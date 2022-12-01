当您的身体的免疫系统对诸如食物、植物或药物等无害的物质起反应时，可发生过敏。导致过敏反应的物质称为过敏原。

常年过敏指：

全年可发生的过敏

这些过敏可能在一年的任何时间或全年发生。它们不只在一个季节发生，例如季节性过敏。