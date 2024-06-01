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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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耳内积液（分泌性中耳炎）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2024
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你的中耳是鼓膜后的一个空腔。中耳包含 3 个微小的骨骼，负责将您耳膜的振动传送到您内耳的神经。

您的咽鼓管连接您喉咙后部和您的中耳。

耳道是将耳朵外侧与耳膜连接起来的管道。

耳内

什么是分泌性中耳炎？

分泌性中耳炎是指通常在中耳感染后（中耳炎），液体在中耳内蓄积。

  • 尽管分泌性中耳炎的液体可能是在耳部感染后发生的，但这个液体不是感染性的。

  • 分泌性中耳炎可发生在任何年龄，但最常见于儿童。

  • 您可能有耳内胀满感，并有一定听力损失。

  • 医生会查看您的耳朵，使用声波检测分辨里面是否有液体

  • 医师可能需要切开耳膜引流积液。

是什么导致分泌性中耳炎？

正常情况下，您在吞咽时释放您中耳的压力。吞咽会让您的咽鼓管打开，可以每分钟发生 3 到 4 次。如果咽鼓管阻塞，液体在中耳积聚，就导致耳膜不能正常运动。

咽鼓管阻塞可在感冒或过敏导致咽鼓管内膜和腺样体肿胀时发生。腺样体是帮助抵御感染的一块组织，紧邻咽鼓管开口。

分泌性中耳炎有何症状？

  • 您耳内的饱满感

  • 吞咽时有敲击或破裂声

  • 一定程度的听力损失

  • 有时有失去平衡

如果幼儿长时间患分泌性中耳炎并伴有听力下降，则他们在学习说话方面会遇到困难。分泌性中耳炎还增加了发生更多耳部感染（急性耳部感染）的风险。

医生如何分辨我是否有分泌性中耳炎？

医生将会：

  • 通过耳镜查看你的耳朵

  • 进行声波检查看有无液体（称为鼓室压力测量）

  • 进行听力测试

医生如何治疗分泌性中耳炎？

多数患者无需治疗即可好转。抗生素对分泌性中耳炎没有帮助。

若要短暂缓解您耳内胀满感，可以在闭嘴和捏住鼻孔的情况下呼气。

如您的症状持续超过 3 个月，医生可能需要：

  • 切开耳膜引流积液

  • 放一根小管到耳膜内，以让空气位于其后和防止液体再次积聚

  • 做手术切除腺样体

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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