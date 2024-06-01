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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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鼻窦炎

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2024
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什么是鼻窦炎?

你的鼻窦是颊部和前额之后的空腔。每个鼻窦都向鼻腔内开口。鼻窦炎是指一个或多个鼻窦发炎或感染。

  • 病毒、细菌、真菌和过敏症可导致鼻窦炎

  • 可出现鼻塞、流鼻涕、以及面部或头部疼痛

  • 持续超过3个月的鼻窦炎被称为慢性鼻窦炎

  • 医生用药物来帮助鼻窦引流，且可能使用抗生素

鼻窦定位

什么原因导致鼻窦炎?

鼻窦炎通常由以下原因引起：

  • 病毒性上呼吸道感染（例如感冒）

该病毒感染使鼻内组织肿胀。这就是感冒时出现鼻塞的原因。鼻内肿胀会堵塞鼻窦开口，导致鼻窦内积液。过敏症 也引起鼻内肿胀，并可能导致鼻窦炎。

有时，细菌进入鼻窦液并导致：

  • 细菌性鼻窦炎

如果您有以下情况，慢性鼻窦炎更常见：

  • 过敏

  • 鼻息肉

  • 暴露于空气污染或烟草烟雾

  • 经常患鼻窦炎的家庭成员

鼻窦炎的症状是什么?

症状包括：

  • 鼻内流出黄色或绿色脓液（浓稠的液体）

  • 面部压力感和疼痛

  • 鼻塞

  • 口臭

  • 咳出粘液，尤其是在晚上

  • 有时，感觉全身不适、发热和寒战

如果您出现这些症状且还出现严重的头痛和神智错乱，请立即就医 ，因为感染可能已经扩散到脑部（脑膜炎）。

医生如何判断我是否患鼻窦炎?

医生根据症状和检查结果可以判断。有时，医生将要求做：

  • CT（计算机断层扫描）检查，以查看感染是否扩散或是否出现慢性鼻窦炎

  • 内镜检查（用细管将显微镜插入鼻内查看鼻窦）

医生如何治疗鼻窦炎?

医生通过帮助鼻窦引流来治疗鼻窦炎。医生会告诉您： 

  • 在热水淋浴处吸入蒸汽

  • 用热的湿毛巾敷在脸上（鼻窦上）

  • 饮用热液

  • 用盐水溶液冲洗鼻子或使用盐水喷雾剂

  • 使用鼻减充血剂喷雾，如去氧肾上腺素

如果出现发热、严重疼痛，或鼻窦炎持续超过10天，医生通常开抗生素处方。

如果您患有慢性鼻窦炎（鼻窦炎持续超过90天），医生可能：

  • 让您服用抗生素4至6周

  • 进行手术以冲洗鼻窦并帮助鼻窦引流

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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