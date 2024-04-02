医生可通过检查你的喉部来判断你是否有喉癌。他们将把一根细的柔性观察管放到你的嘴里。

医生还可能进行活检（取一块你的组织样本进行检验）。活检通常在手术室内于你在全麻的睡眠状态下进行。

如你有喉癌，医生将通过检查看你的癌症是否已播散到身体其它部位：