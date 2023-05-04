良性阵发性位置性眩晕（BPPV），是导致短暂眩晕（移动或旋转的虚假感觉）发作的常见疾病，当头部位置变化刺激内耳后半规管时发生。
当患者移动头部时，会短暂感觉他们自己或周围环境仿佛正在移动或旋转（通常不超过1分钟）。
患者还可能会感到恶心并呕吐，眼睛可能会异常移动。
医生根据发生的症状和情况以及体检结果进行诊断。
进行一次或两次Epley手法，可以解除大多数人的症状。
眩晕患者会有一种错觉，感觉他们自己、周围环境或自己和周围环境都在移动或旋转。大部分人将这一不适感觉描述为“头晕”，但人们也常使用“晕”一词用于其它感觉，如头重脚轻。“体位性”眩晕表示人们改变位置时发生眩晕，如躺到床上时和转头时。“良性”表示此病并不危险。
BPPV随着年龄增长而增多，并可能严重影响老年人的平衡，这可能导致跌倒和受伤。有时BPPV发生在头部创伤后。
（另见内耳概述）
良性阵发性位置性眩晕的病因
BPPV发作的大多数情况是因为头部位置的变化，特别是早晨醒来后在枕头上转动头部，或者为了够到很高的架子而向后仰起头部时。当正常情况下嵌入内耳一个部位（椭圆囊和球囊）的钙颗粒（耳石）位置移动并进入内耳的其它部位（最常见的是后半规管）时，会发生BPPV。
内耳包含三个半规管，它们负责帮助平衡。在这三个半规管中，后半规管所处的位置最利于在夜间通过重力接受大多数脱落的耳石。耳石进入其他两个半规管的情况较为少见。随着耳石积聚，它们会形成白垩色泥状物，当头部改变位置时会加大流体在耳道中的移动。这导致后半规管神经受体（毛细胞）被过度刺激，形成移动或旋转的错觉。
耳部内视图
随着年龄的增长，颗粒可能会从椭圆囊和球囊中移位。移位也可能是由于
耳部感染
头或耳外伤
长期卧床
耳部手术
一些有BPPV症状的患者还患有其他疾病，包括其他内耳疾病（如美尼尔氏病）、内耳动脉阻塞和中枢神经系统肿瘤。
良性阵发性位置性眩晕的症状
BPPV的症状是
眩晕症的短期发作，人们感觉好像他们或周围环境在移动或旋转
恶心和／或呕吐
BPPV可能令人恐惧和不舒服，但通常无害，并会自行或通过几个简单的动作消除。
当患者移动头部时，会触发眩晕（例如在床上滚动或弯腰捡东西时）。眩晕的每次发作都仅持续几秒钟到几分钟。在几天或几周的时间内，患者可能会多次发作，之后发作自行逐渐消退。眩晕可能伴有恶心、呕吐和特定类型的眼部运动，即眼睛沿一个方向快速颤动着移动，然后更加缓慢地回到原始位置，如此交替往复（称为眼震）。耳朵不会出现听力损失或噪音（耳鸣）。
尽管这些症状并不危险，但如果某人在驾驶汽车等可能不安全的情况下发作，则可能导致跌倒或其他事故。
良性阵发性位置性眩晕的诊断
Dix-Hallpike试验
有时需要影像学检查
BPPV的诊断基于症状描述及其出现的场景进行诊断。
通常使用Dix-Hallpike试验来检测。在进行Dix-Hallpike试验时
患者坐在检查床上，头部向右侧转动45度。
然后，患者向后躺下，让头部保持45度，并离开检查床大约20 度。
出现眩晕和眼球震颤之前会有大约5到10秒的延迟（称为潜伏期），但延迟也可能会长达30秒。
症状持续10到30秒，然后减弱并消失（称为疲劳）。
将视线保持在一个位置（视线固定）可以缩短甚至消除眼球震颤时间，所以该试验最好在患者戴Frenzel镜片（可让患者不可能注视任何东西）的情况下进行。
如果试验重复几次，BPPV患者的眩晕和眼球震颤强度会减弱（称为习惯性或疲劳性适应）。然而，在因更严重的脑部疾病（例如中风或多发性硬化）而眩晕的患者中，Dix-Hallpike试验能够立即触发症状，且只要患者的头部一直保持相同的位置，眩晕就会一直持续，并且在重复此动作时不会出现习惯性适应。
在医生不确定眩晕是否由另一种可能危险的疾病引起时，有时需要影像学检查（如 钆增强磁共振成像）。
良性阵发性位置性眩晕的治疗
使半规管内耳石颗粒归位的头部手法
一般而言，BPPV易于治疗。通常不推荐使用药物。药物的治疗效果不佳，并可能加重症状。
较常见的做法是让移位的耳石从后半规管中移动到不会引起症状的其它耳朵部位。这样做需要头进行筋斗状运动，被称为耳石复位手法，比如 Epley手法。对大约90%的人来说，该手法可以立即减轻眩晕。重复此手法可能有助于另外一些人。
Epley 手法：常见眩晕原因的简单治疗方法
在该Epley手法中，患者身体和头部移动到几个不同的位置，一个位置接一个位置。每个位置保持大约30秒钟，以允许耳石颗粒通过重力移动到耳道的不同部分。若要检查该动作是否有效，患者应以之前导致眩晕的相同方式移动头部。如果没有出现眩晕，表明该动作有效。完成该手法后，患者应保持直立或半直立1〜2天。
但有些患者会复发。如果复发，可重复该复位手法。医生可以向患者示范如何在复发时在家中进行该动作。
另一种有效的手法，称为Brandt-Daroff训练，可以教患者在家中进行。患者坐直，然后侧卧，头部转至45度角。患者保持此姿势约30秒或直到眩晕消退，然后再次坐直。在对侧重复相同的动作。这一组动作连续重复5次，每天3次，持续约2周，或直到训练完成后不再发生眩晕。
虽然后半规管最常受 BPPV 影响，但水平半规管偶尔也会受到影响，患者可以像原木那样滚动来缓解症状。
如果手法复位不起作用，医生通常会寻找是否有其它更严重的疾病可能引起该症状并需要其它治疗。
极少情况下，需要手术。