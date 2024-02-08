甲状腺癌的病因不明，但甲状腺对放射线非常敏感。甲状腺癌最常发生于幼年时曾因良性疾病做过头部、颈部或胸部放射疗的患者（尽管对非恶性疾病已不再使用放射治疗）。
（另见甲状腺概述。）
甲状腺结节
癌肿通常不是整个甲状腺增大，而是在甲状腺内出现结节。大多数甲状腺结节都不是癌（恶性）。如果一个结节发现以下情况则要考虑癌性病变可能
是实性而不是囊性（囊肿）
不产生甲状腺激素
质地坚硬
生长迅速
发生在男性
与颈部淋巴结肿大有关
颈部的无痛性包块通常是甲状腺癌的第一个表现。较大的癌症可能压迫颈部附近的组织，引起声音嘶哑、咳嗽或呼吸困难。
当医生发现甲状腺有一个结节时，他们会进行一些检查。通常首先进行甲状腺功能血液检查，也就是检测血液中的促甲状腺素 (TSH)、甲状腺激素 T4（甲状腺素或称为四碘甲状腺原氨酸）和 T3（三碘甲状腺原氨酸）的水平。有时还需要检测甲状腺自身抗体。
如果血液检查显示甲状腺过度活跃（甲状腺功能亢进），则进行甲状腺扫描，以确定这个结节是否生成甲状腺激素。产生激素的结节（“热结节”）几乎从来不会发生癌变。如果上述检查未提示甲状腺功能亢进或桥本氏甲状腺炎，或者该结节不“热性的”，那么医生通常会进行细针穿刺活检。
在细针穿刺活检中，通过超声对结节显影，然后通过细针取出结节样本并进行显微镜检查。这个过程几乎是无痛的，可在医生办公室进行，可以进行局部麻醉或超声引导。
还会通过超声来确定结节的大小，结节是实性的还是充满液体的，是否存在其他结节，以及是否有患癌高风险的特征。
甲状腺癌的类型
甲状腺癌起源于甲状腺的不同类型细胞：
滤泡细胞，分泌甲状腺激素
滤泡旁 (C) 细胞，可分泌降钙素激素
源于滤泡细胞的甲状腺癌更常见。它们包括
乳头状甲状腺癌
滤泡状甲状腺癌
甲状腺嗜酸性细胞癌
甲状腺未分化癌
大多数甲状腺癌是乳头状癌或滤泡状癌。甲状腺嗜酸性细胞癌不太常见。乳头状癌、滤泡状癌和嗜酸性细胞癌通常生长缓慢。相比之下，甲状腺未分化癌生长更快。
甲状腺髓样癌起源于滤泡旁细胞。它通常生长缓慢，但可在发育早期扩散到颈部淋巴结。
乳头状甲状腺癌
乳头状甲状腺癌是最常见的类型，占所有甲状腺癌的 80%-90%。女性发生乳头状癌的人数大约是男性的3倍。乳头状癌在 30 岁到 60 岁之间最常见，但在老年患者中生长和扩散得更快。
通常在婴儿或儿童时期因非恶性疾病接受颈部放疗或在成年后因其他肿瘤进行过颈部放疗的人发生乳头状癌的风险更大。
乳头状癌在甲状腺内生长，但有时也转移到邻近的淋巴结。如果不治疗，乳头状癌可转移到更远的地方。
乳头状癌几乎都可以治愈。
对于较大的结节（特别是大于约 1.5 英寸或 4 厘米的结节），通常切除大部分或整个甲状腺。放射性碘治疗常用于破坏残留的甲状腺组织或肿瘤。大量的甲状腺激素用于抑制残留甲状腺组织的生长。
小于约 1.5 英寸（4 厘米）的结节与其周围紧邻的甲状腺组织一起切除（叶切除术或峡部切除术），但许多专家建议切除整个甲状腺（甲状腺切除术）。
医生建议对患有非常小且不太可能扩散到附近组织的乳头状甲状腺癌患者进行主动监测。在主动监测期间，患者每 6 个月接受一次甲状腺超声，以检测癌症是否有任何扩散。
滤泡状甲状腺癌
滤泡状甲状腺癌约占所有甲状腺癌的 4%，在老年人中更常见。滤泡状癌在碘缺乏普遍的地区也更常见。
滤泡状甲状腺癌比乳头状甲状腺癌更容易扩散到身体其他器官。滤泡状癌易于通过血液扩散（转移），向全身多处播散癌细胞。
滤泡状癌的治疗，需要手术切除尽可能多的甲状腺组织，用放射性碘破坏残留的甲状腺组织和转移灶。滤泡状癌通常是可治愈的，但其治愈率不如乳头状癌高。
甲状腺嗜酸性细胞癌
甲状腺嗜酸性细胞癌（以前称为 Hurthle 细胞癌）约占甲状腺癌的 3% 至 5%。嗜酸性细胞癌更易扩散到身体其他部位。预后也更差。治疗嗜酸性细胞癌需要手术切除尽可能多的甲状腺。
甲状腺未分化癌
甲状腺未分化癌约占甲状腺癌的 1%，最常见于老年人。老年女性中稍微更多见。许多病例由特定基因突变所致。这种肿瘤生长迅速，通常在颈部形成巨大的疼痛性包块。它也易于全身转移。
未分化癌的治疗方法可能包括手术切除甲状腺（有时也切除周围组织）、放疗、化疗或联合疗法。即使治疗，很多未分化癌患者也会在 1 年内死亡。然而，新型癌症药物，包括称为检查点抑制剂的药物，显示出改善甲状腺未分化癌患者预后的前景。放射性碘治疗无效。
甲状腺髓样癌
约 4% 的甲状腺癌是甲状腺髓样癌，起病于甲状腺，但见于一种与产生甲状腺激素的细胞不同的细胞。这种肿瘤来源于常规分散在甲状腺内的分泌降钙素的C细胞，C细胞有助于控制血液中的钙水平。甲状腺髓样癌会导致降钙素分泌过多。由于髓样癌也产生其他激素，可出现不同寻常的症状。
髓样癌易于通过淋巴管转移到淋巴结，通过血液转移至肝、肺和骨骼。甲状腺髓样癌可伴发其他类型的内分泌癌症，这被称为多发性内分泌腺瘤综合征。
治疗方法是手术切除甲状腺。如果确定肿瘤已转移到淋巴结还须行其他手术。治疗这类癌症不使用放射性碘。2/3 以上的髓样癌是多发性内分泌腺瘤综合征的一部分，能够治愈。
甲状腺髓样癌通常会家族性遗传，因此患者需接受基因检测，以明确导致癌症的基因突变。如果发现突变，医生可能会建议家族成员接受进一步检测，有些家族成员甚至可能需在癌症发生前切除甲状腺。