分泌性中耳炎是中耳腔内积液所造成的疾病。

分泌性中耳炎是因为急性中耳炎未完全消除或过敏导致咽鼓管阻塞时的一种疾病。

患耳会有胀满感和暂时的听力下降。

医师可通过耳部检查和鼓室压测定来诊断该病。

医师可能需要在鼓膜上开口，以引流积液。

浆液性中耳炎是因为急性中耳炎未痊愈或咽鼓管（连接中耳和鼻后）阻塞引起的一种疾病。过敏和腺体增大是咽鼓管阻塞的常见原因。肿瘤是阻塞的罕见原因。浆液性中耳炎可在任何年龄发生，但通常发生于儿童急性中耳炎之后（见儿童分泌性中耳炎），可能持续数周至数月。

通常咽鼓管在吞咽过程中每分钟开放3或4次，使中耳内的压力平衡。当咽鼓管阻塞时，随着氧气从中耳吸收入血，中耳腔内压力呈下降趋势。随着压力降低，液体可能会在中耳内堆积，这会减少鼓膜移动的能力。

浆液性中耳炎的症状 正常鼓膜 图片 CLINICA CLAROS/科学图片库 分泌性中耳炎 图片 喉科耳科研究所的TONY WRIGHT教授/科学图片库 中耳积聚的液体经常含有一些细菌，但是活动性感染的症状（如红肿、疼痛、积脓）很少见。耳痛很少见。患者通常会感觉受影响的耳朵胀，并在吞食时听到爆音或噼啪声。通常也会出现听力损失。

浆液性中耳炎的诊断 医师的评估 医生会检查耳朵，以进行诊断。医生使用耳镜（手持灯）和配套器械，利用空气来移动鼓膜。如果中耳有液体或鼓膜有孔，则鼓膜不能正常移动。 鼓室测压法有助于判断中耳内是否有液体。医生会检查成人和青少年的鼻腔和咽喉上部是否存在肿瘤。