什么是休克？
休克 (shock) 是由于器官得不到充足血液和氧气而引起的医疗急症。如果身体没有充足的血液供应器官，这些器官就会停止工作。休克时的血压非常低。
您会由于失血过多、体液不足或者存在心脏问题、重度感染或过敏反应而进入休克状态
休克会使您感觉虚弱、头晕、意识模糊，您可能会昏倒
医生根据休克的病因进行治疗，会给您补液、吸氧，有时还会使用帮助升高血压的药物
发生休克后若不治疗，会导致死亡
休克患者需紧急治疗。 如果您认为某人发生休克：
拨打急救电话，叫救护车
通过用布对出血点施压以尝试止住任何大出血
使病人躺下，用某物裹住身体保暖并将双腿略微抬起
是什么原因导致了休克？
休克的病因有几种类型：
体内的血液或液体不足，因为您已大量出血或出现脱水
心脏泵血的力度不够
血管松弛并变宽，这发生在您有过敏反应、重度感染、中毒或神经系统损伤时
休克可能会导致器官（例如脑、心脏和肺）因得不到充足血液而停止工作。
休克的症状有哪些？
休克的症状包括：
虚弱、头晕和意识模糊
皮肤湿冷、苍白
昏厥
恶心和呕吐
医生如何判断我是否处于休克状态？
医生根据症状和血压判断您是否处于休克状态。如果您的症状不明显，医生会做检查来查找病因。
医生如何治疗休克？
您需住院治疗，医生会给您：
静脉输液（用针头将一根细塑料管插入静脉以输注液体）
如果大量失血，则进行输血
有时，使用升血压药物
医生也会针对休克病因进行治疗，其中可能包括使用其他药物或做手术。