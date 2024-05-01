如果可能，医生会针对脱水的原因进行治疗。例如，如果您呕吐或腹泻，医生会让您服药止吐或止泻。同时，医生会给你补充您体内流失的水分。

对于轻度脱水：

只需喝水即可

有时，尤其是儿童，医生会使用一种由水、糖和矿物质构成的特殊混合液（称为口服补液溶液）

运动饮料是无害的，但不是纠正脱水的最佳液体。这类饮料的含糖量高，其中的各种电解质没有达到适当平衡。

对于中度或重度脱水：