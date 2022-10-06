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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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常年过敏

（常年性过敏）

作者：James Fernandez, MD, PhD, Cleveland Clinic Lerner College of Medicine at Case Western Reserve University
已审核/已修订 10月 2022
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小知识

常年过敏是室内接触常年存在的气体传播物质（诸如屋尘）导致的。

  • 鼻充血、痒，有时流涕，口腔和咽部痒。

  • 症状和过敏激发因素常可提示诊断。

  • 最佳方法是避免接触过敏源，抗组胺药等可以缓解症状。

（另见过敏反应概述。）

常年过敏可以发生于一年任何时间，无关于季节，或者终年持续发作。常年过敏常常是对屋尘的反应。屋尘可能含有霉菌和真菌孢子、织物纤维、动物皮屑、尘螨粪便和昆虫绒毛等。蟑螂体内或体表的物质常可引起过敏症状。这些物质可以在室内长期存在，但有可能冬季症状更严重，因为冬季更多时间是在室内。（触发过敏反应的物质称为过敏原。）

通常，常年过敏导致鼻部症状（过敏性鼻炎），但不引起眼部症状（过敏性结膜炎）。但是，如果不慎将过敏原揉入眼睛，可能会导致过敏性结膜炎。隐形眼镜的清洁液有时也会引起过敏反应。

常年性鼻炎经常由过敏反应之外的某些事物引起，例如阿司匹林或另一种非甾体类抗炎药 (NSAID) 或另一个形式的鼻炎

你知道吗……

  • 蟑螂和尘螨常被视为导致过敏的元凶。

常年过敏的症状

常年过敏最明显的症状是慢性鼻塞。鼻流涕，产生透明水样排泄物。还有流清水涕，鼻、上颚、眼后部痒。痒可以突然逐渐出现，也可以突然出现。打喷嚏常见。

连接中耳和鼻后部的咽鼓管可以变得肿胀。导致听力受损，特别是儿童。儿童还可以出现慢性耳部感染。部分病人反复鼻窦感染（慢性鼻窦炎）和鼻内增生（鼻息肉）。

眼睛受累，会流泪和痒。眼白可能会变红，眼睑可以红肿。眼睛下方的皮肤可能会变暗（过敏性黑眼圈）。

许多患有常年过敏的人还患有哮喘，可能由促成过敏性鼻炎过敏性结膜炎的相同过敏触发物（过敏原）引起。

常年过敏症的诊断

  • 医师的评估

常年过敏诊断基于症状加导致发作的环境——即对特定活动（如养宠物猫）的反应。通常仅根据此信息即可做出诊断。

过敏原测试

仅当人们对治疗无反应时才需要进行测试。

在这种情况下，皮肤点刺试验可以帮助确诊并确定症状的触发因素（如尘螨或蟑螂）。在这些试验中，将每种提取物各取一滴置于病人皮肤上，然后用针刺入皮肤。然后医生观察是否有风疹块和红晕反应（由红色区域包围的苍白，轻度隆起的肿胀）。

