当您的身体产生过多肥大细胞时，会出现肥大细胞增多症。肥大细胞可以聚集在您的皮肤、骨骼或其它器官中。

肥大细胞产生一种称为组胺的化学物质。组胺过多可能导致：

瘙痒

皮疹

胃酸过多

低血压

医生并不总是知道为什么您的身体会产生过多肥大细胞，但有些人有导致肥大细胞增多症的遗传突变。