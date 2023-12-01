静脉曲张是指腿部的浅静脉非正常的扩张。
静脉曲张可能会导致腿部疼痛、瘙痒和乏力。
医师通过检查皮肤可发现静脉曲张。
手术或注射治疗可去除曲张的静脉，但常会有新的曲张静脉出现。
（也可参见静脉系统概述。）
静脉曲张的病因
静脉曲张的准确病因尚不清楚，但主要问题很可能是浅静脉（位于皮肤正下方的静脉）壁内的某处薄弱。这种静脉壁的薄弱可能具有遗传性。随着时间的推移，静脉壁的薄弱会使静脉失去弹性。静脉不断拉伸，变长变宽。为适应原有有限的空间，延长的静脉会变得迂曲。并在皮下呈蛇样膨胀。
女性比男性更容易发生静脉曲张，而且最初发生静脉曲张可能在怀孕期间。此外，下列情况可导致易感人群发生静脉曲张：
长时间站立
肥胖
年龄增长
动脉将血液与氧气和营养物质从心脏输送到身体其他部位。身体其他部位的血液通过静脉回流到心脏。静脉瓣能使血液始终上行流向心脏并阻止血液倒流。在静脉曲张患者中，静脉扩张会导致两个瓣叶（尖瓣或小叶）分离。当患者站立时，血流随着重力向下流，而且分离的静脉瓣叶不能有效的阻止血流。因此血液就会快速充盈静脉使得壁薄、迂曲的静脉变得更宽大。
通常仅允许血液从浅静脉流向深静脉的一些交通静脉，也变宽大。如果它们变宽大，其瓣叶也分离。因此，当肌肉挤压深静脉时，血液回流到浅静脉，导致浅静脉进一步拉伸。
许多合并静脉曲张的患者同时伴有蜘蛛网状静脉（扩张的毛细血管）。
圣巴塞洛缪医院/科学图片库
静脉曲张的症状
静脉曲张一般都会引起疼痛、双腿乏力感。然而有些患者即使静脉曲张很严重，也无疼痛感。
腿下部和踝部可感瘙痒，尤其是当患者穿短袜或长袜后腿部温暖时。瘙痒可引起抓挠，导致皮肤红斑、皮疹，而患者常误认为是皮肤干燥引起的。当静脉曲张发展到极限时，疼痛会加重。
只有少数静脉曲张患者会出现并发症，例如皮炎、浅静脉血栓形成、静脉发炎（静脉炎）或出血。静脉曲张患者也可能发生慢性静脉功能不全。
静脉炎可以自发出现或在损伤后出现。虽然常会疼痛，但静脉曲张引起的静脉炎通常不会产生严重后果。
皮炎会引起皮肤变红、鱼鳞样变、瘙痒皮疹或褐色素沉着（浅肤色可能比深肤色明显），通常好发于踝部以上腿内侧。抓挠或微小损伤、特别是刮脸引起的损伤，可导致出血或形成不愈合的疼痛性溃疡。溃疡也会出血。
静脉曲张的诊断
医生评估
通常可观察到静脉曲张患者的皮肤下方有隆起，尤其是站立时。
超声检查可以识别静脉曲张，但除非医生认为深静脉可能发生功能障碍，否则通常不做超声检查（参见慢性静脉功能不全和血栓形成后综合征）。皮肤内改变或脚踝肿胀可提示深静脉功能障碍。脚踝肿胀是因为体液在皮下组织内蓄积，这种状况称为水肿。单纯静脉曲张不会引起水肿。
静脉曲张的治疗
弹力长袜
有时采用注射疗法或激光疗法
有时需要进行手术
虽然曲张的静脉可以通过手术剥脱或剔除及注射药物治疗，但是该病并不能被治愈。因此治疗主要是减轻症状、改善外观及防止并发症。通过平躺或坐位时用一个脚踏板来抬高下肢，可以减轻静脉曲张的症状，但却不能阻止新的曲张静脉的出现。怀孕期间出现的静脉曲张多在分娩后的 2 或 3 周自行消退。所以没有必要治疗。
弹力袜（弹力长袜）可压迫静脉并防止其拉伸和受伤。那些不愿意手术或注射治疗的患者，或有手术禁忌的患者，都可以选择穿弹力袜。
注射治疗（硬化治疗）
一种手术的替代治疗就是注射治疗，是将曲张静脉封闭，这样血流就不再从此经过了。将一种溶液（如十四烷硫酸钠）注射到静脉内，以刺激静脉形成血栓。实际上，这个过程就是一种无害的浅静脉血栓形成。血栓消除的过程中会形成瘢痕组织，从而将病变静脉阻塞。但是，血栓也可能会被溶解而不是形成瘢痕组织，最后曲张静脉会再通。此外，也会经常形成新的静脉曲张。
硬化治疗技术也包括特殊绷带法，通过压缩所注射静脉的直径来缩小血栓。较小的血栓更易于形成预期的瘢痕组织。另外一个优点就是适当的压迫几乎可消除常常与该疗法所致静脉刺激伴随出现的疼痛。
尽管注射治疗比手术更耗时，但也有很多优点：
不需要麻醉。
新的静脉曲张可在其出现时进行治疗。
两次治疗之间，患者可以进行每日正常活动。
激光治疗
一些外科医师实验性应用激光治疗静脉曲张。该治疗是用一种高度集中、连续高强度的光流来切割或破坏组织。激光治疗有时用于希望美容改善的患者治疗。
手术（“静脉剥离”）
手术不再用作静脉曲张的常规治疗。手术治疗的目的是为了尽可能多地切除曲张静脉。但是，外科医生会尝试保留隐静脉。大隐静脉是全身最长的一条浅静脉，从踝部一直延伸至腹股沟，与股静脉（腿部的主要深静脉）相连。外科医生会尝试保留隐静脉，因为它可在心脏血管或体内其他主要血管发生阻塞时用于实施搭桥手术。如果必须将大隐静脉去除的话，手术就称为大隐静脉剥脱术。在这个手术中，外科医师要做两个切口，一个在腹股沟，另一个在踝部，然后在两个切口处将静脉切开。在整段静脉中穿过一个弹性金属丝，而后抽出以去除静脉。
如需剥脱其他曲张静脉，医师需在其他部位做切口。因浅静脉在血液循环中的作用不如深静脉重要，所以去除后只要深静脉功能是正常的，就不会影响血液回流。
曲张静脉剥脱术是一个相当长的手术，所以常采用全麻。术后可减轻症状并防止并发症的发生，但会遗留疤痕。手术过程越仔细，术后新的曲张静脉形成就越晚。但是手术并不能消除新的曲张静脉的形成倾向。
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