如果皮肤试验结果不清楚或无法进行皮肤试验，则进行过敏原特异性免疫球蛋白（IgE）检测。在该检测中，抽取并检测血液样本。

常年过敏症的预防

如果可能的话，建议避免或去除过敏原，从而防止症状的发生，也免于用药。

如果病人对屋尘、动物皮屑或其它室内过敏原过敏，一些环境改变可预防或减轻症状：

  • 去除积灰的物品，诸如玩具、杂志和书

  • 移除软玩具

  • 更换装上软垫的家具和地毯或经常用吸尘器吸尘

  • 更换窗帘和使用百叶窗

  • 经常用热水清洗床单、枕套和毯子

  • 用热气熏蒸房间

  • 用细密织物覆盖床垫和枕头，使尘螨和过敏原颗粒不能穿透

  • 使用合成纤维枕头

  • 经常清扫房屋，包括除尘、吸尘和湿拖

  • 应用空调和除湿设备以降低室内湿度，高湿度会增加尘螨孵化

  • 安装高效空气过滤器

  • 将宠物限制在某些房间内或将不让宠物进屋并经常洗澡

  • 消灭蟑螂

常年过敏症的治疗

  • 皮质类固醇鼻腔喷雾剂

  • 抗组织胺药

  • 减轻充血剂

  • 有时进行过敏原免疫治疗

  • 对于鼻息肉，有时手术

避免过敏原是防治过敏的最佳方法。

常年过敏的药物治疗与季节性过敏类似。它包括皮质类固醇鼻喷雾剂、抗组胺药和解充血药。

皮质类固醇喷鼻剂通常非常有效，常首先应用。大部分喷鼻剂的副作用较小，尽管会引起鼻出血和鼻疼痛。

口服或作为喷鼻剂的抗组胺药物，可用来代替皮质类固醇喷鼻剂，或作为其辅助药物。抗组胺药经常随解充血药（例如伪麻黄碱）一起口服使用。

许多抗组胺药-解充血药组合是作为单个片剂可获得的非处方药。然而，高血压病人不能使用解充血药，除非医生推荐且监测下应用。另外，服用单胺氧化酶抑制剂（一个类型的抗忧郁药）的人不能服用联合抗组胺药和解充血药的产品。抗组胺-减充血药不可用于幼儿。

抗组胺药可能有副作用，特别是抗胆碱能作用。抗胆碱能作用包括嗜睡、口干、视物模糊、便秘、排尿困难、意识模糊和头昏眼花。

解充血药也是作为滴鼻剂或喷雾剂可获得的非处方药。非处方的抗充血滴鼻剂或喷剂应用不应超过数天，因为如果应用一周以上可能会导致鼻充血加重或病程延长。

喷鼻剂比口服药物的副作用更少、不那么严重。

有时其它药物有效。色甘酸钠（一种肥大细胞稳定剂）鼻喷剂是处方药，它可以缓解流涕症状。为了有效，它必须定期使用。

氮卓斯汀（一种抗组胺药和一种肥大细胞稳定剂）和异丙托铵（一种抑制乙酰胆碱的药物）均为处方药，可作为鼻喷雾剂使用，可能有效。但是这些药物都有口服抗组胺药类似的抗胆碱效应，特别是嗜睡。

处方药孟鲁司特是一种白三烯抑制剂，可减少炎症并且帮助缓解流涕。最好仅在其它药物无效时才使用。可能的副作用包括意识模糊、焦虑、抑郁和肌肉运动异常。

定期用温水和盐（生理盐水）溶液冲洗鼻窦有助于排除黏液和湿化鼻粘膜。这种技术被称为鼻窦灌洗。

如果这些治疗无效，可以短期口服或注射皮质类固醇（通常不超过10天）。如果长时间口服或注射皮质类固醇，‬会导致严重副作用。

过敏原免疫治疗（脱敏）

如果其它治疗无效，过敏原免疫治疗部分病人有效。

脱敏是一种试图教导患者的免疫系统不要对过敏原产生反应的过程。给予患者逐渐加量的过敏原。首剂剂量很小，甚至过敏者也不会因此产生反应。不过，小剂量是为了让人的免疫系统习惯过敏原。随后会逐渐增加剂量。每次增加的剂量都很小，小到免疫系统仍然不会有反应。持续增加剂量，直到患者对曾经引起症状的过敏原数量不再出现反应。

免疫治疗需要下列条件：

全年过敏的免疫治疗包括逐渐增加舌头下（舌下）过敏原的剂量或向皮肤内注射过敏原。因为脱敏有时会引起严重的过敏反应，每次治疗后病人需要在诊室留观至少30分钟。如果第一次给药后没有产生反应，病人可在家中自行使用后续剂量。

枯草热的过敏原免疫治疗需要在花粉季节后开始，为下一个季节做准备。在过敏季节因为花粉过敏原已经激活了免疫系统，如果此时应用免疫治疗更容易出现副作用。免疫治疗常年应用更为有效。

手术

对于慢性鼻窦炎鼻息肉患者，有时需要行手术改善鼻窦引流及清除感染灶或切除息肉。在手术之前和之后，定期冲洗鼻窦可能有益。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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