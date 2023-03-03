什么是白内障？
白内障指的是眼内晶状体逐渐变混浊。此疾病没有疼痛感，但会导致视力逐渐下降。
西部眼科医院/科学图片库
白内障有各种症状，其中之一是视力变得不清晰
眼科医生可通过眼部检查诊断出白内障
当您已看不清时，就可以进行白内障摘除手术
白内障的病因是什么？
白内障的病因不是很清楚。白内障往往随着年龄的增长而出现。但还有其他原因：
眼睛损伤
糖尿病等疾病
某些眼部疾病
长时间使用某些药物（如皮质类固醇）
未使眼睛避光
营养不良
吸烟
过量饮酒
白内障有什么症状？
患者间的症状可能各不相同，但包括：
视力模糊
看到灯光周围有光晕和眩光
复视，但不常见
颜色看起来比正常偏黄、偏暗
偶尔出现疼痛
医生如何判断我是否有白内障？
医生会进行全面的眼部检查，检查您是否患有白内障，发生在哪个部位，以及阻挡了多少光线。
医生如何治疗白内障？
起初，您可通过佩戴框架眼镜或隐形眼镜来看得更清楚。尚无能去除白内障的滴眼液或药物。
在某一时刻，您的视力可能会变得很差，以致于您感到不安全或无法进行日常工作。那么医生将进行白内障摘除手术。手术期间，医生用人工（人造）晶状体替代您眼睛的天然晶状体。手术大约需要 30 分钟。您当天即可回家。白内障手术适用于任何年龄的患者，较安全，即使有全身系统性疾病如心脏病、糖尿病的患者也可行此手术。
术后：
您可使用滴眼液来预防感染，且有助于眼部伤口的愈合
您要与您的医生进行几次随访
您的视力会在术后几周内有所改善，但在阅读或夜间驾驶时仍需配戴眼镜
偶尔可能会出现感染、出血、高眼压或眼睛水肿
医生将处理任何可能出现的问题
我如何预防白内障？
预防白内障：
佩戴有 UV（紫外线）涂层的眼镜或太阳镜，可保护您的眼睛免受阳光直射
如果您服用皮质类固醇药物，可询问您的医生是否可换用其他的药物
如果您患有糖尿病，请保持血糖处于良好水平
食用含维生素 C 和 A 的食物，或含类胡萝卜素等营养成分的食物（如胡萝卜、红薯，以及深色绿叶蔬菜如菠菜、羽衣甘蓝等）
戒烟、限酒