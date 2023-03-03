什么是糖尿病？
糖尿病是血糖（葡萄糖）水平过高的疾病。
如果身体不能按照正常方式控制血糖，则会发生糖尿病。
糖尿病有两种类型：1 型和 2 型
1 型糖尿病患者必须使用胰岛素（1 型糖尿病有时称为胰岛素依赖型糖尿病）
有些 2 型糖尿病患者不得不注射胰岛素，但许多患者只需服药和改变饮食即可
糖尿病无法治愈，但使用胰岛素或其他药物并改变饮食可以控制病情
什么是血糖？
血糖是：
身体的主要能量来源
血糖不仅仅是存在于饮料中或涂抹在食物上的糖。血糖来自各种食物，例如：
面包
水果
意大利面食
土豆
这些食物以及许多其他食物都含有碳水化合物。身体将碳水化合物转化为血糖。
身体如何控制血糖？
身体借助以下物质控制从血液进入细胞的糖量：
胰岛素
胰岛素是身体在胰腺内生成的一种激素。胰腺是位于腹部胃后面的一个器官。
进食后，身体会吸收食物并使血糖升高。胰腺感觉到血糖偏高后，开始分泌胰岛素。胰岛素会告诉身体细胞从血液中摄取糖分。血糖达到正常水平时，胰腺会停止分泌胰岛素。
什么原因导致糖尿病？
糖尿病与胰岛素有关。
糖尿病有两大类型：
发生 1 型糖尿病时，胰腺不能生成胰岛素，因为胰腺中负责分泌胰岛素的细胞已被破坏
发生 2 型糖尿病时，胰腺会生成大量胰岛素，但是身体的细胞不能以正常方式对胰岛素作出反应
吃甜食不会导致您患上糖尿病。但吃得太多，您会明显超重，从而导致您患上 2 型糖尿病。
1 型糖尿病一般在 30 岁前发病，常见于儿童和青少年。
2 型糖尿病可在任何年龄发病，但更常见于以下人群：
超重或肥胖
30 岁或以上
具有某些种族或族裔背景（在美国：非裔美国人、亚裔美国人、美洲印第安人、阿拉斯加土著人以及西班牙或拉丁美洲血统的人面临更高的风险）
有家族成员患有 2 型糖尿病
有些女性在怀孕期间患上 2 型糖尿病。这被称为孕期糖尿病。
糖尿病有哪些症状？
1 型糖尿病的症状经常突然出现。您可能会：
排尿（小便）很多
极度口渴，喝很多水
肚子痛（特别是儿童）
吃得比平常多，但体重仍然下降
视物模糊
感到困倦或恶心
有时，会发生一种被称为糖尿病酮症酸中毒的危险疾病。它起病突然，可能是儿童糖尿病的首发症状。如果您发生糖尿病酮症酸中毒，则可能会：
呼出的气味有水果味，闻起来像洗甲水
深呼吸，且速度非常快
恶心和呕吐
感觉全身虚弱、疲惫
2 型糖尿病的症状可能缓慢出现。您可能多年无症状。出现症状时，您可能会注意到自己：
排尿更频繁，量更大
饮水更多
这些症状会在数周或数月内恶化。您还可能：
感觉全身非常虚弱、疲惫
视物模糊
脱水（体内水分不足）
糖尿病有哪些并发症？
医生如何判断我是否有糖尿病？
医生做血液检查来查看你的：
血糖水平
通常医生会在您早晨进食之前第一时间测量血糖水平。这就是所谓的空腹血糖。医生需要测量空腹血糖，是因为一天中其余时间的血糖升降取决于进食量。
空腹血糖水平：
低于 100 是正常的
100-125，提示有糖尿病风险
126 或更高，提示有糖尿病
医生可能做的另一项检查是：
血红蛋白 A1C
血红蛋白是红细胞内的一种物质。它可携带血液中的氧气。血液中的糖与血红蛋白结合形成血红蛋白 A1C。
