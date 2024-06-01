什么是鼻窦炎?
你的鼻窦是颊部和前额之后的空腔。每个鼻窦都向鼻腔内开口。鼻窦炎是指一个或多个鼻窦发炎或感染。
病毒、细菌、真菌和过敏症可导致鼻窦炎
可出现鼻塞、流鼻涕、以及面部或头部疼痛
持续超过3个月的鼻窦炎被称为慢性鼻窦炎
医生用药物来帮助鼻窦引流，且可能使用抗生素
鼻窦定位
什么原因导致鼻窦炎?
鼻窦炎的症状是什么?
症状包括：
鼻内流出黄色或绿色脓液（浓稠的液体）
面部压力感和疼痛
鼻塞
口臭
咳出粘液，尤其是在晚上
有时，感觉全身不适、发热和寒战
如果您出现这些症状且还出现严重的头痛和神智错乱，请立即就医 ，因为感染可能已经扩散到脑部（脑膜炎）。
医生如何判断我是否患鼻窦炎?
医生根据症状和检查结果可以判断。有时，医生将要求做：
CT（计算机断层扫描）检查，以查看感染是否扩散或是否出现慢性鼻窦炎
内镜检查（用细管将显微镜插入鼻内查看鼻窦）
医生如何治疗鼻窦炎?
医生通过帮助鼻窦引流来治疗鼻窦炎。医生会告诉您：
在热水淋浴处吸入蒸汽
用热的湿毛巾敷在脸上（鼻窦上）
饮用热液
用盐水溶液冲洗鼻子或使用盐水喷雾剂
使用鼻减充血剂喷雾，如去氧肾上腺素
如果出现发热、严重疼痛，或鼻窦炎持续超过10天，医生通常开抗生素处方。
如果您患有慢性鼻窦炎（鼻窦炎持续超过90天），医生可能：
让您服用抗生素4至6周
进行手术以冲洗鼻窦并帮助鼻窦引流