什么是放疗？
放疗是一种癌症治疗，使用放射线来摧毁癌细胞并缩小癌性肿瘤。
医生使用放疗来治疗许多类型的癌症，包括头部、颈部、脑部和乳腺癌
放疗可能不会破坏所有癌细胞，并可能破坏一些正常细胞，从而导致一些副作用
医生可能会用放疗和另一种癌症治疗方法（如化疗）来治疗癌症
放疗可能会增加未来患上其它癌症的机会
放疗可以杀死人体内的各种细胞，而不仅仅是癌细胞。放射线必须非常仔细地对准目标，以使其主要击中癌肿而不是健康组织。
放疗类型
大多数放疗使用的机器会将射线束发射到患有癌症的身体部位。射线束有两种：
伽马射线
质子束
质子束可以比伽玛射线更精确地瞄准。无论使用什么样的射线束，大多数人每天都要接受放疗，共 6 至 8 周。
在放疗期间，医生经常使用 MRI（磁共振成像）、CT 扫描（计算机断层扫描）和超声，以便能够更精确地将射线束瞄准肿瘤
避免伤害健康组织的另一种方法是医生从身体的不同侧面以不同角度向癌症发射射线束。这样，射线束总是击中癌症，但同一处的健康组织不会每次都受到伤害。
放疗的其它类型：
医生向静脉内注射的一种放射性物质，通过血液到达癌细胞
医生在癌性肿瘤中放入小放射性颗粒（粒子）
放疗的副作用是什么？
感觉虚弱和疲劳
口疮
皮肤问题，如发红、瘙痒和脱皮
吞咽时疼痛
肺肿胀
感觉胃部不适或呕吐
感觉需要比平时更频繁地排尿（小便）或小便时疼痛
容易淤青
放疗可能损伤正常组织，并使未来有更高机会发生其它癌症。风险取决于年龄和接受放疗的身体部位。