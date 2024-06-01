甲状腺是颈前喉结下的一个腺体。
甲状腺会释放甲状腺激素。激素可控制身体化学功能起作用的速度（代谢率）。几乎体内所有细胞都需要甲状腺激素。在许多其他方面，甲状腺激素有助于控制：
燃烧热量的速度
心跳速度
体温
甲状腺的位置
什么是甲状腺功能亢进？
甲状腺功能亢进是指甲状腺过度活跃，产生的甲状腺激素超过身体需要。
症状包括心率加快、高血压和体重减轻
根据血液检查结果可以确诊甲状腺功能亢进
药物治疗通常有助于缓解甲状腺功能亢进
每一百人中约有一人会发生甲状腺功能亢进
甲状腺危象是一种非常严重的甲状腺功能亢进，发病时，甲状腺会突然释放可引起危险的大量激素。它通常是感染、心脏病发作、卒中、手术或极端压力引起的。这是一种急症，若不迅速治疗，可能会致命。
什么原因会导致甲状腺功能亢进？
甲状腺功能亢进有哪些症状？
甲状腺功能亢进的症状通常涉及身体功能的加速。因此，您可能出现：
高血压
心率加快和心悸（异常心跳的感觉）
大量出汗以及一直感觉非常暖热
手抖
神经紧张、焦虑和难以入眠
体重减轻
排便频繁，有时伴腹泻
女性月经不规律或无月经
有些导致甲状腺功能亢进的疾病会使甲状腺肿大或疼痛。
老年甲状腺功能亢进患者的症状可能不太明显。老年人的症状可能包括：
虚弱
意识模糊
体重减轻
抑郁症
格雷夫斯病患者可能有眼部问题，包括：
眼球突出
红眼
干眼症
有时视力模糊或复视
甲状腺危象
甲状腺危象的症状与普通甲状腺功能亢进相同，但更严重，包括：
高烧
极度无力
烦躁不安和意识模糊
晕倒
休克（血压降至危险水平）
医生如何判断我是否有甲状腺功能亢进？
医生会做：
有时进行甲状腺影像学检查
医生如何治疗甲状腺功能亢进？
甲状腺功能亢进的治疗取决于病因。
医生将采取以下治疗：
使用 β-受体阻滞剂等药物控制症状
使用阻止甲状腺生成甲状腺激素的药物
有时，医生需要使甲状腺永久性停止生成任何更多激素。可以采用以下方法使甲状腺停止工作：
手术切除部分或整个甲状腺
给予大剂量的放射性碘，这会破坏甲状腺
在您接受过手术或放射性碘治疗后，需要服用甲状腺激素药片，因为您的身体不再生成自己的甲状腺激素了。