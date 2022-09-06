正常情况下，女性体内有少量雄性激素。这些雄性激素是肾上腺生成的。肾上腺位于每个肾脏的上方。

导致男性化的肾上腺问题包括：

肾上腺异常偏大

肾上腺内有癌性或非癌性肿瘤

卵巢癌

出生时即存在的肾上腺问题

女性服用类固醇增肌时也会引起男性化。