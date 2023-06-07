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小知识
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静脉曲张

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2023
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什么是静脉曲张？

静脉曲张是指皮肤下方的静脉变得非常大、扭曲且膨胀。这大多发生在腿部。

  • 静脉曲张可能引起疼痛、发痒或持续隐痛

  • 静脉曲张在女性中更常见，通常起病于怀孕期间

  • 通过治疗有时可以摆脱静脉曲张，但通常会形成新的静脉曲张

是什么原因导致了静脉曲张？

医生尚不十分清楚引起静脉曲张的原因，但静脉曲张会在静脉壁薄弱时发生。静脉会拉伸、扭曲和变宽。

静脉曲张可能呈现家族性发病趋势。

如果存在以下情况，静脉曲张可能恶化：

  • 体重增加或变得肥胖

  • 久站

  • 年老

静脉曲张的症状有哪些？

静脉曲张表现为紧贴皮肤的下层组织出现蛇形凸起。

病变静脉可能引起：

  • 疼痛

  • 腿部疲惫感

  • 腿部或脚踝瘙痒

您可能会因为曲张静脉的外观而感到困扰。

如果您有静脉曲张，可能也有蜘蛛网状静脉

医生如何判断我是否有静脉曲张？

医生一般在您站立时即可观察到静脉曲张。如果医生担心您的静脉存在其他问题，则可能会做超声检查。

医生如何治疗静脉曲张？

静脉曲张不能治愈，但通过治疗可以减轻症状。治疗方法包括：

  • 穿上支撑长袜（一种特殊的袜子，可覆盖您的膝盖并给腿部加压，以防止静脉拉伸和受伤）

  • 抬起双脚，例如躺下或使用脚凳

  • 静脉注射（硬化疗法）——医生会将药物注入曲张的静脉使其封闭

  • 激光治疗

  • 手术（静脉剥离）——如果您的症状严重、静脉曲张达到重度，医生可能会做手术切除曲张静脉

怀孕期间出现的静脉曲张多在分娩后的 2～3 周自行消退。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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