每个人需要水和电解质（钠、钾等矿物质，可帮助实现许多身体功能）才能保持健康。正常情况下，身体会自动平衡水和电解质的水平。喝水使身体获得需要的水分，而口渴则告诉您需要喝水了。
什么是脱水？
脱水是指体内水分太少。
当身体失水量超过摄水量时，会发生脱水
使人大量排尿的某些药物或疾病（如糖尿病）会导致脱水
呕吐、腹泻以及热天或剧烈运动后大量出汗也会导致脱水
老年人和年幼儿童更有可能脱水
重度脱水使人意识模糊、感觉头重脚轻和虚弱
脱水者需要通过饮用、有时通过静脉输注 (IV) 的方式补充液体和电解质
如不治疗，重度脱水会导致死亡
什么原因会导致脱水？
液体流失且未能足量补充时，会引起脱水。
液体流失的常见原因：
呕吐
腹泻
由于糖尿病等医学疾病而排尿过多
服用增加排尿的药物（利尿剂，也称为水丸）
大量出汗，尤其是热浪来袭或在炎热天气下工作或高强度锻炼时
通常，如果体液流失，只需多喝水即可补充。但有时无法喝够水。
导致无法喝够水的常见原因：
周围没有任何水，如在沙漠中
无法告诉别人自己口渴，比如婴儿或者意识模糊或发生卒中的老年人
不能自己喝水，例如因为生病太重而无法下床
大量呕吐
脱水有哪些症状？
轻度至中度脱水的症状：
非常口渴
口干
排尿少
重度脱水的症状：
感觉头重脚轻或出现晕厥，尤其是站起时
休克（血压低到危险水平）以及肾、肝和脑等器官严重损伤
意识模糊
晕倒
最终死亡
随着不断失水，血液会变得更浓，其中含有的电解质（如钠）更多。
医生如何判断我是否脱水？
医生通常根据症状和体格检查结果判断您是否脱水。有时，医生会做血液和尿液检查。
医生如何治疗脱水？
如果可能，医生会针对脱水的原因进行治疗。例如，如果您呕吐或腹泻，医生会让您服药止吐或止泻。同时，医生会给你补充您体内流失的水分。
对于轻度脱水：
只需喝水即可
有时，尤其是儿童，医生会使用一种由水、糖和矿物质构成的特殊混合液（称为口服补液溶液）
运动饮料是无害的，但不是纠正脱水的最佳液体。这类饮料的含糖量高，其中的各种电解质没有达到适当平衡。
对于中度或重度脱水：
医生会让您喝口服补液溶液
如果您不能喝够水或重度脱水，医生会给您静脉输注电解质和液体
如何预防脱水？
在热天以及剧烈运动之前、期间和之后，需大量饮用液体（水或运动饮料）
天热时需留意老年人（尤其是独居老人），给他们提供水或让他们能够在需要时喝到水
人们过去认为服用盐片有帮助。但是盐片并非必需，并且可能有害。