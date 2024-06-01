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小知识
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甲状腺功能亢进症

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2024
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甲状腺是颈前喉结下的一个腺体。

甲状腺会释放甲状腺激素。激素可控制身体化学功能起作用的速度（代谢率）。几乎体内所有细胞都需要甲状腺激素。在许多其他方面，甲状腺激素有助于控制：

  • 燃烧热量的速度

  • 心跳速度

  • 体温

甲状腺的位置

什么是甲状腺功能亢进？

甲状腺功能亢进是指甲状腺过度活跃，产生的甲状腺激素超过身体需要。

  • 症状包括心率加快、高血压和体重减轻

  • 根据血液检查结果可以确诊甲状腺功能亢进

  • 药物治疗通常有助于缓解甲状腺功能亢进

  • 每一百人中约有一人会发生甲状腺功能亢进

甲状腺危象是一种非常严重的甲状腺功能亢进，发病时，甲状腺会突然释放可引起危险的大量激素。它通常是感染、心脏病发作、卒中、手术或极端压力引起的。这是一种急症，若不迅速治疗，可能会致命。

什么原因会导致甲状腺功能亢进？

最常见的原因包括：

  • Graves 病

  • 甲状腺发炎（甲状腺炎）

  • 甲状腺内有增生物（结节）

  • 某些药物

发生格雷夫斯病时，身体的免疫系统会错误地攻击甲状腺（自身免疫性疾病）。大多数自身免疫性疾病会导致受累器官停止工作。但出现格雷夫斯病时，甲状腺在受到免疫系统攻击后会更加努力地工作，生成更多的甲状腺激素。

甲状腺炎是某些病毒感染和其他使甲状腺发炎的疾病引起的。发炎甲状腺内的受损细胞会释放额外的甲状腺激素。

甲状腺结节是一些小增生物，通常是遗传性疾病引起的。一些结节会释放甲状腺激素。甲状腺癌也是小增生物，但它们很少生成甲状腺激素。

甲状腺功能亢进有哪些症状？

甲状腺功能亢进的症状通常涉及身体功能的加速。因此，您可能出现：

  • 高血压

  • 心率加快和心悸（异常心跳的感觉）

  • 大量出汗以及一直感觉非常暖热

  • 手抖

  • 神经紧张、焦虑和难以入眠

  • 体重减轻

  • 排便频繁，有时伴腹泻

  • 女性月经不规律或无月经

有些导致甲状腺功能亢进的疾病会使甲状腺肿大或疼痛。

老年甲状腺功能亢进患者的症状可能不太明显。老年人的症状可能包括：

  • 虚弱

  • 意识模糊

  • 体重减轻

  • 抑郁症

格雷夫斯病患者可能有眼部问题，包括：

  • 眼球突出

  • 红眼

  • 干眼症

  • 有时视力模糊或复视

甲状腺危象

甲状腺危象的症状与普通甲状腺功能亢进相同，但更严重，包括：

  • 高烧

  • 极度无力

  • 烦躁不安和意识模糊

  • 晕倒

  • 休克（血压降至危险水平）

医生如何判断我是否有甲状腺功能亢进？

医生会做：

医生如何治疗甲状腺功能亢进？

甲状腺功能亢进的治疗取决于病因。

医生将采取以下治疗：

  • 使用 β-受体阻滞剂等药物控制症状

  • 使用阻止甲状腺生成甲状腺激素的药物

有时，医生需要使甲状腺永久性停止生成任何更多激素。可以采用以下方法使甲状腺停止工作：

  • 手术切除部分或整个甲状腺

  • 给予大剂量的放射性碘，这会破坏甲状腺

在您接受过手术或放射性碘治疗后，需要服用甲状腺激素药片，因为您的身体不再生成自己的甲状腺激素了。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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