皮质类固醇鼻腔喷雾剂

抗组织胺药

减轻充血剂

有时进行过敏原免疫治疗

对于鼻息肉，有时手术

避免过敏原是防治过敏的最佳方法。

常年过敏的药物治疗与季节性过敏类似。它包括皮质类固醇鼻喷雾剂、抗组胺药和解充血药。

皮质类固醇喷鼻剂通常非常有效，常首先应用。大部分喷鼻剂的副作用较小，尽管会引起鼻出血和鼻疼痛。

口服或作为喷鼻剂的抗组胺药物，可用来代替皮质类固醇喷鼻剂，或作为其辅助药物。抗组胺药经常随解充血药（例如伪麻黄碱）一起口服使用。

许多抗组胺药-解充血药组合是作为单个片剂可获得的非处方药。然而，高血压病人不能使用解充血药，除非医生推荐且监测下应用。另外，服用单胺氧化酶抑制剂（一个类型的抗忧郁药）的人不能服用联合抗组胺药和解充血药的产品。抗组胺-减充血药不可用于幼儿。

抗组胺药可能有副作用，特别是抗胆碱能作用。抗胆碱能作用包括嗜睡、口干、视物模糊、便秘、排尿困难、意识模糊和头昏眼花。

解充血药也是作为滴鼻剂或喷雾剂可获得的非处方药。非处方的抗充血滴鼻剂或喷剂应用不应超过数天，因为如果应用一周以上可能会导致鼻充血加重或病程延长。

喷鼻剂比口服药物的副作用更少、不那么严重。

有时其它药物有效。色甘酸钠（一种肥大细胞稳定剂）鼻喷剂是处方药，它可以缓解流涕症状。为了有效，它必须定期使用。

氮卓斯汀（一种抗组胺药和一种肥大细胞稳定剂）和异丙托铵（一种抑制乙酰胆碱的药物）均为处方药，可作为鼻喷雾剂使用，可能有效。但是这些药物都有口服抗组胺药类似的抗胆碱效应，特别是嗜睡。

处方药孟鲁司特是一种白三烯抑制剂，可减少炎症并且帮助缓解流涕。最好仅在其它药物无效时才使用。可能的副作用包括意识模糊、焦虑、抑郁和肌肉运动异常。

定期用温水和盐（生理盐水）溶液冲洗鼻窦有助于排除黏液和湿化鼻粘膜。这种技术被称为鼻窦灌洗。

如果这些治疗无效，可以短期口服或注射皮质类固醇（通常不超过10天）。如果长时间口服或注射皮质类固醇，‬会导致严重副作用。

过敏原免疫治疗（脱敏） 如果其它治疗无效，过敏原免疫治疗部分病人有效。 脱敏是一种试图教导患者的免疫系统不要对过敏原产生反应的过程。给予患者逐渐加量的过敏原。首剂剂量很小，甚至过敏者也不会因此产生反应。不过，小剂量是为了让人的免疫系统习惯过敏原。随后会逐渐增加剂量。每次增加的剂量都很小，小到免疫系统仍然不会有反应。持续增加剂量，直到患者对曾经引起症状的过敏原数量不再出现反应。 免疫治疗需要下列条件： 症状严重

无法避免接触过敏源

通常用于治疗过敏性鼻炎或过敏性结膜炎的药物不能控制症状 全年过敏的免疫治疗包括逐渐增加舌头下（舌下）过敏原的剂量或向皮肤内注射过敏原。因为脱敏有时会引起严重的过敏反应，每次治疗后病人需要在诊室留观至少30分钟。如果第一次给药后没有产生反应，病人可在家中自行使用后续剂量。 枯草热的过敏原免疫治疗需要在花粉季节后开始，为下一个季节做准备。在过敏季节因为花粉过敏原已经激活了免疫系统，如果此时应用免疫治疗更容易出现副作用。免疫治疗常年应用更为有效。