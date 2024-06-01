甲状腺是颈部喉结下的一个腺体。
甲状腺会释放甲状腺激素。激素可控制身体化学功能起作用的速度（代谢率）。几乎体内所有细胞都需要甲状腺激素。在许多其他方面，甲状腺激素有助于控制：
燃烧热量的速度
心跳速度
体温
甲状腺的位置
什么是甲状腺癌？
甲状腺癌是甲状腺的癌症。
甲状腺癌的首发症状通常是颈内出现无痛性肿块
甲状腺癌有四大类型
甲状腺癌在女性以及儿童时期接受过放疗的人中更常见
医生会以不同的方式治疗不同类型的甲状腺癌
最常见的甲状腺癌类型通常是可治愈的
甲状腺癌有哪些类型？
甲状腺癌有四种类型：
乳头状癌（最常见且容易治愈）
滤泡状癌
髓样癌
未分化癌（最罕见也最致命）
什么原因会导致甲状腺癌？
医生尚不清楚甲状腺癌的病因。这种病在女性以及儿童时期接受过头、颈或胸部放疗的人中更常见。一些不太常见的甲状腺癌类型会家族遗传。
甲状腺癌有哪些症状？
甲状腺癌的首发症状通常是颈部出现无痛性肿块。
有时，可能有更大的恶性肿瘤挤压您的颈部，导致：
颈内胀满感
声音嘶哑
咳嗽
呼吸困难
甲状腺癌通常不会产生甲状腺激素，因此您不太可能出现甲状腺功能亢进的症状（甲状腺激素过多）。
医生如何判断我是否有甲状腺癌？
发现颈部肿块后，医生可能会做：
血液检查，以检查甲状腺功能
超声检查
活检（用一根小针采集一块肿块样本在显微镜下检查）
医生如何治疗甲状腺癌？
治疗取决于癌症的类型以及是否已扩散，但医生经常会：
手术切除部分或整个甲状腺
手术后，您可能会接受放射性碘或放疗，以清除任何残留的癌灶。
治疗后，甲状腺功能几乎或完全丧失，因此你需要服用：
甲状腺激素药片