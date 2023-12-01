静脉曲张的准确病因尚不清楚，但主要问题很可能是浅静脉（位于皮肤正下方的静脉）壁内的某处薄弱。这种静脉壁的薄弱可能具有遗传性。随着时间的推移，静脉壁的薄弱会使静脉失去弹性。静脉不断拉伸，变长变宽。为适应原有有限的空间，延长的静脉会变得迂曲。并在皮下呈蛇样膨胀。

女性比男性更容易发生静脉曲张，而且最初发生静脉曲张可能在怀孕期间。此外，下列情况可导致易感人群发生静脉曲张：

长时间站立

肥胖

年龄增长

动脉将血液与氧气和营养物质从心脏输送到身体其他部位。身体其他部位的血液通过静脉回流到心脏。静脉瓣能使血液始终上行流向心脏并阻止血液倒流。在静脉曲张患者中，静脉扩张会导致两个瓣叶（尖瓣或小叶）分离。当患者站立时，血流随着重力向下流，而且分离的静脉瓣叶不能有效的阻止血流。因此血液就会快速充盈静脉使得壁薄、迂曲的静脉变得更宽大。

通常仅允许血液从浅静脉流向深静脉的一些交通静脉，也变宽大。如果它们变宽大，其瓣叶也分离。因此，当肌肉挤压深静脉时，血液回流到浅静脉，导致浅静脉进一步拉伸。

许多合并静脉曲张的患者同时伴有蜘蛛网状静脉（扩张的毛细血管）。

腿部静脉曲张 图片 圣巴塞洛缪医院/科学图片库

曲张静脉内的血流 图片