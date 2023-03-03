糖尿病是血糖（葡萄糖）水平过高的疾病。
如果身体不能按照正常方式控制血糖，则会发生糖尿病。
糖尿病有哪些并发症？
什么原因会导致糖尿病并发症？
糖尿病患者出现并发症，是由于没有足够的血液流向身体的某些部位。随着时间的推移，糖尿病导致血管变窄。血液不易流过狭窄的血管或不易到达某些部位。
血管狭窄的原因是：
糖类物质堆积在小血管壁内，使血管增厚和出现渗漏
脂肪块堆积在更大的血管中，从而阻塞血流（动脉粥样硬化）
糖尿病会发生哪些类型的并发症？
医生如何预防糖尿病并发症？
医生将会：
帮助您保持血糖受控
经常检查有无并发症的首发症状
让您做一些事情来预防并发症
我如何控制血糖？
医生如何检查糖尿病并发症？
我如何预防糖尿病并发症？
低血糖
严格控制血糖可降低糖尿病并发症的发生率。但血糖水平可能降到过低。血糖水平低被称为低血糖。血糖是身体的主要能量来源，因此低血糖会导致严重问题：
饥饿、冒汗、发抖、虚弱和思维不清晰
血糖过低会导致晕厥
有时，如果低血糖未快速治疗，会造成脑损伤
低血糖是一种医学急症，需要立即治疗。 纠正低血糖的措施：
立即吃或喝一些含糖食品（如果汁或糖果），以使血糖水平升高
如果您经常出现低血糖，医生可能需要调整用药
在更严重的情况下，医生可能需要给您静脉注射葡萄糖或肌肉注射一种称为胰高血糖素的药物