晶状体混浊并导致进行性无痛性视力下降称为白内障。
视物模糊、对比度下降、眼前光晕。
通过检眼镜或裂隙灯检查眼睛，医生可观察到白内障。
多数白内障可手术摘除并植入人工晶体。
（关于发育或先天性白内障，参见先天性白内障。）
白内障是世界范围内致盲的首要原因。白内障在美国十分常见，多发生于老年人。年龄在 65～74 岁之间的人群中有将近 1/5 的人患有严重到会导致视力下降的白内障，在 75 岁以上的人群中，有近 1/2 的人患有白内障。幸运的是，美国的民众在白内障致盲前多已得到了治疗。
白内障通常随年龄增加而出现，或者形成时没有任何明显病因。但是，其他风险因素包括：
一眼患有白内障的患者，另一眼日后发生白内障的可能性较大。有时双眼可同时发生白内障。婴儿可能出生时就患有白内障（先天性白内障），儿童也可发生白内障，但多因外伤或疾病引起。
你知道吗……
白内障的症状
白内障通常经多年缓慢发生。由于晶状体是光线入眼的必经通路，白内障（晶状体浑浊）会阻挡光线的进入，或使入眼的光线散射，影响视力。早期症状可能包括
看见光周围有光晕和星芒（眩光）。
因对纸上印刷字母明暗之间的分辨力下降，患者常感觉阅读困难。
需要更多的光线才能看清楚
区分深蓝色和黑色时有问题
视力模糊
视物颜色偏黄且不够鲜亮。
轻度复视（也称为重影），但这种情况较少见。
尽管白内障几乎从不导致疼痛，但偶尔可有肿胀和眼压升高（青光眼），从而出现眼痛症状。
白内障如何影响视力
左图显示正常眼接收光线并将光线聚焦在视网膜上。右图显示白内障阻碍光线达到晶状体，并使光线扭曲从而无法在视网膜上聚焦。
白内障患者视力下降的严重程度取决于晶状体混浊的部位及进入眼内的光线量。
对于晶状体中心（内部）白内障（核性白内障），以下症状最为常见：
远视力变糟
最初可表现为近视力的提高，其原因是白内障充当了聚焦能力更强的晶状体，使光线再聚焦。
从 45 岁左右起需要戴老花镜的人可能发现，不戴眼镜也可以近距离视物了，此种现象常称为“视力第二春”。这种效果是暂时的，随着白内障变得更加浑浊而消失。
对于晶状体后部附近发生的白内障（后囊下白内障），以下症状最为常见：
瞳孔收缩时（例如在强光下或阅读时）视物模糊（视敏度下降）
失去对比度
来自强光或夜间开车时车头灯的光晕和星芒（眩光）
使用缩瞳剂（例如某些青光眼滴眼液）的患者也可能出现更多视力损失。
你知道吗……
白内障的诊断
白内障的治疗
佩戴框架眼镜和隐形眼镜改善视力
手术去除白内障并放置人工晶状体
在白内障严重损害视力之前，框架眼镜和隐形眼镜可提高患者的视力。在强光下戴太阳镜、利用反射型灯光替代直射光线可以减少眩光，提高视力。在极少数情况下，对于白内障面积小且位于晶状体体中央的患者，长时间保持瞳孔扩大的滴眼液可能有助于提高视力。
手术
目前尚无能去除白内障的眼药水或其他药物，因而白内障的唯一治疗方法就是手术。尚无能去除白内障的滴眼液或药物。白内障手术适用于任何年龄的患者，较安全，即使有全身系统性疾病如心脏病、糖尿病的患者也可行此手术。
在大多数情况下，只有当白内障所致的视力受损比较严重让患者失去安全感、感到不适或无法进行日常工作时，患者才应进行手术。过早手术并无明确优点。在极罕见情况下，白内障会导致眼内炎症或眼内压增高（青光眼）等变化，这会使医生建议迅速摘除白内障。
多数白内障手术都在局部麻醉下进行，只需眼表点眼药水进行表面麻醉或球周注射麻醉即可。人们通常也会接受镇静剂。小孩或术中眼球不能固视的成人才需要进行全身麻醉。
