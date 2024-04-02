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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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喉癌

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 4月 2024
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你的（声匣）中有帮助发声的声带。喉在颈部中央形成可以看到和摸到的隆起。

什么是喉癌？

喉癌是你喉部的癌症。

  • 症状包括不会消失的声嘶、颈部肿块和之后的呼吸和吞咽问题

  • 这是最常见的头颈部癌症

  • 喉癌在男性中比女性更常见，尤其在60岁以上男性中

  • 吸烟和大量饮酒或增加患喉癌的几率

如果您声嘶已经持续超过 2 到 3 周，应去看医生

喉的位置

什么会导致喉癌？

医生并不总能知道什么导致了喉癌，但最大的风险因素是：

  • 吸烟

几乎所有喉癌患者当前或曾经吸烟。

如果你有以下情况，患喉癌的几率也增高：

  • 是男性，尤其是如果你年龄超过60岁

  • 长期大量饮酒

喉癌的症状是什么？

喉癌的症状有：

  • 数周后没有消失的声嘶（或声音改变）

  • 喉部或耳部疼痛

  • 颈部肿块

  • 呼吸和吞咽困难

医生怎么知道我是否有喉癌？

医生可通过检查你的喉部来判断你是否有喉癌。他们将把一根细的柔性观察管放到你的嘴里。

医生还可能进行活检（取一块你的组织样本进行检验）。活检通常在手术室内于你在全麻的睡眠状态下进行。

如你有喉癌，医生将通过检查看你的癌症是否已播散到身体其它部位：

医生如何治疗喉癌？

治疗取决于癌症的生长和播散程度。

医生通过以下方法之一治疗早期癌症

  • 激光显微手术（使用高能光束切除癌症）

  • 放疗，尤其如果癌症长在声带上

这些治疗通常不会影响你的声音。

医生通过以下联合治疗来治疗更晚期的癌症

  • 手术联合放疗，如果医生认为手术可以切除所有癌症的话

  • 放疗联合化疗，如果医生认为癌症太大以至于不能通过手术切除的话 - 这通常不能治愈癌症，但可能使癌症缩小，并减轻疼痛

治疗的副作用

喉癌的几乎所有治疗都有副作用。

针对晚期癌症进行手术有时切除喉的全部或大部分。如果你的喉被切除，有办法帮助你在无声带的情况下说话

对你颈部进行放疗可能会导致：

  • 皮肤发红瘙痒

  • 味觉下降

  • 口干

  • 吞咽困难

  • 牙齿问题，如果你的牙齿暴露于放疗的话

如你在治疗后出现吞咽困难，医生可能需要撑开你的食管。食管是将口中食物运送到胃部的食物管道。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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