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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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常年过敏

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2022
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什么是常年过敏？

当您的身体的免疫系统对诸如食物、植物或药物等无害的物质起反应时，可发生过敏。导致过敏反应的物质称为过敏原。

常年过敏指：

  • 全年可发生的过敏

这些过敏可能在一年的任何时间或全年发生。它们不只在一个季节发生，例如季节性过敏

  • 常年过敏是您身体对空气中物质的反应，最常见的是房屋灰尘

  • 通常会导致鼻塞、流鼻涕或鼻痒、喉咙发痒或眼睛发红和发痒

  • 最好是避免过敏原，但药物可以帮助缓解您的症状

什么原因导致常年过敏？

常年过敏是由免疫系统对无害物质反应引起的。它们常由以下原因引起：

  • 房屋灰尘

  • 蟑螂粪便

  • 家养宠物的动物皮屑

常年过敏的症状有哪些？

症状包括：

  • 鼻塞或流鼻涕

  • 鼻、口或喉咙发痒

  • 眼睛流泪、发红、发痒、肿胀

  • 打喷嚏

  • 听力问题或持续耳部感染（尤其是儿童）

  • 反复鼻窦感染或鼻息肉（鼻内增生）

医生如何治疗常年过敏？

医生将采取以下治疗：

  • 皮质类固醇或减充血剂鼻喷雾剂

  • 抗组织胺药

如果您有重复的鼻窦感染或鼻息肉，医生可能：

  • 做手术

我如何预防常年过敏的症状？

如果您对房屋灰尘过敏，请取下或经常清洁积灰尘的物品，例如：

  • 小装饰物、杂志和书籍

  • 布覆盖的家具

  • 窗帘和百叶窗

  • 地毯

彻底清洁住宅：

  • 除尘、用真空吸尘器清扫和用湿拖把擦拭地板和表面

  • 定期用热水清洗床单、枕套和毯子

  • 用热气熏蒸房间

  • 杀灭蟑螂

使用有助于防止灰尘在家里堆积的物品，例如：

  • 采用细密织物的垫子和枕套

  • 合成纤维枕头

  • 空调和除湿器，以减少空气中的湿气

  • 真空吸尘器和带有 HEPA 标记的过滤器（高效颗粒空气过滤器）

如果您对动物皮屑过敏：

  • 将您的家庭宠物限制在家里的某些房间

  • 不让动物待在室内，包括宠物

  • 每周洗宠物

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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