注射治疗（硬化治疗）

激光治疗

蜘蛛网状静脉通常采用注射疗法（硬化疗法）消除，这与静脉曲张的治疗方法相似。在硬化疗法中，医生会将一种溶液（如十四烷硫酸钠）注入每条蜘蛛网状静脉。该溶液刺激蜘蛛网状静脉并产生血栓阻塞静脉。大面积的蜘蛛网状静脉（多发性毛细血管扩张）可能需要多次治疗，因为这种注射很疼痛。皮肤可能变暗，但是这种变色通常可以完全消除。

激光疗法也有效果，但是大面积的也需要数次治疗。这种疗法使用激光束来破坏小静脉。

小面积的蜘蛛网状血管病可能在初期治疗后迁延或复发。