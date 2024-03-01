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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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休克

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 3月 2024
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什么是休克？

休克 (shock) 是由于器官得不到充足血液和氧气而引起的医疗急症。如果身体没有充足的血液供应器官，这些器官就会停止工作。休克时的血压非常低。

  • 您会由于失血过多、体液不足或者存在心脏问题、重度感染或过敏反应而进入休克状态

  • 休克会使您感觉虚弱、头晕、意识模糊，您可能会昏倒

  • 医生根据休克的病因进行治疗，会给您补液、吸氧，有时还会使用帮助升高血压的药物

  • 发生休克后若不治疗，会导致死亡

休克患者需紧急治疗。 如果您认为某人发生休克：

  • 拨打急救电话，叫救护车

  • 通过用布对出血点施压以尝试止住任何大出血

  • 使病人躺下，用某物裹住身体保暖并将双腿略微抬起

是什么原因导致了休克？

休克的病因有几种类型：

  • 体内的血液或液体不足，因为您已大量出血或出现脱水

  • 心脏泵血的力度不够

  • 血管松弛并变宽，这发生在您有过敏反应、重度感染、中毒或神经系统损伤时

休克可能会导致器官（例如脑、心脏和肺）因得不到充足血液而停止工作。

休克的症状有哪些？

休克的症状包括：

  • 虚弱、头晕和意识模糊

  • 皮肤湿冷、苍白

  • 昏厥

  • 恶心和呕吐

医生如何判断我是否处于休克状态？

医生根据症状和血压判断您是否处于休克状态。如果您的症状不明显，医生会做检查来查找病因。

医生如何治疗休克？

您需住院治疗，医生会给您：

  • 静脉输液（用针头将一根细塑料管插入静脉以输注液体）

  • 如果大量失血，则进行输血

  • 有时，使用升血压药物

医生也会针对休克病因进行治疗，其中可能包括使用其他药物或做手术。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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