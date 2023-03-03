我可以使用哪些类型的

我可以使用哪些类型的 胰岛素 ？

根据起效速度和作用持续时间，胰岛素分为不同的类型：

速效胰岛素 在 5-15 分钟内起效，作用持续时间约为 4 小时——您可以在即将用餐时注射速效胰岛素

普通胰岛素 在 30-60 分钟内起效，作用持续时间为 6-8 小时

中效胰岛素 在 1-2 小时内起效，作用持续时间约为一天

长效胰岛素在注射后的最初几小时内效果微乎其微，但作用持续时间可达 20-36 小时

您可以使用多种类型的胰岛素。您可以每天使用一次或多次胰岛素。您使用什么类型的胰岛素以及多久使用一次取决于若干因素，包括：

您的血糖水平对饮食和活动变化有多敏感

您愿意多久测量一次血糖水平

您愿意多久使用一次胰岛素

你是否能很好地坚持常规饮食和锻炼

医生需弄清楚哪种胰岛素对您最有效。有些人每天注射的胰岛素剂量相同。有些人需根据饮食、锻炼和血糖水平来调整每日的胰岛素用量。如果您的体重增加或减轻、锻炼量变化、情绪压力较大或者生病或感染，则可能会改变胰岛素需要量。