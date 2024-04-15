B 型流感嗜血杆菌疫苗

Hib 疫苗采用肌肉注射方式接种。作为儿童期常规疫苗接种的一部分，根据使用剂型，可在 2 月龄、4 月龄或 2 月龄、4 月龄和 6 月龄各接种 1 次。但不管何种剂型，最后一次接种都应在 12 至 15 月龄间（总计 3 或 4 剂）。（参见 CDC：儿童和青少年按年龄组推荐的免疫接种时间表）。

所有的儿童都应接种疫苗。

还建议将Hib疫苗用于未接种过疫苗且感染风险较高的大龄儿童、青少年和成人，例如：

没有脾脏或脾脏功能不佳的人

接受过干细胞移植的人

如果患者有临时性疾病，医生通常会等到疾病消退后再接种疫苗（也请参见 ‭‬CDC：哪些人不应接种这些疫苗？‬）。