您的免疫系统抵御感染和疾病。这称为免疫反应。您的免疫系统需要：

识别您身体里不应该存在的东西

发信号给您的免疫细胞来到麻烦点

攻击入侵者并将其从身体里清除出去

知道何时停止攻击并结束攻击

为了做好工作，您的免疫系统需要能够分辨出哪些是身体内的物质，哪些不是身体内的物质。这样，它就知道需要抵抗哪些物质，而哪些不需要干涉。

抗原是不属于您身体内的物质。因此，它会触发免疫系统的反应。抗原可能是微生物或癌细胞外部或内部的化学物质。抗原亦可独立存在———例如，食物分子或花粉。您的免疫系统已经知道如何识别某些抗原。它还得学习识别其它抗原。