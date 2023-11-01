发生 BPPV 是因为在你耳内深处控制平衡的地方存在一个问题。内耳中的微小钙质颗粒变得松散并漂浮在不属于它们的地方。这会导致症状。

当你以某种方式移动你的头部时，这些颗粒会左右移动，例如：

在床上翻滚

弯腰捡东西

BPPV在老年人和女性中较常见。