什么是肥大细胞增多症？
什么原因导致肥大细胞增多症？
当您的身体产生过多肥大细胞时，会出现肥大细胞增多症。肥大细胞可以聚集在您的皮肤、骨骼或其它器官中。
肥大细胞产生一种称为组胺的化学物质。组胺过多可能导致：
瘙痒
皮疹
胃酸过多
低血压
医生并不总是知道为什么您的身体会产生过多肥大细胞，但有些人有导致肥大细胞增多症的遗传突变。
什么可以触发肥大细胞增多症的发作？
如果您患有肥大细胞增多症，某些事情可能会引发症状发作，包括：
肢体接触
锻炼
您吃的或喝的东西，如食物、酒精和某些药物
昆虫叮咬
肥大细胞增多症的症状有哪些？
症状包括：
小红棕色斑点或可能发痒的肿块
潮红（满脸通红）
胃痛
感觉胃部不适或呕吐
腹泻
昏厥和血压严重下降，可能致命
色素性荨麻疹的图片
色素性荨麻疹（儿童）
这张照片显示一名患肥大细胞增多症的学龄儿童背部的红褐色斑点。
© Springer Science+Business Media
色素性荨麻疹（儿童）
这张照片显示一名患肥大细胞增多症的学龄儿童背部的红褐色斑点。
© Springer Science+Business Media
如果肥大细胞在您的组织或器官中积聚，它们可能会导致危及生命的损伤。
医生如何判断我是否患肥大细胞增多症？
医生会根据您的症状怀疑肥大细胞增多症，特别是如果您有瘙痒斑点并在抓挠时出现荨麻疹（皮肤发红、瘙痒、凸起的斑块）。为加以确定，医生会进行检查，例如：
活检（取出一小块皮肤样本在显微镜下观察）
血液和尿液检测
有时需要进行骨扫描和基因检测
医生如何治疗肥大细胞增多症？
如果您仅有皮肤肥大细胞增多症，医生会用以下方式治疗瘙痒和皮疹：
抗组织胺药
紫外线
皮质类固醇乳膏
如果肥大细胞增多症影响您身体的其它部位，医生会让您服用药物来帮助缓解症状。
如果您的症状严重，医生可能会：
每周给您一次注射以减少疾病对骨骼的影响
开具皮质类固醇处方
如果您的脾脏已经积聚了肥大细胞，则进行手术以切除脾脏
您是否携带肾上腺素紧急用药