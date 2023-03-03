起初，您可通过佩戴框架眼镜或隐形眼镜来看得更清楚。尚无能去除白内障的滴眼液或药物。

在某一时刻，您的视力可能会变得很差，以致于您感到不安全或无法进行日常工作。那么医生将进行白内障摘除手术。手术期间，医生用人工（人造）晶状体替代您眼睛的天然晶状体。手术大约需要 30 分钟。您当天即可回家。白内障手术适用于任何年龄的患者，较安全，即使有全身系统性疾病如心脏病、糖尿病的患者也可行此手术。

术后：