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小知识
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甲状腺功能减退症

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2024
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甲状腺是颈部喉结下的一个腺体。

甲状腺会释放甲状腺激素。激素可控制身体化学功能起作用的速度（代谢率）。几乎体内所有细胞都需要甲状腺激素。在许多其他方面，甲状腺激素有助于控制：

  • 燃烧热量的速度

  • 心跳速度

  • 体温

是甲状腺生成甲状腺激素所必需的。您只需要微量碘。但如果甲状腺得不到碘，甲状腺激素就不能足量生成。

甲状腺的位置

什么是甲状腺功能减退？

甲状腺功能减退是指甲状腺不能生成足够的甲状腺激素。

  • 甲状腺功能减退比较常见，尤其在老年女性中

  • 最常见的病因是一种被称为桥本氏甲状腺炎的疾病

  • 您可能会感觉疲倦、无精打采和发冷

  • 甲状腺功能减退通常发病缓慢

  • 根据血液检查结果即可诊断甲状腺功能减退

  • 您可能需要余生服用甲状腺激素药片

什么原因会导致甲状腺功能减退？

甲状腺功能减退的病因包括：

  • 桥本甲状腺炎

  • 通过手术或放疗切除甲状腺或使其停止工作

  • 碘缺乏

  • 垂体问题

发生桥本氏甲状腺炎时，身体的免疫系统会错误地攻击自身的甲状腺。这种疾病被称为自身免疫性疾病

在现代国家/地区，缺碘比较罕见。大多数国家/地区都会在食盐中添加少量碘，因此每个人都会获得足够的碘。海鲜中也含有碘。一些远离海洋的贫穷国家/地区的人存在碘摄取不足的风险。

垂体会分泌一种称为 TSH 的激素，TSH 会指示甲状腺生成甲状腺激素。如果垂体有问题，则可能不会生成 TSH，从而导致甲状腺功能减退。

哪些人会出现甲状腺功能减退？

几乎所有人都可能出现甲状腺功能减退，但这种病在老年人中更常见。有时，甲状腺功能减退可见于：

  • 新生儿

  • 怀孕期间或刚怀孕的女性

  • 有其他自身免疫性疾病（如类风湿性关节炎）的患者

甲状腺功能减退有哪些症状？

甲状腺激素分泌不足会导致身体功能减慢，这可能会影响外貌、声音或感觉。

影响外貌或声音的症状可能包括：

  • 眼睛和脸部浮肿，眼睑下垂

  • 头发稀疏、粗糙、干燥

  • 皮肤粗糙、干燥、有鳞屑、增厚

  • 声音嘶哑，言语缓慢

影响感觉的症状可能包括：

  • 便秘

  • 容易感冒

  • 手部有麻刺感或疼痛

  • 心率减慢

  • 意识模糊、健忘和抑郁

如不治疗，甲状腺功能减退最终可能导致：

在老年人中，意识模糊和健忘可能会被误认为是阿尔茨海默病或某些其他类型的痴呆

医生如何判断我是否有甲状腺功能减退？

医生会做：

医生如何治疗甲状腺功能减退？

医生采用以下方法治疗甲状腺功能减退：

  • 甲状腺激素药片

在你开始服药后，医生会根据您的 TSH 水平逐渐调整剂量。请务必与医生讨论会干扰甲状腺激素吸收的药物。这类药物包括铁、钙和某些抗酸剂。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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