大多数放疗使用的机器会将射线束发射到患有癌症的身体部位。射线束有两种：

伽马射线

质子束

质子束可以比伽玛射线更精确地瞄准。无论使用什么样的射线束，大多数人每天都要接受放疗，共 6 至 8 周。

避免伤害健康组织的另一种方法是医生从身体的不同侧面以不同角度向癌症发射射线束。这样，射线束总是击中癌症，但同一处的健康组织不会每次都受到伤害。

放疗的其它类型：