何为良性阵发性位置性眩晕？
良性阵发性位置性眩晕 (BPPV) 是一种头晕目眩的感觉，你感觉你在旋转。它并不严重，并且会自己消失，但它可能让人不舒服。当您以某些方式活动时，这种类型的头晕会突然发生。
你会突然感到你感觉自己在旋转，感到肠胃不适，并且可能会呕吐
当你移动头部时会触发这些情景
通常这些情景持续不到一分钟
良性阵发性位置性眩晕(BPPV)在老年人中较常见 - 它可以影响平衡并使你更容易跌倒
一组称为Epley手法的动作可停止大多数人的眩晕
是什么原因导致 BPPV？
发生 BPPV 是因为在你耳内深处控制平衡的地方存在一个问题。内耳中的微小钙质颗粒变得松散并漂浮在不属于它们的地方。这会导致症状。
当你以某种方式移动你的头部时，这些颗粒会左右移动，例如：
在床上翻滚
弯腰捡东西
BPPV在老年人和女性中较常见。
BPPV的症状是什么？
当你移动头部时，症状突然出现。BPPV的症状是：
短时间头晕（眩晕） - 你可能会觉得你或你的周围环境正在移动或旋转
胃部不适
呕吐
症状令人不快，但并不危险。但是，如果在站立或行走时发生BPPV，你可能会失去平衡并跌倒。
医生如何辨别我是否有BPPV？
医生通常根据症状和体格检查的结果诊断BPPV。如果他们需要确保你不是因其它更危险的原因而感到头晕，他们可能会进行其它检查，如MRI（磁共振成像）。
医生如何治疗BPPV？
医生通常通过Epley手法来治疗BPPV。这种手法是移动头部和身体的特殊方式。它将松散颗粒转移到您耳朵的另一个部位，让这些颗粒不再引起问题。
Epley 手法：眩晕常见病因的简单治疗方法
此手法是按照下面红色箭头的顺时针顺序完成的。
若要进行Epley手法，请执行以下操作并在做每个姿势时保持约30秒：
坐在桌子或床上，把你的头转到右边约45°
仰卧，头仍然向右转，使你的头悬在桌边或床头
把你的头转到左边
现在把你的头和身体完全转向左侧，使鼻子指向地板
慢慢地坐起来，但保持头部完全向左
当你坐直后，立刻转动头部，使面部朝前
BPPV的症状通常在若干月内消除。
医生有时会让你服用药物来缓解头晕和胃部恶心，但这些可能只会在短时间内有所帮助。