会厌炎的症状是什么？

会厌炎的症状是什么？

会厌炎的症状会迅速出现，特别是在儿童中。儿童的咽喉可在症状开始出现后几小时内闭塞。

会厌炎通常是危及生命的急症，因此应将任何有症状的儿童或成人带到医院急诊室。

儿童可能出现：

严重咽喉疼痛

吞咽困难

发热

流涎

发音含糊

由呼吸道阻塞引起的吸气（喘鸣）时尖锐刺耳噪音

呼吸困难

在成年人中，症状与儿童相似，但通常需要24小时以上才会形成。会厌炎可以阻塞成人的呼吸道，但阻塞的发生率比儿童低。