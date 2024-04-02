你的喉（声匣）中有帮助发声的声带。喉在颈部中央形成可以看到和摸到的隆起。
什么是喉癌？
喉癌是你喉部的癌症。
症状包括不会消失的声嘶、颈部肿块和之后的呼吸和吞咽问题
这是最常见的头颈部癌症
喉癌在男性中比女性更常见，尤其在60岁以上男性中
吸烟和大量饮酒或增加患喉癌的几率
如果您声嘶已经持续超过 2 到 3 周，应去看医生 。
喉的位置
什么会导致喉癌？
医生并不总能知道什么导致了喉癌，但最大的风险因素是：
吸烟
几乎所有喉癌患者当前或曾经吸烟。
如果你有以下情况，患喉癌的几率也增高：
是男性，尤其是如果你年龄超过60岁
长期大量饮酒
喉癌的症状是什么？
喉癌的症状有：
数周后没有消失的声嘶（或声音改变）
喉部或耳部疼痛
颈部肿块
呼吸和吞咽困难
医生怎么知道我是否有喉癌？
医生可通过检查你的喉部来判断你是否有喉癌。他们将把一根细的柔性观察管放到你的嘴里。
医生还可能进行活检（取一块你的组织样本进行检验）。活检通常在手术室内于你在全麻的睡眠状态下进行。
如你有喉癌，医生将通过检查看你的癌症是否已播散到身体其它部位：
医生如何治疗喉癌？
治疗取决于癌症的生长和播散程度。
医生通过以下方法之一治疗早期癌症：
激光显微手术（使用高能光束切除癌症）
放疗，尤其如果癌症长在声带上
这些治疗通常不会影响你的声音。
医生通过以下联合治疗来治疗更晚期的癌症：
手术联合放疗，如果医生认为手术可以切除所有癌症的话
放疗联合化疗，如果医生认为癌症太大以至于不能通过手术切除的话 - 这通常不能治愈癌症，但可能使癌症缩小，并减轻疼痛
治疗的副作用
喉癌的几乎所有治疗都有副作用。
针对晚期癌症进行手术有时切除喉的全部或大部分。如果你的喉被切除，有办法帮助你在无声带的情况下说话。
对你颈部进行放疗可能会导致：
皮肤发红瘙痒
味觉下降
口干
吞咽困难
牙齿问题，如果你的牙齿暴露于放疗的话
如你在治疗后出现吞咽困难，医生可能需要撑开你的食管。食管是将口中食物运送到胃部的食物管道。