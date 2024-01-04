白内障通常经多年缓慢发生。由于晶状体是光线入眼的必经通路，白内障（晶状体浑浊）会阻挡光线的进入，或使入眼的光线散射，影响视力。早期症状可能包括

看见光周围有光晕和星芒（眩光）。

因对纸上印刷字母明暗之间的分辨力下降，患者常感觉阅读困难。

需要更多的光线才能看清楚

区分深蓝色和黑色时有问题

视力模糊

视物颜色偏黄且不够鲜亮。

轻度复视（也称为重影），但这种情况较少见。

尽管白内障几乎从不导致疼痛，但偶尔可有肿胀和眼压升高（青光眼），从而出现眼痛症状。

白内障如何影响视力

白内障患者视力下降的严重程度取决于晶状体混浊的部位及进入眼内的光线量。

白内障 隐藏详情 此图显示右眼（屏幕左侧）有大的白内障。白内障是颜色较深的虹膜后面的浅蓝色不透明物质。 西部眼科医院/科学图片库

对于晶状体中心（内部）白内障（核性白内障），以下症状最为常见：

远视力变糟

最初可表现为近视力的提高，其原因是白内障充当了聚焦能力更强的晶状体，使光线再聚焦。

从 45 岁左右起需要戴老花镜的人可能发现，不戴眼镜也可以近距离视物了，此种现象常称为“视力第二春”。这种效果是暂时的，随着白内障变得更加浑浊而消失。

对于晶状体后部附近发生的白内障（后囊下白内障），以下症状最为常见：

瞳孔收缩时（例如在强光下或阅读时）视物模糊（视敏度下降）

失去对比度

来自强光或夜间开车时车头灯的光晕和星芒（眩光）

使用缩瞳剂（例如某些青光眼滴眼液）的患者也可能出现更多视力损失。