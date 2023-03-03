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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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白内障

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 3月 2023
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获得完整的细节

什么是白内障？

白内障指的是眼内晶状体逐渐变混浊。此疾病没有疼痛感，但会导致视力逐渐下降。

  • 白内障有各种症状，其中之一是视力变得不清晰

  • 眼科医生可通过眼部检查诊断出白内障

  • 当您已看不清时，就可以进行白内障摘除手术

白内障的病因是什么？

白内障的病因不是很清楚。白内障往往随着年龄的增长而出现。但还有其他原因：

  • 眼睛损伤

  • 糖尿病等疾病

  • 某些眼部疾病

  • 长时间使用某些药物（如皮质类固醇）

  • 未使眼睛避光

  • 营养不良

  • 吸烟

  • 过量饮酒

白内障有什么症状？

患者间的症状可能各不相同，但包括：

  • 视力模糊

  • 看到灯光周围有光晕和眩光

  • 复视，但不常见

  • 颜色看起来比正常偏黄、偏暗

  • 偶尔出现疼痛

医生如何判断我是否有白内障？

医生会进行全面的眼部检查，检查您是否患有白内障，发生在哪个部位，以及阻挡了多少光线。

医生如何治疗白内障？

起初，您可通过佩戴框架眼镜或隐形眼镜来看得更清楚。尚无能去除白内障的滴眼液或药物。

在某一时刻，您的视力可能会变得很差，以致于您感到不安全或无法进行日常工作。那么医生将进行白内障摘除手术。手术期间，医生用人工（人造）晶状体替代您眼睛的天然晶状体。手术大约需要 30 分钟。您当天即可回家。白内障手术适用于任何年龄的患者，较安全，即使有全身系统性疾病如心脏病、糖尿病的患者也可行此手术。

术后：

  • 您可使用滴眼液来预防感染，且有助于眼部伤口的愈合

  • 您要与您的医生进行几次随访

  • 您的视力会在术后几周内有所改善，但在阅读或夜间驾驶时仍需配戴眼镜

  • 偶尔可能会出现感染、出血、高眼压或眼睛水肿

  • 医生将处理任何可能出现的问题

我如何预防白内障？

预防白内障：

  • 佩戴有 UV（紫外线）涂层的眼镜或太阳镜，可保护您的眼睛免受阳光直射

  • 如果您服用皮质类固醇药物，可询问您的医生是否可换用其他的药物

  • 如果您患有糖尿病，请保持血糖处于良好水平

  • 食用含维生素 C 和 A 的食物，或含类胡萝卜素等营养成分的食物（如胡萝卜、红薯，以及深色绿叶蔬菜如菠菜、羽衣甘蓝等）

  • 戒烟、限酒

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