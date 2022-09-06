什么是男性化？
男性化是指女性或儿童出现成年男性特征。这些特征可能包括面部毛发过多、秃顶、痤疮，以及声音变得深沉。
男性化是雄性激素水平高引起的
肾上腺异常偏大或肾上腺内有肿瘤通常会导致男性化
医生治疗男性化的方法是手术切除所有肿瘤，并使用降低激素水平的药物
什么原因会导致男性化？
正常情况下，女性体内有少量雄性激素。这些雄性激素是肾上腺生成的。肾上腺位于每个肾脏的上方。
导致男性化的肾上腺问题包括：
肾上腺异常偏大
肾上腺内有癌性或非癌性肿瘤
卵巢癌
出生时即存在的肾上腺问题
女性服用类固醇增肌时也会引起男性化。
男性化有哪些症状？
男性化患者会出现身体变化，包括：
面部和身体毛发过多
秃顶
痤疮
声音变得深沉
肌肉增多
性欲增强
女性的身体变化包括：
子宫缩小
阴蒂增大
乳房变小
月经停止
对于男性化儿童，可能比正常儿童长得快，且结束得早。青春期前的男性化可能会导致成年时身材矮小。女婴的生殖器可能增大。年轻男孩可能过早性成熟。
医生如何判断我是否有男性化？
医生如何治疗男性化？
医生将会：
做手术切除所有肿瘤
如果肾上腺只是过度活跃，那么服用皮质类固醇有时会降低肾上腺生成雄性激素的数量。