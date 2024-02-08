乳头状甲状腺癌是最常见的类型，占所有甲状腺癌的 80%-90%。女性发生乳头状癌的人数大约是男性的3倍。乳头状癌在 30 岁到 60 岁之间最常见，但在老年患者中生长和扩散得更快。

通常在婴儿或儿童时期因非恶性疾病接受颈部放疗或在成年后因其他肿瘤进行过颈部放疗的人发生乳头状癌的风险更大。

乳头状癌在甲状腺内生长，但有时也转移到邻近的淋巴结。如果不治疗，乳头状癌可转移到更远的地方。

乳头状癌几乎都可以治愈。

对于较大的结节（特别是大于约 1.5 英寸或 4 厘米的结节），通常切除大部分或整个甲状腺。放射性碘治疗常用于破坏残留的甲状腺组织或肿瘤。大量的甲状腺激素用于抑制残留甲状腺组织的生长。

小于约 1.5 英寸（4 厘米）的结节与其周围紧邻的甲状腺组织一起切除（叶切除术或峡部切除术），但许多专家建议切除整个甲状腺（甲状腺切除术）。

医生建议对患有非常小且不太可能扩散到附近组织的乳头状甲状腺癌患者进行主动监测。在主动监测期间，患者每 6 个月接受一次甲状腺超声，以检测癌症是否有任何扩散。