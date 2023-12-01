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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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蜘蛛网状静脉

（特发性毛细血管扩张症）

作者：James D. Douketis, MD, McMaster University
已审核/已修订 12月 2023
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蜘蛛网状静脉是指在皮肤下可见的细小、扩张静脉。

（也可参见静脉系统概述。）

蜘蛛静脉的外观
腿部蜘蛛静脉
腿部蜘蛛静脉

蜘蛛网状静脉（也称为毛细血管扩张）是在皮肤下可见扩张的细小静脉。

Robert S. Porter医学博士提供的照片

面部蜘蛛静脉
面部蜘蛛静脉

蜘蛛网状静脉（也称为毛细血管扩张）是在皮肤下可见扩张的细小静脉。

© Springer Science+Business Media

腿部蜘蛛静脉
腿部蜘蛛静脉

蜘蛛网状静脉（也称为毛细血管扩张）是在皮肤下可见扩张的细小静脉。

Robert S. Porter医学博士提供的照片

面部蜘蛛静脉
面部蜘蛛静脉

蜘蛛网状静脉（也称为毛细血管扩张）是在皮肤下可见扩张的细小静脉。

© Springer Science+Business Media

许多患者同时伴有蜘蛛网状静脉（扩张的毛细血管）。毛细血管是非常细小且管壁很薄的血管，作为连接动脉（运输血液离开心脏）和静脉（运输血液返回心脏）的桥梁。

腿部蜘蛛网状静脉可能由静脉曲张时血液的压力引起，但是没有静脉曲张的人也可能有蜘蛛网状静脉。当无静脉曲张的患者有蜘蛛网状静脉时，通常认为病因是激素因素，目前尚不清楚。激素的原因可以解释为什么蜘蛛网状血管病最常见于妇女，特别是在怀孕期。

蜘蛛网状静脉通常不会引起症状，但有些人可能会感到疼痛或有烧灼感。医生根据血管外观识别蜘蛛网状静脉。不需做检查。

蜘蛛网状静脉的治疗

  • 注射治疗（硬化治疗）

  • 激光治疗

蜘蛛网状静脉通常采用注射疗法（硬化疗法）消除，这与静脉曲张的治疗方法相似。在硬化疗法中，医生会将一种溶液（如十四烷硫酸钠）注入每条蜘蛛网状静脉。该溶液刺激蜘蛛网状静脉并产生血栓阻塞静脉。大面积的蜘蛛网状静脉（多发性毛细血管扩张）可能需要多次治疗，因为这种注射很疼痛。皮肤可能变暗，但是这种变色通常可以完全消除。

激光疗法也有效果，但是大面积的也需要数次治疗。这种疗法使用激光束来破坏小静脉。

小面积的蜘蛛网状血管病可能在初期治疗后迁延或复发。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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