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蜘蛛网状静脉是指在皮肤下可见的细小、扩张静脉。
（也可参见静脉系统概述。）
蜘蛛静脉的外观
腿部蜘蛛静脉
蜘蛛网状静脉（也称为毛细血管扩张）是在皮肤下可见扩张的细小静脉。
Robert S. Porter医学博士提供的照片
面部蜘蛛静脉
蜘蛛网状静脉（也称为毛细血管扩张）是在皮肤下可见扩张的细小静脉。
© Springer Science+Business Media
腿部蜘蛛静脉
蜘蛛网状静脉（也称为毛细血管扩张）是在皮肤下可见扩张的细小静脉。
Robert S. Porter医学博士提供的照片
面部蜘蛛静脉
蜘蛛网状静脉（也称为毛细血管扩张）是在皮肤下可见扩张的细小静脉。
© Springer Science+Business Media
许多患者同时伴有蜘蛛网状静脉（扩张的毛细血管）。毛细血管是非常细小且管壁很薄的血管，作为连接动脉（运输血液离开心脏）和静脉（运输血液返回心脏）的桥梁。
腿部蜘蛛网状静脉可能由静脉曲张时血液的压力引起，但是没有静脉曲张的人也可能有蜘蛛网状静脉。当无静脉曲张的患者有蜘蛛网状静脉时，通常认为病因是激素因素，目前尚不清楚。激素的原因可以解释为什么蜘蛛网状血管病最常见于妇女，特别是在怀孕期。
蜘蛛网状静脉通常不会引起症状，但有些人可能会感到疼痛或有烧灼感。医生根据血管外观识别蜘蛛网状静脉。不需做检查。