血糖水平越高，血红蛋白 A1C 就越多
血红蛋白 A1C 会长时间存在，因此其在血液中的含量变化缓慢。因此，医生根据血红蛋白 A1C 水平即可了解您在过去两至三个月的血糖水平。血红蛋白 A1C 水平高于 6.5% 的人患有糖尿病。
医生如何治疗糖尿病？
目前尚无有效治疗糖尿病的方法。治疗的目标是维持血糖水平接近正常。
血糖水平控制得越好，发生并发症的可能性就越小
糖尿病的治疗包括：
合理的饮食
锻炼
如果超重，则减肥
药物
定期测量血糖
如果您有糖尿病，应尽可能多地了解这种疾病。告诉受过糖尿病教育培训的护士。护士可以帮助您了解应该吃什么、如何保持运动、如何测量血糖水平以及如何调整胰岛素用量（若需要）。
我应该吃什么？
您的身体无法对血糖水平变化做出反应，因此务必：
每天大约在同一时间吃饭和吃零食
每天进食量相同
每餐限制碳水化合物（如面包）和脂肪食物的摄入
多吃蔬菜以及分解缓慢的碳水化合物，例如水果、全谷物和高纤维食物
限制加工食品（如糖果、饼干、甜甜圈和糕点）的摄入
避免含糖饮料，包括苏打水、甜冰茶、柠檬水、水果宾治和运动饮料
限制酒精饮料的摄入，女性每天最多 1 杯，男性每天最多 2 杯
我应如何保持活动？
您应尝试每天做一些锻炼。
锻炼可以帮助您达到或保持健康体重，并控制血糖水平
向医生或护士咨询，弄清楚您应做多少锻炼，以及哪种活动最适合您
锻炼时血糖水平会下降，因此在开始长时间锻炼之前，您可能需要吃一些零食或减少胰岛素用量
我应该减肥吗？
如果您有 2 型糖尿病并且超重，那么您应尝试减肥，这很重要。
减肥有助于控制血糖
有时，在体重减至一定水平后，您可能就不需要吃药了。
如果您有 1 型糖尿病，减肥对控制血糖水平没有帮助。但超重对任何人都是不健康的。
我为什么要自测血糖？
您需要自测血糖水平，是因为血糖水平会根据以下因素不断变化：
吃了什么
活动量有多大
压力水平
是否有感染
正在服用的药物
一天中的不同时间
如果血糖水平显著变化，则可能需要改变饮食或调整用药。
医生会告诉您何时以及多久测量一次血糖。如果您有 1 型糖尿病，通常需要每天测量多次血糖。如果您有 2 型糖尿病，测量次数可以少一些。
大多数时候，测血糖的方法是：
用一种称为柳叶刀的尖锐小工具刺破指尖，采一滴血
将这滴血滴在一张小塑料测试条上
将测试条放入一台可读取血糖水平的小仪器内
每次测量时记下血糖水平数值，以便与医生分享。医生会根据这些血糖值来判断您是否需要改变用药或饮食。如果您不自测血糖，则没人知道血糖可能太高。
有些人使用一种连续血糖监测设备，这种设备利用置入皮下的小型传感器，在一个像手机的小型可佩戴式设备的屏幕上，每隔几分钟就会显示血糖水平结果。
医生每 3-6 个月也会检测一次血液中的血红蛋白 A1C 含量。这可让医生了解过去一段时间您的血糖水平是否受控。
我需要用药吗？
如果您有 1 型糖尿病，需使用胰岛素（针剂或吸入剂）—您可以学习如何通过检查血糖水平调整胰岛素用量
如果您有 2 型糖尿病，需口服药物，但也可能需要胰岛素
我在哪里可以得到更多有关糖尿病的信息？
美国糖尿病协会：关于糖尿病及其管理的支持工具和指导
JDRF：为 1 型糖尿病研究提供资金的全球组织
美国国家糖尿病、消化病和肾病研究所：关于糖尿病及其并发症的详细信息