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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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鼻窦炎

作者：Marvin P. Fried, MD, Montefiore Medical Center, The University Hospital of Albert Einstein College of Medicine
已审核/已修订 7月 2023
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小知识

鼻窦炎是鼻窦的炎症，通常由于病毒或细菌感染或过敏所致。

  • 鼻窦炎最常见的症状是疼痛、压痛、鼻充血和头痛。

  • 鼻窦炎的诊断依靠症状，但有时也需要计算机断层扫描和其它影像学检查。

  • 抗生素可以消除潜在的细菌感染。

鼻窦炎是最常见的疾病之一。额窦、上颌窦、筛窦和蝶窦，四组鼻窦均可发生鼻窦炎。鼻窦炎几乎总是与鼻道炎症（鼻炎）同时发生，一些医生称其为鼻炎鼻窦炎。鼻窦炎分为急性和慢性。

急性鼻窦炎

在不到30天内完全消失的鼻窦炎就被界定为急性鼻窦炎。在免疫系统功能正常的患者中，急性鼻窦炎通常由病毒感染引起。

一些急性鼻窦炎是由细菌引起的。感染通常是在堵塞鼻窦开口后引起的。此类堵塞通常由上呼吸道病毒感染引起，例如普通感冒。感冒时，肿胀的鼻腔黏膜可能将鼻窦口阻塞。鼻窦中的空气被吸入到血流，而鼻窦内部压力会降低，不仅会造成疼痛，而且会使液体进入鼻窦。这种液体是细菌滋生的温床。白血球和更多的液体就进入鼻窦内对抗细菌。此流入会增加压力，并造成更多疼痛。

过敏也使黏膜肿胀，阻塞窦口。另外，鼻中隔偏曲患者更易发生鼻窦口阻塞。

鼻窦定位

鼻窦是鼻周附近骨头内的空腔。两个额窦就位于眉毛上方。两个上颌窦位于颧骨中。两组筛窦位于鼻腔两侧。两个蝶窦（未显示）位于筛窦后侧。

慢性鼻窦炎

鼻窦炎病程超过90天时，即为慢性鼻窦炎。医生不太了解慢性鼻窦炎的确切成因，但它涉及造成慢性炎症的因素。这些因素包含慢性过敏鼻息肉和暴露在环境刺激物中（例如空气中的污染物和烟草烟雾）。常有家族史，基因易患性是因素之一。如果有细菌真菌感染，则炎症更严重。偶尔，上牙脓肿进入上方的鼻窦腔可致上颌窦炎。

鼻窦炎也可能是亚急性（持续30至90天）或 复发性（每年4次或更多次的急性鼻窦炎发作）的。

鼻窦炎的症状

急性和慢性鼻窦炎引起的症状相似，包括

  • 从鼻子中排出黄色或绿色脓液

  • 头痛

  • 面部的压力和疼痛感

  • 鼻充血和鼻塞

  • 受影响的鼻窦触痛（触摸时疼痛）和肿胀

  • 嗅觉能力降低（嗅觉减退）

  • 口气（口臭）

  • 排痰性咳嗽（特别是在夜间）

有些症状会表明哪个鼻窦被感染：

  • 上颌窦炎引起紧邻眼睛下方的脸颊疼痛、牙疼和头疼。

  • 额窦炎会在前额上方引起头疼。

  • 筛窦炎引起眼睛后方和两眼之间的区域疼痛、流泪和前额上方头痛（通常描述为撕裂感）。

  • 蝶窦炎的疼痛位置不固定，可能位于前额或枕后。

患者可能感觉不适。也会出现发烧和发冷，但这样的症状可能表明感染已散播到鼻窦之外的地方。通常在急性鼻窦炎中疼痛更严重。有时，躺下或前倾时头痛和面部疼痛会加重。

鼻窦炎并发症

主要的鼻窦炎并发症是细菌感染的扩散。感染可以扩散到眼周围组织（见眼眶疾病简介）并造成视力改变或者眼周肿胀。

不太常见的是，感染会扩散到眼睛，造成眼睛疼痛并影响视力。

在少数情况下，感染会扩散到大脑组织（脑膜炎）并造成严重的头痛和意识模糊。患有鼻窦炎的患者如果出现了这些症状，应该立即让医生诊断。

鼻窦炎的诊断

  • 医师的评估

  • 有时使用计算机断层扫描

医生根据典型的症状进行诊断。计算机断层扫描(CT)可以确定鼻窦炎的范围和严重程度，但主要在人们出现并发症症状（如眼充血突出）或有慢性鼻窦炎时进行。如果患者患有上颌窦炎，可能使用X光检查牙齿，看有无牙齿脓肿。有时需要在局麻下行细的鼻内镜检查，以了解鼻窦口情况，并取分泌物做培养。此过程只需要局部麻醉，可在医生诊室完成。

