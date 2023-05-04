良性阵发性位置性眩晕

BPPV发作的大多数情况是因为头部位置的变化，特别是早晨醒来后在枕头上转动头部，或者为了够到很高的架子而向后仰起头部时。当正常情况下嵌入内耳一个部位（椭圆囊和球囊）的钙颗粒（耳石）位置移动并进入内耳的其它部位（最常见的是后半规管）时，会发生BPPV。

内耳包含三个半规管，它们负责帮助平衡。在这三个半规管中，后半规管所处的位置最利于在夜间通过重力接受大多数脱落的耳石。耳石进入其他两个半规管的情况较为少见。随着耳石积聚，它们会形成白垩色泥状物，当头部改变位置时会加大流体在耳道中的移动。这导致后半规管神经受体（毛细胞）被过度刺激，形成移动或旋转的错觉。

耳部内视图

眩晕症 图片

随着年龄的增长，颗粒可能会从椭圆囊和球囊中移位。移位也可能是由于

耳部感染

头或耳外伤

长期卧床

耳部手术

一些有BPPV症状的患者还患有其他疾病，包括其他内耳疾病（如美尼尔氏病）、内耳动脉阻塞和中枢神经系统肿瘤。