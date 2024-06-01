大部分急性耳部感染无需治疗可痊愈，但医生可能会给你：

抗生素

止痛药，如对乙酰氨基酚或布洛芬

对于成人，有时提供减充血喷雾或药丸

对于过敏患者，抗组胺药丸

如果耳痛严重，医生可能需要从你的中耳引流液体。他们会在鼓膜上做一个孔来引流液体，或在鼓膜上放一根管保持液体正确流出。