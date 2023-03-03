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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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糖尿病并发症

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 3月 2023
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糖尿病是血糖（葡萄糖）水平过高的疾病。

如果身体不能按照正常方式控制血糖，则会发生糖尿病。

糖尿病有哪些并发症？

并发症是由于患病而发生的健康问题。糖尿病会损伤给器官供应氧气和营养的血管。所以，糖尿病患者可能出现许多严重的长期并发症。

  • 并发症可能包括卒中、失明、心脏病发作肾衰竭、皮肤溃疡和足部麻木

  • 并发症可能在数月或数年内发病，大多数情况下会随着时间的推移而恶化

  • 小心控制血糖可以降低发生糖尿病并发症的概率

什么原因会导致糖尿病并发症？

糖尿病患者出现并发症，是由于没有足够的血液流向身体的某些部位。随着时间的推移，糖尿病导致血管变窄。血液不易流过狭窄的血管或不易到达某些部位。

血管狭窄的原因是：

  • 糖类物质堆积在小血管壁内，使血管增厚和出现渗漏

  • 脂肪块堆积在更大的血管中，从而阻塞血流（动脉粥样硬化

糖尿病会发生哪些类型的并发症？

血管狭窄和血液循环不良可能会导致身体各处出现问题。并发症取决于哪个器官受累。您可能发生一种或多种并发症：

  • 心脏：胸痛、心脏病发作

  • 脑：中风

  • 腿：走路时抽筋

  • 眼：视力下降，有时失明

  • 肾：肾衰竭

  • 神经系统：腿脚麻刺感、烧灼痛或麻木

  • 皮肤：皮肤溃疡、感染或伤口愈合缓慢，特别是足部

腿部血液循环不良可能导致患足或部分患腿需截肢。

医生如何预防糖尿病并发症？

医生将会：

  • 帮助您保持血糖受控

  • 经常检查有无并发症的首发症状

  • 让您做一些事情来预防并发症

我如何控制血糖？

您应该：

医生如何检查糖尿病并发症？

医生将大致每年检查并发症一次，包括：

  • 足部检查，明确有无感觉丧失的问题，并查看有无循环不良的迹象，例如溃疡愈合不佳

  • 让眼科医生进行眼部检查

  • 尿液和血液肾功能检查

  • 血液检查，检测胆固醇水平

  • 有时做心电图 (ECG)

我如何预防糖尿病并发症？

采取以下措施可预防或延缓并发症：

  • 治疗高血压高胆固醇等健康问题

  • 定期进行牙齿清洁和检查

  • 小心呵护双脚——穿合脚的鞋子，使用润肤霜，每天检查有无损伤

低血糖

严格控制血糖可降低糖尿病并发症的发生率。但血糖水平可能降到过低。血糖水平低被称为低血糖。血糖是身体的主要能量来源，因此低血糖会导致严重问题：

  • 饥饿、冒汗、发抖、虚弱和思维不清晰

  • 血糖过低会导致晕厥

  • 有时，如果低血糖未快速治疗，会造成脑损伤

低血糖是一种医学急症，需要立即治疗。 纠正低血糖的措施：

  • 立即吃或喝一些含糖食品（如果汁或糖果），以使血糖水平升高

  • 如果您经常出现低血糖，医生可能需要调整用药

  • 在更严重的情况下，医生可能需要给您静脉注射葡萄糖或肌肉注射一种称为胰高血糖素的药物

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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