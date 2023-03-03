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小知识
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糖尿病

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 3月 2023 | 修改的 11月 2023
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什么是糖尿病？

糖尿病是血糖（葡萄糖）水平过高的疾病。

如果身体不能按照正常方式控制血糖，则会发生糖尿病。

  • 糖尿病有两种类型：1 型和 2 型

  • 1 型糖尿病患者必须使用胰岛素（1 型糖尿病有时称为胰岛素依赖型糖尿病）

  • 有些 2 型糖尿病患者不得不注射胰岛素，但许多患者只需服药和改变饮食即可

  • 两类糖尿病都会引起严重的长期问题，如心脏病发作卒中

  • 糖尿病无法治愈，但使用胰岛素或其他药物并改变饮食可以控制病情

什么是血糖？

血糖是：

  • 身体的主要能量来源

血糖不仅仅是存在于饮料中或涂抹在食物上的糖。血糖来自各种食物，例如：

  • 面包

  • 水果

  • 意大利面食

  • 土豆

这些食物以及许多其他食物都含有碳水化合物。身体将碳水化合物转化为血糖。

身体如何控制血糖？

身体借助以下物质控制从血液进入细胞的糖量：

  • 胰岛素

胰岛素是身体在胰腺内生成的一种激素。胰腺是位于腹部胃后面的一个器官。

进食后，身体会吸收食物并使血糖升高。胰腺感觉到血糖偏高后，开始分泌胰岛素胰岛素会告诉身体细胞从血液中摄取糖分。血糖达到正常水平时，胰腺会停止分泌胰岛素

什么原因导致糖尿病？

糖尿病与胰岛素有关。

糖尿病有两大类型：

  • 发生 1 型糖尿病时，胰腺不能生成胰岛素，因为胰腺中负责分泌胰岛素的细胞已被破坏

  • 发生 2 型糖尿病时，胰腺会生成大量胰岛素，但是身体的细胞不能以正常方式对胰岛素作出反应

吃甜食不会导致您患上糖尿病。但吃得太多，您会明显超重，从而导致您患上 2 型糖尿病。

1 型糖尿病一般在 30 岁前发病，常见于儿童和青少年。

2 型糖尿病可在任何年龄发病，但更常见于以下人群：

  • 超重或肥胖

  • 30 岁或以上

  • 具有某些种族或族裔背景（在美国：非裔美国人、亚裔美国人、美洲印第安人、阿拉斯加土著人以及西班牙或拉丁美洲血统的人面临更高的风险）

  • 有家族成员患有 2 型糖尿病

有些女性在怀孕期间患上 2 型糖尿病。这被称为孕期糖尿病

糖尿病有哪些症状？

1 型糖尿病的症状经常突然出现。您可能会：

  • 排尿（小便）很多

  • 极度口渴，喝很多水

  • 肚子痛（特别是儿童）

  • 吃得比平常多，但体重仍然下降

  • 视物模糊

  • 感到困倦或恶心

有时，会发生一种被称为糖尿病酮症酸中毒的危险疾病。它起病突然，可能是儿童糖尿病的首发症状。如果您发生糖尿病酮症酸中毒，则可能会：

  • 呼出的气味有水果味，闻起来像洗甲水

  • 深呼吸，且速度非常快

  • 恶心和呕吐

  • 感觉全身虚弱、疲惫

2 型糖尿病的症状可能缓慢出现。您可能多年无症状。出现症状时，您可能会注意到自己：

  • 排尿更频繁，量更大

  • 饮水更多

这些症状会在数周或数月内恶化。您还可能：

  • 感觉全身非常虚弱、疲惫

  • 视物模糊

  • 脱水（体内水分不足）

糖尿病有哪些并发症？

如果血糖长期处于高位，可能会导致很多问题。大多数问题的发生原因是糖尿病导致血管堵塞。血管堵塞使得到达器官的血液不足。因此，您可能出现：

医生如何判断我是否有糖尿病？

医生做血液检查来查看你的：

  • 血糖水平

