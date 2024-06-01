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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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甲状腺概述

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2024
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什么是甲状腺？

甲状腺是颈前喉结下的一个腺体。腺体会生成并释放激素。激素可刺激其他细胞或组织起作用。甲状腺生成甲状腺激素。

甲状腺的位置

什么是甲状腺激素？

甲状腺激素可控制身体化学功能起作用的速度（代谢率）。几乎体内所有细胞都需要甲状腺激素。在许多其他方面，甲状腺激素有助于控制：

  • 燃烧热量的速度

  • 心跳速度

  • 体温

甲状腺激素有两种：

  • T3

  • T4

是甲状腺生成甲状腺激素所必需的。您只需要微量碘。但如果甲状腺得不到碘，甲状腺激素就不能足量生成（一种称为甲状腺功能减退的疾病）。

控制甲状腺激素的因素有哪些？

垂体可生成一种称为促甲状腺素 (TSH) 的激素。

  • TSH 会指示甲状腺生成甲状腺激素

如果垂体检测到血液中的甲状腺激素太少，则会释放更多的 TSH，以刺激甲状腺生成更多的甲状腺激素。如果血液中的甲状腺激素太多，垂体会减少 TSH 的释放。然后甲状腺会减少甲状腺激素的生成。

医生如何检查甲状腺？

甲状腺的主要检查是：

  • 血液化验

  • 影像学检查

对甲状腺进行血液检查，是检查以下激素的水平：

  • 甲状腺激素

  • TSH

TSH 水平高通常意味着甲状腺激素不足。TSH 水平极低则通常意味着甲状腺激素太多。

影像学检查包括：

  • 超声检查，帮助判断甲状腺是否肿大

  • 核扫描

在核扫描中，医生会给您微量放射性碘。甲状腺需要碘，因此它会收集放射性碘。医生使用特殊的摄像机检测放射性碘。如果甲状腺不工作，则不会正常摄取碘。摄像机也可以检测甲状腺上的任何小增生物（结节）。这项扫描使用的辐射不足以对您造成伤害。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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