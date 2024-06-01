你的中耳是鼓膜后的一个空腔。中耳包含 3 个微小的骨骼，负责将您耳膜的振动传送到您内耳的神经。
急性中耳炎是中耳的疼痛性感染。它会突然发生，但通常会迅速好转。如果感染未消退，或反反复复，它被称为慢性耳部感染。
耳内
什么是耳部感染？
中耳炎
图片
你耳朵的不同部位都有可能被感染，但最可能被感染的是中耳。中耳感染也称为中耳炎。如果耳部感染迅速发生并迅速好转，则为急性耳部感染。如果耳部感染未消退，或反反复复，则为慢性耳部感染。
耳部感染可发生于任何年龄，但最常见于儿童
它们通常因感冒或过敏引发
感染的耳朵会疼痛，你的听力可能不如以前
大部分耳部感染可自行好转，但医生将为严重感染或未能自愈的感染开出抗生素
什么导致急性耳部感染？
急性耳部感染是因病毒或细菌导致的。普通感冒或过敏可能导致耳部感染。
此感染时中耳充满液体。细菌感染时液体可能是脓液。
急性耳部感染的症状是什么？
医生如何分辨我是否有耳部感染？
医生将使用耳镜检查：
你的鼓膜是否鼓起或发红
鼓膜后面是否有液体
医生如何治疗急性耳部感染？
大部分急性耳部感染无需治疗可痊愈，但医生可能会给你：
抗生素
止痛药，如对乙酰氨基酚或布洛芬
对于成人，有时提供减充血喷雾或药丸
对于过敏患者，抗组胺药丸
如果耳痛严重，医生可能需要从你的中耳引流液体。他们会在鼓膜上做一个孔来引流液体，或在鼓膜上放一根管保持液体正确流出。
我怎么能限制我孩子耳部感染的风险？
确保你的孩子常规接种儿童期疫苗
不要让婴儿躺着喝奶瓶或把奶瓶带到床上
不要在室内或在孩子周围吸烟