬在桌边或床头

  • 把你的头转到左边

  • 现在把你的头和身体完全转向左侧，使鼻子指向地板

  • 慢慢地坐起来，但保持头部完全向左

  • 当你坐直后，立刻转动头部，使面部朝前

BPPV的症状通常在若干月内消除。

医生有时会让你服用药物来缓解头晕和胃部恶心，但这些可能只会在短时间内有所帮助。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。