埃博拉病毒和马尔堡病毒通常感染生活在中非和西非的动物。一旦它们感染人，可以迅速传播。通过下列途径感染病毒：

触摸或吃受感染的动物

触摸受感染的人

触摸死于感染的人的尸体

病毒几乎存在于感染者和感染动物的所有体液中。这包括血液、唾液、呕吐物、尿液、粪便、汗液、乳汁和精液。也可以通过触摸接触任何这些液体的东西（如污染的衣服或床上用品）而感染病毒。这意味着在以下情况下风险很高：