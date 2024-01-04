分泌性中耳炎是中耳腔内积液所造成的疾病。
分泌性中耳炎是因为急性中耳炎未完全消除或过敏导致咽鼓管阻塞时的一种疾病。
患耳会有胀满感和暂时的听力下降。
医师可通过耳部检查和鼓室压测定来诊断该病。
医师可能需要在鼓膜上开口，以引流积液。
浆液性中耳炎是因为急性中耳炎未痊愈或咽鼓管（连接中耳和鼻后）阻塞引起的一种疾病。过敏和腺体增大是咽鼓管阻塞的常见原因。肿瘤是阻塞的罕见原因。浆液性中耳炎可在任何年龄发生，但通常发生于儿童急性中耳炎之后（见儿童分泌性中耳炎），可能持续数周至数月。
通常咽鼓管在吞咽过程中每分钟开放3或4次，使中耳内的压力平衡。当咽鼓管阻塞时，随着氧气从中耳吸收入血，中耳腔内压力呈下降趋势。随着压力降低，液体可能会在中耳内堆积，这会减少鼓膜移动的能力。
浆液性中耳炎的症状
CLINICA CLAROS/科学图片库
喉科耳科研究所的TONY WRIGHT教授/科学图片库
中耳积聚的液体经常含有一些细菌，但是活动性感染的症状（如红肿、疼痛、积脓）很少见。耳痛很少见。患者通常会感觉受影响的耳朵胀，并在吞食时听到爆音或噼啪声。通常也会出现听力损失。
浆液性中耳炎的诊断
医师的评估
医生会检查耳朵，以进行诊断。医生使用耳镜（手持灯）和配套器械，利用空气来移动鼓膜。如果中耳有液体或鼓膜有孔，则鼓膜不能正常移动。
鼓室测压法有助于判断中耳内是否有液体。医生会检查成人和青少年的鼻腔和咽喉上部是否存在肿瘤。
浆液性中耳炎的治疗
观察等待
增加耳内压力的技巧
有时需要耳内引流管
多数分泌性中耳炎患者无需治疗可自行好转。减充血剂和抗生素没有帮助。
对于过敏导致充血的患者，可给予口服抗组胺药物和/或皮质类固醇鼻喷雾。
通过迫使空气通过咽鼓管中的堵塞物，可暂时增加中耳内的低压。可使用以下方法：
指导患者尽力呼气的同时保持嘴巴闭合并捏住鼻孔（称为 Valsalva 动作）。
指导患者轻轻捏住鼻子并吞咽。这一动作可以将空气送入中耳，全天可重复多次。
或者，医生可以使用一个特殊的注射器（中耳吹张器）把气吹到患者的一个鼻孔中，然后在患者吞咽时堵住另一个鼻孔。这一技术（称为中耳吹张法）可强迫气体进入咽鼓管和中耳。
如果症状变为慢性（持续超过 1 至 3 个月），医生可能会进行鼓膜切开术。在该手术中，通过鼓膜形成开口，以让液体从中耳排出。亦可在鼓膜切口放置一小引流管（鼓膜置管—见图鼓膜切开术），让液体流出、空气进入中耳。儿童可能还需要切除腺样体（腺样体切除术）。为了确保语言发育正常，因长期分泌性中耳炎导致长期听力损失的年幼儿童可能需要接受适当治疗，以确保他们的语言能力正常发育。
鼓膜切开术：治疗分泌性中耳炎
在鼓膜切开术中，医生在鼓膜上切一小口，以将液体从中耳排出。然后在鼓膜中通过切口放置一个微小的中空塑料管或金属管（鼓膜造孔插管或通气管）。这些管用于平衡环境与中耳内的压力。在一些患有复发性耳部感染或中耳内反复或持续积聚液体（慢性浆液性中耳炎）的儿童中，医生推荐使用通气管。
通气管的放置是一种常规手术操作，可在医院或医生诊所完成。通常需要全身麻醉或镇静。操作完成后，儿童通常在数小时内即可回家。有时在操作完成后给予约一周的抗生素滴耳剂。通气管通常在约 6 至 12 个月后自行移出，但有些类型的管会置留较长时间。不自行移出的管由医生取出，有时要在全身麻醉或镇静下进行。如果切口未自行闭合，可能需要手术闭合。
已放置通气管的儿童可以洗头和游泳，但一些医生建议儿童不要在未用耳塞的情况下将头部浸入深水中。
如果有分泌物流出，则提示感染，应通知医生。
有过敏症的人应尝试从其环境中清除已知的过敏原。医生可能会建议进行过敏原免疫治疗，尝试教导患者的免疫系统不要对过敏原做出反应。
分泌性中耳炎患者应避免或延迟水肺潜水和飞机旅行，因为环境压力变化可导致耳部疼痛和损伤（气压伤）。如果不能避免飞机旅行，咀嚼食物或喝水（比如用瓶子）可能对患有该病的儿童有帮助。在较大儿童和成人中，通常可使用若干技巧使中耳内压力与外界平衡，缓解不适。外界气压下降（如飞机起飞）时，应张口呼吸、打哈欠、咀嚼口香糖或做吞咽动作。如果外部压力增加，例如飞机降落或潜水员进入更深的水中时，应捏住鼻子、保持嘴巴紧闭，并尝试轻轻从鼻子出气（称为 Valsalva 动作）。这一动作会迫使空气从堵塞的咽鼓管通过。