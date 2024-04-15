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B 型流感嗜血杆菌 (Hib) 疫苗帮助预防 Hib 所引起的细菌感染，如肺炎和脑膜炎。此类感染在儿童中较为严重。疫苗的使用已将儿童严重 Hib 感染的发生率降低 99%。这些感染在免疫系统健康且脾功能正常的成人中不常见。
这种疫苗有不同的剂型可供使用。
更多信息，请参见美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的 B 型流感嗜血杆菌 (Hib) 疫苗信息声明。
（也请参见免疫接种概述。）
给予 B 型流感嗜血杆菌疫苗
Hib 疫苗采用肌肉注射方式接种。作为儿童期常规疫苗接种的一部分，根据使用剂型，可在 2 月龄、4 月龄或 2 月龄、4 月龄和 6 月龄各接种 1 次。但不管何种剂型，最后一次接种都应在 12 至 15 月龄间（总计 3 或 4 剂）。（参见 CDC：儿童和青少年按年龄组推荐的免疫接种时间表）。
所有的儿童都应接种疫苗。
还建议将Hib疫苗用于未接种过疫苗且感染风险较高的大龄儿童、青少年和成人，例如：
如果患者有临时性疾病，医生通常会等到疾病消退后再接种疫苗（也请参见 CDC：哪些人不应接种这些疫苗？）。
B 型流感嗜血杆菌疫苗的副作用
注射部位偶有红肿、疼痛。接种后，儿童可能会出现发烧、哭泣以及易烦躁。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国疾病控制与预防中心（CDC）：Hib 疫苗信息声明
CDC：哪些人不应接种这些疫苗？
欧洲疾病预防控制中心 (ECDC)：B 型流感嗜血杆菌感染：推荐的疫苗接种