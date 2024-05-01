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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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脱水

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2024
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每个人需要水和电解质（钠、钾等矿物质，可帮助实现许多身体功能）才能保持健康。正常情况下，身体会自动平衡水和电解质的水平。喝水使身体获得需要的水分，而口渴则告诉您需要喝水了。

什么是脱水？

脱水是指体内水分太少。

  • 当身体失水量超过摄水量时，会发生脱水

  • 使人大量排尿的某些药物或疾病（如糖尿病）会导致脱水

  • 呕吐、腹泻以及热天或剧烈运动后大量出汗也会导致脱水

  • 老年人和年幼儿童更有可能脱水

  • 重度脱水使人意识模糊、感觉头重脚轻和虚弱

  • 脱水者需要通过饮用、有时通过静脉输注 (IV) 的方式补充液体和电解质

  • 如不治疗，重度脱水会导致死亡

什么原因会导致脱水？

液体流失且未能足量补充时，会引起脱水。

液体流失的常见原因：

  • 呕吐

  • 腹泻

  • 由于糖尿病等医学疾病而排尿过多

  • 服用增加排尿的药物（利尿剂，也称为水丸）

  • 大量出汗，尤其是热浪来袭或在炎热天气下工作或高强度锻炼时

通常，如果体液流失，只需多喝水即可补充。但有时无法喝够水。

导致无法喝够水的常见原因：

  • 周围没有任何水，如在沙漠中

  • 无法告诉别人自己口渴，比如婴儿或者意识模糊或发生卒中的老年人

  • 不能自己喝水，例如因为生病太重而无法下床

  • 大量呕吐

脱水有哪些症状？

轻度至中度脱水的症状：

  • 非常口渴

  • 口干

  • 排尿少

重度脱水的症状：

  • 感觉头重脚轻或出现晕厥，尤其是站起时

  • 休克（血压低到危险水平）以及肾、肝和脑等器官严重损伤

  • 意识模糊

  • 晕倒

  • 最终死亡

随着不断失水，血液会变得更浓，其中含有的电解质（如钠）更多。

医生如何判断我是否脱水？

医生通常根据症状和体格检查结果判断您是否脱水。有时，医生会做血液和尿液检查。

医生如何治疗脱水？

如果可能，医生会针对脱水的原因进行治疗。例如，如果您呕吐或腹泻，医生会让您服药止吐或止泻。同时，医生会给你补充您体内流失的水分。

对于轻度脱水：

  • 只需喝水即可

  • 有时，尤其是儿童，医生会使用一种由水、糖和矿物质构成的特殊混合液（称为口服补液溶液）

运动饮料是无害的，但不是纠正脱水的最佳液体。这类饮料的含糖量高，其中的各种电解质没有达到适当平衡。

对于中度或重度脱水：

  • 医生会让您喝口服补液溶液

  • 如果您不能喝够水或重度脱水，医生会给您静脉输注电解质和液体

如何预防脱水？

  • 在热天以及剧烈运动之前、期间和之后，需大量饮用液体（水或运动饮料）

  • 天热时需留意老年人（尤其是独居老人），给他们提供水或让他们能够在需要时喝到水

人们过去认为服用盐片有帮助。但是盐片并非必需，并且可能有害。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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