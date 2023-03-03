1 型糖尿病的症状经常突然出现。您可能会：

排尿（小便）很多

极度口渴，喝很多水

肚子痛（特别是儿童）

吃得比平常多，但体重仍然下降

视物模糊

感到困倦或恶心

有时，会发生一种被称为糖尿病酮症酸中毒的危险疾病。它起病突然，可能是儿童糖尿病的首发症状。如果您发生糖尿病酮症酸中毒，则可能会：

呼出的气味有水果味，闻起来像洗甲水

深呼吸，且速度非常快

恶心和呕吐

感觉全身虚弱、疲惫

2 型糖尿病的症状可能缓慢出现。您可能多年无症状。出现症状时，您可能会注意到自己：

排尿更频繁，量更大

饮水更多

这些症状会在数周或数月内恶化。您还可能：