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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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会厌炎

（声门上炎）

作者：Alan G. Cheng, MD, Stanford University
已审核/已修订 2月 2024
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小知识

会厌炎是指会厌部的细菌感染性疾病。

  • 会厌炎可能阻塞呼吸道而致命。

  • 主要症状是严重的喉痛、流口水、喉鸣和呼吸困难。

  • 医生通常在手术室内，用一根细长的柔性观察管观察会厌，做出诊断。

  • B 型流感嗜血杆菌疫苗可以预防由这些细菌感染引起的会厌炎。

  • 抗生素可以清除感染，气管内插管可以防止封喉。

会厌是位于喉入口处，当吞咽时它会遮盖声门。

耳、鼻、咽喉

会厌炎的病因

有时会厌感染细菌。

由 B 型流感嗜血杆菌引起的会厌炎在儿童中最常见，但常规接种嗜血杆菌疫苗几乎在儿童中消灭了此感染。现在更多的会厌炎发生在成年人中。然而，儿童可能通过感染其他细菌患上会厌炎，而成年人和没有注射疫苗的儿童仍可能感染 B型流感嗜血杆菌

会厌的炎性肿胀会堵塞呼吸道，导致呼吸困难甚至死亡。由于儿童呼吸道较小，所以比成人更加危险，但会厌炎对成人也是致命的。

患有会厌炎的儿童通常在血流中存在细菌（菌血症），有时细菌会传播到肺部、关节、覆盖脑部的组织（脑膜）、心脏周围的包膜或皮下组织。

会厌炎的症状

在会厌炎儿童中，症状会突然出现，而且在症状开始几小时内就可能出现致命的喉头狭窄。症状包括

  • 严重咽喉疼痛

  • 吞咽困难

  • 吞咽疼痛

  • 发热

  • 流涎

  • 发音含糊

因感染位于会厌，咽喉后部常无感染表现。当肿胀的会厌阻碍呼吸道，儿童患者开始表现吸气（喘鸣）时发出锐音或喘息声，然后逐渐加重为呼吸困难。这些情况发展迅速。

在会厌炎成年人中，症状与儿童相似，包括咽喉肿痛、发烧、吞咽困难和流口水，但症状通常需要 24 小时以上才会形成。由于成年人呼吸道较大，所以呼吸道堵塞不太常见，也不会突然发生。但是，气道仍可能被阻塞，如果诊断和治疗延迟，成人可能死亡。

通常，儿童和成人的咽喉没有明显的炎症。因此，在患者喉部非常疼痛、但喉部外观正常时，医生可能会怀疑是会厌炎。

会厌炎的诊断

  • 直接检查（通常在手术室）

  • 有时行 X 光检查

如果患者有重度咽喉痛和喘鸣或其他会厌炎症状，且咽喉外观正常，那么医生会怀疑会厌炎。如果医生怀疑会厌炎，患者需住院治疗。

医生通过观察会厌，使用一根细长的柔性观察管（喉镜）来诊断会厌炎，通常在手术室进行。

当症状轻微且会厌炎的可能性较小时，可进行 X 线检查。

可对会厌周围的血液或组织样本进行培养（送至实验室培养细菌），以识别引起感染的细菌。

会厌炎的预防与治疗

  • 呼吸管

  • 抗生素

B型流感嗜血杆菌导致的会厌炎可通过 B型流感嗜血杆菌 (Hib) 疫苗进行有效预防。

在治疗会厌炎患者时，医生会确保患者的气道畅通。儿童会被送入手术室，并将塑料呼吸管通过口腔插入气管（经口气管插管）。导管会避免气道肿胀堵塞。医生也会在呼吸困难的成年人中放置呼吸管，尤其是呼吸道严重阻塞的成年人。但没有呼吸困难的成年人可能不需要呼吸管，可以在重症监护室中密切观察。呼吸管通常需要放置 60 小时或更短时间。

如果不能插入呼吸管，医生可能进行临时气管切开，在气管上创建一个洞使人能够呼吸。

患有会厌炎的所有成年人和儿童会服用抗生素（例如头孢曲松）。可根据培养结果更换抗生素。

气管切开
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气管切开是在气管（气道）中通过手术创造一个开口。将用于呼吸和清除肺内分泌物的管插入到开口中。
MEDICAL RF.COM/科学图片库
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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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