在手术中，医生通常会在眼球上做一个小切口，利用超声将白内障打碎后从晶状体囊内吸出（晶状体乳化法）。有时，在白内障手术的某些阶段，如做切口然后进入并软化白内障，以便于使用超声摘除，医生使用激光（称为飞秒激光）。当晶状体乳化法不可用时，医生可单纯在术中摘除晶状体，而不使用超声。此技术称为传统白内障囊外摘除术。
当所有白内障碎片均已摘除后，外科医生通常会在晶状体囊内植入塑料或硅胶晶体（人工晶体）。然而，不是所有的白内障患眼都能安全地植入人工晶体。然而，不是所有的白内障患眼都能安全地植入人工晶体，若未能植入人工晶体，患者就需要在术后戴较厚的框架眼镜或接触镜来矫正视力。
恢复
整个手术过程大约需要30分钟，术后即可回家不用住院，切口很小，能自行闭合，因而无需缝合。切口很小，能自行闭合，因而无需缝合。
因术后数天内活动可能会受到一定的限制（如不可以弯腰、不可举重物），因此术前应预先做好相应的安排以在家中获得更多帮助。视力改变，如视物模糊和对强光不适，可能会在术后短时间内发生。
手术后几周内，使用皮质类固醇、非甾体抗炎药 (NSAID) 和抗生素眼药水来减轻炎症、预防感染和促进愈合。有时在手术结束时将抗生素、皮质类固醇和/或非甾体抗炎药注射到眼睛中，这一步骤可减少术后使用眼药水的需要。为预防外伤，术后睡觉时可戴眼镜或塑料眼罩数周，直到伤口完全愈合。避免揉眼睛、提重物和过度向前弯腰。手术第二天应由医生进行检查，而后在术后大约 1 周、1 月复诊。对于双眼白内障的患者，一些医生会主张先行一眼手术，间隔数月后再行第二眼手术。
许多患者注意到在白内障手术后几周内，远视力改善。几乎所有患者在阅读时都需要佩戴眼镜，一些患者还将需要配戴眼镜来获得尽可能最好的远视力。
有了具有多聚焦功能的更新的眼内晶状体（多焦点晶状体），患者能在不戴眼镜的情况下同时具有良好的近视力和远视力，不过，有些植入这些晶状体的患者夜间可能会丧失对比敏感度，出现眩光和光晕。手术前，医生会根据检查结果计算所需的人工晶状体的屈光度。因此，术前配戴高度数眼镜的患者可能术后只需配戴较低度数的眼镜。一些植入更新的多焦点晶状体的患者不再需要眼镜，或者只有在做某些事情的时候需要，如夜间开车，在昏暗灯光下阅读，或者为了获得中距离视力时，如看计算机显示器。其他一些人工晶状体可矫正眼睛散光，还可降低术后对眼镜的需求。
并发症
白内障手术后的严重并发症很少。适当到医生处随访可及早发现和治疗并发症。并发症包括：
可能出现眼内感染（眼内炎）或严重的眼内出血，可造成视力损失。
眼压可能过高，如不接受治疗，可能导致青光眼，或植入物易位。
眼球后方（视网膜）可能出现水肿或脱离。
罕见情况下，视网膜疾病（如糖尿病性视网膜病变）患者可能发现术后视力变得更差。
有的患者在摘除原有晶体后一段时间内，故意保留在眼球后方的透明薄膜层（囊膜）可出现混浊，损伤视力。这种情况称为继发性白内障（或后囊膜混浊），约 1/4 接受白内障手术的患者在植入人工晶体数月至数年内发生继发性白内障。通常，继发性白内障可用激光进行治疗，将混浊的后囊膜切开一个小孔，以便于光线通过。
白内障的预防
人们可以通过几个方面帮助预防白内障，包括：
坚持佩戴带有可滤过紫外 (UV) 线涂层的眼镜或太阳镜。
不吸烟
少饮酒
糖尿病患者将血糖控制在良好水平
多摄入富含维生素 C、维生素 A 和类胡萝卜素（深绿色叶类蔬菜，如菠菜和羽衣甘蓝中含有）；然而，服用这些维生素的补充剂是否有助于预防白内障尚不太清楚。
绝经期妇女使用雌激素可能有一定的保护作用，但不能单纯为了此目的而使用雌激素。最后，长期使用皮质类固醇的患者可以与医生讨论能否使用不同药物。