通常医生会在您早晨进食之前第一时间测量血糖水平。这就是所谓的空腹血糖。医生需要测量空腹血糖，是因为一天中其余时间的血糖升降取决于进食量。

空腹血糖水平：

  • 低于 100 是正常的

  • 100-125，提示有糖尿病风险

  • 126 或更高，提示有糖尿病

医生可能做的另一项检查是：

  • 血红蛋白 A1C

血红蛋白是红细胞内的一种物质。它可携带血液中的氧气。血液中的糖与血红蛋白结合形成血红蛋白 A1C。

  • 血糖水平越高，血红蛋白 A1C 就越多

血红蛋白 A1C 会长时间存在，因此其在血液中的含量变化缓慢。因此，医生根据血红蛋白 A1C 水平即可了解您在过去两至三个月的血糖水平。血红蛋白 A1C 水平高于 6.5% 的人患有糖尿病。

医生如何治疗糖尿病？

目前尚无有效治疗糖尿病的方法。治疗的目标是维持血糖水平接近正常。

  • 血糖水平控制得越好，发生并发症的可能性就越小

糖尿病的治疗包括：

  • 合理的饮食

  • 锻炼

  • 如果超重，则减肥

  • 药物

  • 定期测量血糖

如果您有糖尿病，应尽可能多地了解这种疾病。告诉受过糖尿病教育培训的护士。护士可以帮助您了解应该吃什么、如何保持运动、如何测量血糖水平以及如何调整胰岛素用量（若需要）。

我应该吃什么？

您的身体无法对血糖水平变化做出反应，因此务必：

  • 每天大约在同一时间吃饭和吃零食

  • 每天进食量相同

  • 每餐限制碳水化合物（如面包）和脂肪食物的摄入

  • 多吃蔬菜以及分解缓慢的碳水化合物，例如水果、全谷物和高纤维食物

  • 限制加工食品（如糖果、饼干、甜甜圈和糕点）的摄入

  • 避免含糖饮料，包括苏打水、甜冰茶、柠檬水、水果宾治和运动饮料

  • 限制酒精饮料的摄入，女性每天最多 1 杯，男性每天最多 2 杯

我应如何保持活动？

您应尝试每天做一些锻炼。

  • 锻炼可以帮助您达到或保持健康体重，并控制血糖水平

  • 向医生或护士咨询，弄清楚您应做多少锻炼，以及哪种活动最适合您

  • 锻炼时血糖水平会下降，因此在开始长时间锻炼之前，您可能需要吃一些零食或减少胰岛素用量

我应该减肥吗？

如果您有 2 型糖尿病并且超重，那么您应尝试减肥，这很重要。

  • 减肥有助于控制血糖

有时，在体重减至一定水平后，您可能就不需要吃药了。

如果您有 1 型糖尿病，减肥对控制血糖水平没有帮助。但超重对任何人都是不健康的。

我为什么要自测血糖？

您需要自测血糖水平，是因为血糖水平会根据以下因素不断变化：

  • 吃了什么

  • 活动量有多大

  • 压力水平

  • 是否有感染

  • 正在服用的药物

  • 一天中的不同时间

如果血糖水平显著变化，则可能需要改变饮食或调整用药。

医生会告诉您何时以及多久测量一次血糖。如果您有 1 型糖尿病，通常需要每天测量多次血糖。如果您有 2 型糖尿病，测量次数可以少一些。

大多数时候，测血糖的方法是：

  • 用一种称为柳叶刀的尖锐小工具刺破指尖，采一滴血

  • 将这滴血滴在一张小塑料测试条上

  • 将测试条放入一台可读取血糖水平的小仪器内

每次测量时记下血糖水平数值，以便与医生分享。医生会根据这些血糖值来判断您是否需要改变用药或饮食。如果您不自测血糖，则没人知道血糖可能太高。

有些人使用一种连续血糖监测设备，这种设备利用置入皮下的小型传感器，在一个像手机的小型可佩戴式设备的屏幕上，每隔几分钟就会显示血糖水平结果。

医生每 3-6 个月也会检测一次血液中的血红蛋白 A1C 含量。这可让医生了解过去一段时间您的血糖水平是否受控。

我需要用药吗？

  • 如果您有 1 型糖尿病，需使用胰岛素（针剂或吸入剂）—您可以学习如何通过检查血糖水平调整胰岛素用量

  • 如果您有 2 型糖尿病，需口服药物，但也可能需要胰岛素

我在哪里可以得到更多有关糖尿病的信息？

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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