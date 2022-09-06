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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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男性化

（肾上腺性征异常综合征）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2022
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什么是男性化？

男性化是指女性或儿童出现成年男性特征。这些特征可能包括面部毛发过多、秃顶、痤疮，以及声音变得深沉。

  • 男性化是雄性激素水平高引起的

  • 肾上腺异常偏大或肾上腺内有肿瘤通常会导致男性化

  • 医生治疗男性化的方法是手术切除所有肿瘤，并使用降低激素水平的药物

什么原因会导致男性化？

正常情况下，女性体内有少量雄性激素。这些雄性激素是肾上腺生成的。肾上腺位于每个肾脏的上方。

导致男性化的肾上腺问题包括：

  • 肾上腺异常偏大

  • 肾上腺内有癌性或非癌性肿瘤

  • 卵巢

  • 出生时即存在的肾上腺问题

女性服用类固醇增肌时也会引起男性化。

男性化有哪些症状？

男性化患者会出现身体变化，包括：

  • 面部和身体毛发过多

  • 秃顶

  • 痤疮

  • 声音变得深沉

  • 肌肉增多

  • 性欲增强

女性的身体变化包括：

  • 子宫缩小

  • 阴蒂增大

  • 乳房变小

  • 月经停止

对于男性化儿童，可能比正常儿童长得快，且结束得早。青春期前的男性化可能会导致成年时身材矮小。女婴的生殖器可能增大。年轻男孩可能过早性成熟。

医生如何判断我是否有男性化？

医生会做：

医生如何治疗男性化？

医生将会：

  • 做手术切除所有肿瘤

如果肾上腺只是过度活跃，那么服用皮质类固醇有时会降低肾上腺生成雄性激素的数量。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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