什么是免疫系统？
免疫系统是您身体的防御系统。有助于保护您免受疾病和感染。免疫系统的工作是攻击不属于您体内的东西，包括：
微生物（如细菌、病毒和真菌）
寄生虫
癌细胞
其它可以进入体内的东西，如花粉
免疫系统有何作用？
您的免疫系统抵御感染和疾病。这称为免疫反应。您的免疫系统需要：
识别您身体里不应该存在的东西
发信号给您的免疫细胞来到麻烦点
攻击入侵者并将其从身体里清除出去
知道何时停止攻击并结束攻击
为了做好工作，您的免疫系统需要能够分辨出哪些是身体内的物质，哪些不是身体内的物质。这样，它就知道需要抵抗哪些物质，而哪些不需要干涉。
抗原是不属于您身体内的物质。因此，它会触发免疫系统的反应。抗原可能是微生物或癌细胞外部或内部的化学物质。抗原亦可独立存在———例如，食物分子或花粉。您的免疫系统已经知道如何识别某些抗原。它还得学习识别其它抗原。
免疫系统的主要部分是什么？
免疫系统的重要部分包括：
白细胞
抗体
淋巴系统
某些器官
白细胞（白血球）随着血液流动来寻找和抵抗微生物和其它问题。一旦它们抵抗并销毁抗原，它们通常可以记住该抗原。如果您的白细胞能记住特定抗原，在下次抗原出现在您体内时它们会更快地抵抗抗原。
抗体是某些白细胞生成的化学物质。抗体随着血流漂浮，发现并攻击抗原。您有许多不同的抗体。每种抗体只能攻击一种特异性抗原。每当白细胞需要防御新抗原时，它们就会学会制造新抗体。但是，您的身体会长时间记住如何制造这些抗体。
淋巴系统是脉管网络。这些脉管从您的组织中排出多余的液体，并且将死亡微生物和细胞排出体外。液体被称为淋巴液。淋巴液通过豌豆大小的采集点，称为淋巴结。淋巴结过滤死亡微生物和细胞。如果您有感染，附近淋巴结可能肿胀。例如，咽喉感染可以使颈部淋巴结肿大。人们称这些为“腺体肿大”，但淋巴结不是真的腺体。
器官是您的免疫系统的一部分，包括您的骨髓、胸腺、脾脏、扁桃体和阑尾。您的骨髓和胸腺会产生白细胞。您的脾脏、扁桃体和阑尾捕获微生物和其它抗原，并且是免疫系统细胞变得更强壮的地方。
淋巴系统：帮助机体抵御感染