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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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耳部感染（急性中耳炎）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2024
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你的中耳是鼓膜后的一个空腔。中耳包含 3 个微小的骨骼，负责将您耳膜的振动传送到您内耳的神经。

急性中耳炎是中耳的疼痛性感染。它会突然发生，但通常会迅速好转。如果感染未消退，或反反复复，它被称为慢性耳部感染

耳内

什么是耳部感染？

你耳朵的不同部位都有可能被感染，但最可能被感染的是中耳。中耳感染也称为中耳炎。如果耳部感染迅速发生并迅速好转，则为急性耳部感染。如果耳部感染未消退，或反反复复，则为慢性耳部感染

  • 耳部感染可发生于任何年龄，但最常见于儿童

  • 它们通常因感冒或过敏引发

  • 感染的耳朵会疼痛，你的听力可能不如以前

  • 大部分耳部感染可自行好转，但医生将为严重感染或未能自愈的感染开出抗生素

什么导致急性耳部感染？

急性耳部感染是因病毒或细菌导致的。普通感冒或过敏可能导致耳部感染。

此感染时中耳充满液体。细菌感染时液体可能是脓液。

急性耳部感染的症状是什么？

最常见的症状包括：

  • 耳痛

  • 听力损失

婴儿可能烦躁不安或有睡眠障碍。

幼童可能会拽他们的耳朵、发烧、胃里恶心、呕吐或腹泻。

如果感染在鼓膜上形成孔（鼓膜穿孔），可能会有液体从耳朵流出。这通常会缓解疼痛。

耳部感染的并发症是什么？

大部分人没有并发症。多次耳部感染的儿童可能会有：

极罕见情况下，细菌感染可播散到临近骨骼或脑内。

医生如何分辨我是否有耳部感染？

医生将使用耳镜检查：

  • 你的鼓膜是否鼓起或发红

  • 鼓膜后面是否有液体

医生如何治疗急性耳部感染？

大部分急性耳部感染无需治疗可痊愈，但医生可能会给你：

  • 抗生素

  • 止痛药，如对乙酰氨基酚或布洛芬

  • 对于成人，有时提供减充血喷雾或药丸

  • 对于过敏患者，抗组胺药丸

如果耳痛严重，医生可能需要从你的中耳引流液体。他们会在鼓膜上做一个孔来引流液体，或在鼓膜上放一根管保持液体正确流出。

我怎么能限制我孩子耳部感染的风险？

  • 确保你的孩子常规接种儿童期疫苗

  • 不要让婴儿躺着喝奶瓶或把奶瓶带到床上

  • 不要在室内或在孩子周围吸烟

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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