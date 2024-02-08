会厌炎是指会厌部的细菌感染性疾病。
会厌炎可能阻塞呼吸道而致命。
主要症状是严重的喉痛、流口水、喉鸣和呼吸困难。
医生通常在手术室内，用一根细长的柔性观察管观察会厌，做出诊断。
B 型流感嗜血杆菌疫苗可以预防由这些细菌感染引起的会厌炎。
抗生素可以清除感染，气管内插管可以防止封喉。
会厌是位于喉入口处，当吞咽时它会遮盖声门。
耳、鼻、咽喉
会厌炎的病因
会厌炎的症状
在会厌炎儿童中，症状会突然出现，而且在症状开始几小时内就可能出现致命的喉头狭窄。症状包括
严重咽喉疼痛
吞咽困难
吞咽疼痛
发热
流涎
发音含糊
因感染位于会厌，咽喉后部常无感染表现。当肿胀的会厌阻碍呼吸道，儿童患者开始表现吸气（喘鸣）时发出锐音或喘息声，然后逐渐加重为呼吸困难。这些情况发展迅速。
在会厌炎成年人中，症状与儿童相似，包括咽喉肿痛、发烧、吞咽困难和流口水，但症状通常需要 24 小时以上才会形成。由于成年人呼吸道较大，所以呼吸道堵塞不太常见，也不会突然发生。但是，气道仍可能被阻塞，如果诊断和治疗延迟，成人可能死亡。
通常，儿童和成人的咽喉没有明显的炎症。因此，在患者喉部非常疼痛、但喉部外观正常时，医生可能会怀疑是会厌炎。
会厌炎的诊断
直接检查（通常在手术室）
有时行 X 光检查
如果患者有重度咽喉痛和喘鸣或其他会厌炎症状，且咽喉外观正常，那么医生会怀疑会厌炎。如果医生怀疑会厌炎，患者需住院治疗。
医生通过观察会厌，使用一根细长的柔性观察管（喉镜）来诊断会厌炎，通常在手术室进行。
当症状轻微且会厌炎的可能性较小时，可进行 X 线检查。
可对会厌周围的血液或组织样本进行培养（送至实验室培养细菌），以识别引起感染的细菌。
会厌炎的预防与治疗
呼吸管
抗生素
B型流感嗜血杆菌导致的会厌炎可通过 B型流感嗜血杆菌 (Hib) 疫苗进行有效预防。
在治疗会厌炎患者时，医生会确保患者的气道畅通。儿童会被送入手术室，并将塑料呼吸管通过口腔插入气管（经口气管插管）。导管会避免气道肿胀堵塞。医生也会在呼吸困难的成年人中放置呼吸管，尤其是呼吸道严重阻塞的成年人。但没有呼吸困难的成年人可能不需要呼吸管，可以在重症监护室中密切观察。呼吸管通常需要放置 60 小时或更短时间。
如果不能插入呼吸管，医生可能进行临时气管切开，在气管上创建一个洞使人能够呼吸。
患有会厌炎的所有成年人和儿童会服用抗生素（例如头孢曲松）。可根据培养结果更换抗生素。