你的中耳是鼓膜后的一个空腔。中耳包含 3 个微小的骨骼，负责将您耳膜的振动传送到您内耳的神经。

您的咽鼓管连接您喉咙后部和您的中耳。

耳道是将耳朵外侧与耳膜连接起来的管道。

耳内

什么是分泌性中耳炎？ 分泌性中耳炎是指通常在中耳感染后（中耳炎），液体在中耳内蓄积。 尽管分泌性中耳炎的液体可能是在耳部感染后发生的，但这个液体不是感染性的。

分泌性中耳炎可发生在任何年龄，但最常见于儿童。

您可能有耳内胀满感，并有一定听力损失。

医生会查看您的耳朵，使用声波检测分辨里面是否有液体

医师可能需要切开耳膜引流积液。

是什么导致分泌性中耳炎？ 没有完全治愈的急性耳部感染

咽鼓管问题 正常情况下，您在吞咽时释放您中耳的压力。吞咽会让您的咽鼓管打开，可以每分钟发生 3 到 4 次。如果咽鼓管阻塞，液体在中耳积聚，就导致耳膜不能正常运动。 咽鼓管阻塞可在感冒或过敏导致咽鼓管内膜和腺样体肿胀时发生。腺样体是帮助抵御感染的一块组织，紧邻咽鼓管开口。

分泌性中耳炎有何症状？ 您耳内的饱满感

吞咽时有敲击或破裂声

一定程度的听力损失

有时有失去平衡 如果幼儿长时间患分泌性中耳炎并伴有听力下降，则他们在学习说话方面会遇到困难。分泌性中耳炎还增加了发生更多耳部感染（急性耳部感染）的风险。

医生如何分辨我是否有分泌性中耳炎？ 医生将会： 通过耳镜查看你的耳朵

进行声波检查看有无液体（称为鼓室压力测量）

进行听力测试