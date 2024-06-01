甲状腺功能减退的病因包括：

桥本甲状腺炎

通过手术或放疗切除甲状腺或使其停止工作

碘缺乏

垂体问题

发生桥本氏甲状腺炎时，身体的免疫系统会错误地攻击自身的甲状腺。这种疾病被称为自身免疫性疾病。

在现代国家/地区，缺碘比较罕见。大多数国家/地区都会在食盐中添加少量碘，因此每个人都会获得足够的碘。海鲜中也含有碘。一些远离海洋的贫穷国家/地区的人存在碘摄取不足的风险。

脑垂体会分泌一种称为 TSH 的激素，TSH 会指示甲状腺生成甲状腺激素。如果垂体有问题，则可能不会生成 TSH，从而导致甲状腺功能减退。