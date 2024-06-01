甲状腺的主要检查是：

血液化验

影像学检查

对甲状腺进行血液检查，是检查以下激素的水平：

甲状腺激素

TSH

TSH 水平高通常意味着甲状腺激素不足。TSH 水平极低则通常意味着甲状腺激素太多。

影像学检查包括：

超声检查，帮助判断甲状腺是否肿大

核扫描

在核扫描中，医生会给您微量放射性碘。甲状腺需要碘，因此它会收集放射性碘。医生使用特殊的摄像机检测放射性碘。如果甲状腺不工作，则不会正常摄取碘。摄像机也可以检测甲状腺上的任何小增生物（结节）。这项扫描使用的辐射不足以对您造成伤害。