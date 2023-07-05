鼻窦炎是鼻窦的炎症，通常由于病毒或细菌感染或过敏所致。
鼻窦炎最常见的症状是疼痛、压痛、鼻充血和头痛。
鼻窦炎的诊断依靠症状，但有时也需要计算机断层扫描和其它影像学检查。
抗生素可以消除潜在的细菌感染。
鼻窦炎是最常见的疾病之一。额窦、上颌窦、筛窦和蝶窦，四组鼻窦均可发生鼻窦炎。鼻窦炎几乎总是与鼻道炎症（鼻炎）同时发生，一些医生称其为鼻炎鼻窦炎。鼻窦炎分为急性和慢性。
急性鼻窦炎
在不到30天内完全消失的鼻窦炎就被界定为急性鼻窦炎。在免疫系统功能正常的患者中，急性鼻窦炎通常由病毒感染引起。
一些急性鼻窦炎是由细菌引起的。感染通常是在堵塞鼻窦开口后引起的。此类堵塞通常由上呼吸道病毒感染引起，例如普通感冒。感冒时，肿胀的鼻腔黏膜可能将鼻窦口阻塞。鼻窦中的空气被吸入到血流，而鼻窦内部压力会降低，不仅会造成疼痛，而且会使液体进入鼻窦。这种液体是细菌滋生的温床。白血球和更多的液体就进入鼻窦内对抗细菌。此流入会增加压力，并造成更多疼痛。
过敏也使黏膜肿胀，阻塞窦口。另外，鼻中隔偏曲患者更易发生鼻窦口阻塞。
鼻窦定位
鼻窦是鼻周附近骨头内的空腔。两个额窦就位于眉毛上方。两个上颌窦位于颧骨中。两组筛窦位于鼻腔两侧。两个蝶窦（未显示）位于筛窦后侧。
慢性鼻窦炎
鼻窦炎的症状
急性和慢性鼻窦炎引起的症状相似，包括
从鼻子中排出黄色或绿色脓液
头痛
面部的压力和疼痛感
鼻充血和鼻塞
受影响的鼻窦触痛（触摸时疼痛）和肿胀
嗅觉能力降低（嗅觉减退）
口气（口臭）
排痰性咳嗽（特别是在夜间）
有些症状会表明哪个鼻窦被感染：
上颌窦炎引起紧邻眼睛下方的脸颊疼痛、牙疼和头疼。
额窦炎会在前额上方引起头疼。
筛窦炎引起眼睛后方和两眼之间的区域疼痛、流泪和前额上方头痛（通常描述为撕裂感）。
蝶窦炎的疼痛位置不固定，可能位于前额或枕后。
患者可能感觉不适。也会出现发烧和发冷，但这样的症状可能表明感染已散播到鼻窦之外的地方。通常在急性鼻窦炎中疼痛更严重。有时，躺下或前倾时头痛和面部疼痛会加重。
鼻窦炎并发症
鼻窦炎的诊断
医师的评估
有时使用计算机断层扫描
医生根据典型的症状进行诊断。计算机断层扫描(CT)可以确定鼻窦炎的范围和严重程度，但主要在人们出现并发症症状（如眼充血突出）或有慢性鼻窦炎时进行。如果患者患有上颌窦炎，可能使用X光检查牙齿，看有无牙齿脓肿。有时需要在局麻下行细的鼻内镜检查，以了解鼻窦口情况，并取分泌物做培养。此过程只需要局部麻醉，可在医生诊室完成。
有时，出于其他原因（例如，对于头痛或轻度头部损伤到急诊室就诊的患者）进行头部CT检查时偶然发现慢性鼻窦炎。
如果儿童鼻分泌物中有脓性物持续超过 10天并伴有极度疲劳（疲乏）和咳嗽，就应怀疑儿童鼻窦炎。可能出现面部疼痛不适。发烧不常见。在检查鼻子时，医生会查看流脓排出物。可以使用 CT 扫描确认诊断，但因为担心辐射照射，通常仅对患有慢性鼻窦炎（抗生素治疗无效或出现并发症迹象）的儿童实施。
鼻窦炎的治疗
改善鼻窦引流的治疗
加药鼻喷剂
有时使用抗生素
当抗生素无效时，进行手术
急性鼻窦炎的治疗目的在于通畅引流和控制炎症。蒸气吸入；热的湿毛巾敷受累的鼻窦处；热饮有助于缓解黏膜肿胀，并促进引流。用盐水溶液冲洗鼻腔（鼻腔冲洗）或使用盐水喷雾，也可以帮助缓解这些症状。
去氧肾上腺素或羟甲唑啉等喷鼻剂可缓解黏膜肿胀，可短期应用。类似药物还有口服伪麻黄碱等，疗效可能不如前者。皮质类固醇鼻用喷雾同样可以帮助缓解症状，但至少10天才会起效。
抗生素
对于严重（3天或更长时间的症状，如102.2℉[39℃]或以上的发烧和剧烈疼痛）或持续性（10天或更长时间）的急性鼻窦炎，给予抗生素，如阿莫西林/克拉维酸或多西环素。
慢性鼻窦炎患者服用同样的抗生素，但时间需更长，一般为4到 6周。
如果抗生素不见效，外科手术可以冲洗鼻窦并获得分泌物做细菌培养，也可以改善引流，消除炎症。影响引流的鼻塞也可能需要手术。
真菌性鼻窦感染
在自然环境中存在的多种真菌在健康人的鼻及鼻窦都能找到。在特定的条件下真菌可以引起鼻及鼻窦严重的炎症反应。
真菌球
真菌球是曲霉菌在其它方面都健康的人体中过度生长的结果。
症状包括鼻窦疼痛、鼻胀、鼻充血、流涕。
需要手术打开被感染的鼻窦并去除真菌球。