提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon
小知识
小知识

甲状腺癌

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2024
浏览专业版
获得完整的细节

甲状腺是颈部喉结下的一个腺体。

甲状腺会释放甲状腺激素。激素可控制身体化学功能起作用的速度（代谢率）。几乎体内所有细胞都需要甲状腺激素。在许多其他方面，甲状腺激素有助于控制：

  • 燃烧热量的速度

  • 心跳速度

  • 体温

甲状腺的位置

什么是甲状腺癌？

甲状腺癌是甲状腺的癌症。

  • 甲状腺癌的首发症状通常是颈内出现无痛性肿块

  • 甲状腺癌有四大类型

  • 甲状腺癌在女性以及儿童时期接受过放疗的人中更常见

  • 医生会以不同的方式治疗不同类型的甲状腺癌

  • 最常见的甲状腺癌类型通常是可治愈的

甲状腺癌有哪些类型？

甲状腺癌有四种类型：

  • 乳头状癌（最常见且容易治愈）

  • 滤泡状癌

  • 髓样癌

  • 未分化癌（最罕见也最致命）

什么原因会导致甲状腺癌？

医生尚不清楚甲状腺癌的病因。这种病在女性以及儿童时期接受过头、颈或胸部放疗的人中更常见。一些不太常见的甲状腺癌类型会家族遗传。

甲状腺癌有哪些症状？

甲状腺癌的首发症状通常是颈部出现无痛性肿块。

有时，可能有更大的恶性肿瘤挤压您的颈部，导致：

  • 颈内胀满感

  • 声音嘶哑

  • 咳嗽

  • 呼吸困难

甲状腺癌通常不会产生甲状腺激素，因此您不太可能出现甲状腺功能亢进的症状（甲状腺激素过多）。

医生如何判断我是否有甲状腺癌？

发现颈部肿块后，医生可能会做：

  • 血液检查，以检查甲状腺功能

  • 超声检查

  • 活检（用一根小针采集一块肿块样本在显微镜下检查）

医生如何治疗甲状腺癌？

治疗取决于癌症的类型以及是否已扩散，但医生经常会：

  • 手术切除部分或整个甲状腺

手术后，您可能会接受放射性碘或放疗，以清除任何残留的癌灶。

治疗后，甲状腺功能几乎或完全丧失，因此你需要服用：

  • 甲状腺激素药片

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。