鼻窦炎病程超过90天时，即为慢性鼻窦炎。医生不太了解慢性鼻窦炎的确切成因，但它涉及造成慢性炎症的因素。这些因素包含慢性过敏、鼻息肉和暴露在环境刺激物中（例如空气中的污染物和烟草烟雾）。常有家族史，基因易患性是因素之一。如果有细菌或真菌感染，则炎症更严重。偶尔，上牙脓肿进入上方的鼻窦腔可致上颌窦炎。

鼻窦炎也可能是亚急性（持续30至90天）或 复发性（每年4次或更多次的急性鼻窦炎发作）的。