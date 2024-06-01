你的鼻窦是颊部和前额之后的空腔。每个鼻窦都向鼻腔内开口。鼻窦炎是指一个或多个鼻窦发炎或感染。

病毒、细菌、真菌和过敏症可导致鼻窦炎

可出现鼻塞、流鼻涕、以及面部或头部疼痛

持续超过3个月的鼻窦炎被称为慢性鼻窦炎

医生用药物来帮助鼻窦引流，且可能使用抗生素