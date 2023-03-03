糖尿病是一种血糖（葡萄糖）水平过高的终身疾病。
为什么糖尿病患者需要用药？
什么是胰岛素？
胰岛素是人体生成的一种可降低血糖水平的天然激素。胰岛素也可以作为药物使用。大多数需要使用胰岛素的人采用注射给药（针剂）。一种新型胰岛素可通过吸入器给药。
我必须使用胰岛素吗？
如果您有 1 型糖尿病，则必须使用胰岛素。出现 1 型糖尿病时，身体完全不能生成胰岛素。
如果您有 2 型糖尿病，则很可能不必使用胰岛素，除非其他药物均无法使血糖充分受控。
我可以使用哪些类型的胰岛素？
根据起效速度和作用持续时间，胰岛素分为不同的类型：
速效胰岛素在 5-15 分钟内起效，作用持续时间约为 4 小时——您可以在即将用餐时注射速效胰岛素
普通胰岛素在 30-60 分钟内起效，作用持续时间为 6-8 小时
中效胰岛素在 1-2 小时内起效，作用持续时间约为一天
长效胰岛素在注射后的最初几小时内效果微乎其微，但作用持续时间可达 20-36 小时
您可以使用多种类型的胰岛素。您可以每天使用一次或多次胰岛素。您使用什么类型的胰岛素以及多久使用一次取决于若干因素，包括：
您的血糖水平对饮食和活动变化有多敏感
您愿意多久测量一次血糖水平
您愿意多久使用一次胰岛素
你是否能很好地坚持常规饮食和锻炼
医生需弄清楚哪种胰岛素对您最有效。有些人每天注射的胰岛素剂量相同。有些人需根据饮食、锻炼和血糖水平来调整每日的胰岛素用量。如果您的体重增加或减轻、锻炼量变化、情绪压力较大或者生病或感染，则可能会改变胰岛素需要量。
我如何使用胰岛素？
大多数情况下，您需在皮下注射胰岛素（针剂）。注射胰岛素有多种不同方法：
用胰岛素注射器从一瓶胰岛素中抽吸
胰岛素笔（一种装有多剂胰岛素的装置）——笔上有一个刻度盘，转动刻度盘就可调节胰岛素的剂量，还有一个按钮，按下按钮就会注射胰岛素
胰岛素泵（一种用电池供电的装置，可通过留置在皮下的小针泵送胰岛素）
不太常用的胰岛素给药方法包括：
吸入器，让您吸入胰岛素
气泵装置，可在皮下吹入胰岛素
胰岛素会导致什么问题？
如果胰岛素用量过大或者您没有规律进食，则血糖可能会过低（低血糖）。
随着时间的推移，身体会对胰岛素产生抵抗。这意味着身体需要越来越多的胰岛素才能达到相同的效果。
注射部位也可能有问题，比如：
过敏反应，引起疼痛、烧灼感、发红、发痒和肿胀
脂肪沉积，使皮肤看起来凹凸不平
皮肤有凹陷
在身体不同部位轮换注射，可避免上述大多数问题。
还有哪些药物可治疗糖尿病？
除了胰岛素之外，还有其他多种药物可用来控制糖尿病患者的血糖。有些是口服药物，另一些是针剂。有时您需要使用不止一种药物，或需要将胰岛素与这些药物联合使用。医生会根据糖尿病为您选择合适的药物，以便既使血糖得到控制，又不会导致血糖过低。
糖尿病药物以不同的方式控制血糖，包括：
刺激胰腺（腹内生成胰岛素的器官）以释放出更多机体自身的胰岛素
阻止肝脏释放糖分进入血流
阻止胃肠道将食物中的糖吸收进入血流
糖尿病药物会引起低血糖和其他副作用。如果您不知道怎么做，请咨询医生。
在使用胰岛素或其他糖尿病药物时，务必经常测量血糖，并请医生：
测量血红蛋白 A1C 水平，确保糖尿病受控
再次检查您的药物，并做任何需要的变更
检查有无糖尿病并发症