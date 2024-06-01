最常见的原因包括：

Graves 病

甲状腺发炎（甲状腺炎）

甲状腺内有增生物（结节）

某些药物

发生格雷夫斯病时，身体的免疫系统会错误地攻击甲状腺（自身免疫性疾病）。大多数自身免疫性疾病会导致受累器官停止工作。但出现格雷夫斯病时，甲状腺在受到免疫系统攻击后会更加努力地工作，生成更多的甲状腺激素。

甲状腺炎是某些病毒感染和其他使甲状腺发炎的疾病引起的。发炎甲状腺内的受损细胞会释放额外的甲状腺激素。

甲状腺结节是一些小增生物，通常是遗传性疾病引起的。一些结节会释放甲状腺激素。甲状腺癌也是小增生物，但它们很少生成甲状腺激素。