甲状腺是颈部喉结下的一个腺体。
甲状腺会释放甲状腺激素。激素可控制身体化学功能起作用的速度（代谢率）。几乎体内所有细胞都需要甲状腺激素。在许多其他方面，甲状腺激素有助于控制：
燃烧热量的速度
心跳速度
体温
碘是甲状腺生成甲状腺激素所必需的。您只需要微量碘。但如果甲状腺得不到碘，甲状腺激素就不能足量生成。
甲状腺的位置
什么是甲状腺功能减退？
甲状腺功能减退是指甲状腺不能生成足够的甲状腺激素。
甲状腺功能减退比较常见，尤其在老年女性中
最常见的病因是一种被称为桥本氏甲状腺炎的疾病
您可能会感觉疲倦、无精打采和发冷
甲状腺功能减退通常发病缓慢
根据血液检查结果即可诊断甲状腺功能减退
您可能需要余生服用甲状腺激素药片
什么原因会导致甲状腺功能减退？
甲状腺功能减退的病因包括：
通过手术或放疗切除甲状腺或使其停止工作
碘缺乏
垂体问题
发生桥本氏甲状腺炎时，身体的免疫系统会错误地攻击自身的甲状腺。这种疾病被称为自身免疫性疾病。
在现代国家/地区，缺碘比较罕见。大多数国家/地区都会在食盐中添加少量碘，因此每个人都会获得足够的碘。海鲜中也含有碘。一些远离海洋的贫穷国家/地区的人存在碘摄取不足的风险。
脑垂体会分泌一种称为 TSH 的激素，TSH 会指示甲状腺生成甲状腺激素。如果垂体有问题，则可能不会生成 TSH，从而导致甲状腺功能减退。
哪些人会出现甲状腺功能减退？
几乎所有人都可能出现甲状腺功能减退，但这种病在老年人中更常见。有时，甲状腺功能减退可见于：
新生儿
怀孕期间或刚怀孕的女性
有其他自身免疫性疾病（如类风湿性关节炎）的患者
甲状腺功能减退有哪些症状？
医生如何判断我是否有甲状腺功能减退？
医生会做：
有时进行甲状腺影像学检查
医生如何治疗甲状腺功能减退？
医生采用以下方法治疗甲状腺功能减退：
甲状腺激素药片
在你开始服药后，医生会根据您的 TSH 水平逐渐调整剂量。请务必与医生讨论会干扰甲状腺激素吸收的药物。这类药物包括铁、钙和某些抗酸剂。