并发症是由于患病而发生的健康问题。糖尿病会损伤给器官供应氧气和营养的血管。所以，糖尿病患者可能出现许多严重的长期并发症。

并发症可能包括卒中、失明、心脏病发作、肾衰竭、皮肤溃疡和足部麻木

并发症可能在数月或数年内发病，大多数情况下会随着时间的推移而恶化

小心控制血糖可以降低发生糖尿病并发症的概率