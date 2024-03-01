休克 (shock) 是由于器官得不到充足血液和氧气而引起的医疗急症。如果身体没有充足的血液供应器官，这些器官就会停止工作。休克时的血压非常低。

您会由于失血过多、体液不足或者存在心脏问题、重度感染或过敏反应而进入休克状态

休克会使您感觉虚弱、头晕、意识模糊，您可能会昏倒

医生根据休克的病因进行治疗，会给您补液、吸氧，有时还会使用帮助升高血压的药物

发生休克后若不治疗，会导致死亡

休克患者需紧急治疗。 如果您认为某人发生休克：