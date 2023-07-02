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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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会厌炎

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 7月 2023
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什么是会厌炎？

会厌是咽喉中舌头下方的组织瓣。它有助于防止吞咽时食物掉入气道。如果会厌肿胀，会阻塞气道，使你无法呼吸。

会厌炎是指会厌部的细菌感染。

  • 会厌炎最常见的症状是严重的咽喉痛和伴有噪音的呼吸困难

  • 会厌炎危及生命，因为如果气道阻塞，你将无法呼吸

  • 会厌炎在儿童中尤其危险，因为他们的气道细小容易被阻塞

  • 医生用抗生素治疗会厌炎，通常在气道中放一个呼吸管，以防止其因肿胀而关闭

  • 为了预防会厌炎，请让你的孩子接种Hib疫苗——医生将其作为常规疫苗的一部分给孩子接种

疑似患有会厌炎的儿童和成人应该立即前往医院急诊科

什么导致会厌炎？

当会厌被细菌感染时会发生会厌炎。

感染导致会厌肿胀。这样可以关闭呼吸道，使你无法呼吸。

会厌炎的症状是什么？

会厌炎的症状会迅速出现，特别是在儿童中。儿童的咽喉可在症状开始出现后几小时内闭塞。

会厌炎通常是危及生命的急症，因此应将任何有症状的儿童或成人带到医院急诊室。

儿童可能出现：

  • 严重咽喉疼痛

  • 吞咽困难

  • 发热

  • 流涎

  • 发音含糊

  • 由呼吸道阻塞引起的吸气（喘鸣）时尖锐刺耳噪音

  • 呼吸困难

在成年人中，症状与儿童相似，但通常需要24小时以上才会形成。会厌炎可以阻塞成人的呼吸道，但阻塞的发生率比儿童低。

医生如何判断我是否患有会厌炎？

医生根据症状怀疑会厌炎。为了确诊，他们：

  • 用柔性窥镜向下查看咽喉

对于儿童，医生在手术室中进行此操作，以便需要时可以有准备放置呼吸管。成人通常可以保持清醒状态，只是在喉咙部分接受麻醉。

医生如何治疗会厌炎？

最重要的是确保患者能够呼吸。

对儿童：

  • 医生将呼吸管从咽喉向下插入气道，以防止呼吸道肿胀关闭

  • 如果医生由于会厌阻塞气道而无法插入呼吸管，他们会在颈前部切一个孔，将呼吸管直接插入气道（气管切开术）

通常成人不需要呼吸管，但是有些人会需要。你需要住院，以便医生可以密切观察。

所有会厌炎患者都需要静脉(IV)抗生素治疗感染。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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