有时，出于其他原因（例如，对于头痛或轻度头部损伤到急诊室就诊的患者）进行头部CT检查时偶然发现慢性鼻窦炎。

如果儿童鼻分泌物中有脓性物持续超过 10天并伴有极度疲劳（疲乏）和咳嗽，就应怀疑儿童鼻窦炎。可能出现面部疼痛不适。发烧不常见。在检查鼻子时，医生会查看流脓排出物。可以使用 CT 扫描确认诊断，但因为担心辐射照射，通常仅对患有慢性鼻窦炎（抗生素治疗无效或出现并发症迹象）的儿童实施。

鼻窦炎的治疗

  • 改善鼻窦引流的治疗

  • 加药鼻喷剂

  • 有时使用抗生素

  • 当抗生素无效时，进行手术

急性鼻窦炎的治疗目的在于通畅引流和控制炎症。蒸气吸入；热的湿毛巾敷受累的鼻窦处；热饮有助于缓解黏膜肿胀，并促进引流。用盐水溶液冲洗鼻腔（鼻腔冲洗）或使用盐水喷雾，也可以帮助缓解这些症状。

去氧肾上腺素或羟甲唑啉等喷鼻剂可缓解黏膜肿胀，可短期应用。类似药物还有口服伪麻黄碱等，疗效可能不如前者。皮质类固醇鼻用喷雾同样可以帮助缓解症状，但至少10天才会起效。

抗生素

对于严重（3天或更长时间的症状，如102.2℉[39℃]或以上的发烧和剧烈疼痛）或持续性（10天或更长时间）的急性鼻窦炎，给予抗生素，如阿莫西林/克拉维酸或多西环素。

慢性鼻窦炎患者服用同样的抗生素，但时间需更长，一般为4到 6周。

如果抗生素不见效，外科手术可以冲洗鼻窦并获得分泌物做细菌培养，也可以改善引流，消除炎症。影响引流的鼻塞也可能需要手术。

真菌性鼻窦感染

在自然环境中存在的多种真菌在健康人的鼻及鼻窦都能找到。在特定的条件下真菌可以引起鼻及鼻窦严重的炎症反应。

真菌球

真菌球是曲霉菌在其它方面都健康的人体中过度生长的结果。

症状包括鼻窦疼痛、鼻胀、鼻充血、流涕。

需要手术打开被感染的鼻窦并去除真菌球。

侵袭性真菌性鼻窦炎

侵袭性真菌性鼻窦炎是一种很严重的疾病，通常在免疫系统被化疗或控制不好的糖尿病白血病淋巴瘤多发性骨髓瘤艾滋病等疾病破坏的人群中出现。其扩散可能十分迅速。

症状包括疼痛、发热、脓涕。真菌可能扩散到眼眶，使受累眼的眼球突出（突眼）及失明。

诊断依靠活检结果（切取组织在显微镜下鉴别）。

治疗包括手术和通过静脉给予抗真菌药物。医生还必须治疗基础疾病，刺激低下的免疫系统，因为这种侵袭性鼻窦感染可能是致命性的。

过敏性真菌性鼻窦炎

过敏性真菌性鼻窦炎是一种慢性鼻窦炎，在此病中，真菌导致过敏反应，其特征包括显著的鼻充血以及形成鼻和鼻窦息肉

息肉会阻塞鼻腔和鼻窦开口形成慢性炎症。

通常需要手术打开鼻窦并去除真菌性团块。需要长期应用皮质类固醇、局部涂抹或口服抗生素，有时还需要局部涂抹或口服抗真菌药物。这些药物减轻炎性反应并清除真菌。然而，即使通过长期治疗后，疾病也较易反复。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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