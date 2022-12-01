什么是常年过敏？
什么原因导致常年过敏？
常年过敏是由免疫系统对无害物质反应引起的。它们常由以下原因引起：
房屋灰尘
蟑螂粪便
家养宠物的动物皮屑
常年过敏的症状有哪些？
症状包括：
鼻塞或流鼻涕
鼻、口或喉咙发痒
眼睛流泪、发红、发痒、肿胀
打喷嚏
听力问题或持续耳部感染（尤其是儿童）
反复鼻窦感染或鼻息肉（鼻内增生）
医生如何治疗常年过敏？
医生将采取以下治疗：
皮质类固醇或减充血剂鼻喷雾剂
抗组织胺药
如果您有重复的鼻窦感染或鼻息肉，医生可能：
做手术
我如何预防常年过敏的症状？
如果您对房屋灰尘过敏，请取下或经常清洁积灰尘的物品，例如：
小装饰物、杂志和书籍
布覆盖的家具
窗帘和百叶窗
地毯
彻底清洁住宅：
除尘、用真空吸尘器清扫和用湿拖把擦拭地板和表面
定期用热水清洗床单、枕套和毯子
用热气熏蒸房间
杀灭蟑螂
使用有助于防止灰尘在家里堆积的物品，例如：
采用细密织物的垫子和枕套
合成纤维枕头
空调和除湿器，以减少空气中的湿气
真空吸尘器和带有 HEPA 标记的过滤器（高效颗粒空气过滤器）
如果您对动物皮屑过敏：
将您的家庭宠物限制在家里的某些房间
不让动物待在室内，包括宠物
每周洗宠物