有时会厌感染细菌。

由 B 型流感嗜血杆菌引起的会厌炎在儿童中最常见，但常规接种嗜血杆菌疫苗几乎在儿童中消灭了此感染。现在更多的会厌炎发生在成年人中。然而，儿童可能通过感染其他细菌患上会厌炎，而成年人和没有注射疫苗的儿童仍可能感染 B型流感嗜血杆菌。

会厌的炎性肿胀会堵塞呼吸道，导致呼吸困难甚至死亡。由于儿童呼吸道较小，所以比成人更加危险，但会厌炎对成人也是致命的。

患有会厌炎的儿童通常在血流中存在细菌（菌血症），有时细菌会传播到肺部、关节、覆盖脑部的组织（脑膜）、心脏周围的包膜或皮下组织。