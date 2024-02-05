什么是埃博拉病毒和马尔堡病毒感染？
埃博拉和马尔堡是导致发热和出血的罕见的病毒性感染。两种病毒通常感染动物，而不是人。当感染人时，可能会致命。
病毒主要感染中非和西非的人群
来自世界其它地区的一些旅行者（包括卫生保健工作者）从非洲感染埃博拉病毒并回到自己的家园
埃博拉病毒和马尔堡病毒很容易在人与人之间传播——可以从病人或尸体身上受到病毒感染
可以通过触摸受感染者的皮肤或体液而感染这两种病毒
症状包括发热、肌肉疼痛、头痛，后来出现严重的呕吐和皮肤下出血
恢复需要很长时间，因为病毒可以在体内停留数周
什么会导致埃博拉病毒和马尔堡病毒感染？
埃博拉病毒和马尔堡病毒通常感染生活在中非和西非的动物。一旦它们感染人，可以迅速传播。通过下列途径感染病毒：
触摸或吃受感染的动物
触摸受感染的人
触摸死于感染的人的尸体
病毒几乎存在于感染者和感染动物的所有体液中。这包括血液、唾液、呕吐物、尿液、粪便、汗液、乳汁和精液。也可以通过触摸接触任何这些液体的东西（如污染的衣服或床上用品）而感染病毒。这意味着在以下情况下风险很高：
医护人员
受感染者的家庭成员
在葬礼准备或仪式中碰到尸体的人
埃博拉和马尔堡病毒感染有哪些症状？
初始症状包括：
发热、肌肉疼痛和头痛
喉咙痛
几天内，患者可出现更严重的症状，如：
腹部疼痛、严重呕吐和腹泻，有时会伴有血液——这可能导致脱水（体内水分过少）
皮肤下出血（紫斑或斑块）、口腔或鼻腔，或身体内器官出血
胸部和腹部出现皮疹
意识模糊
昏迷（失去意识且无法唤醒）
在疾病的第二周，开始好转或者因为器官停止工作而死亡。与马尔堡病毒相比，人们更可能死于埃博拉病毒。
医生如何诊断埃博拉病毒或马尔堡病毒感染？
如果患者生病并且正在或最近去过有感染发生的地方，医生会怀疑埃博拉或马尔堡病毒感染。为了确诊，医生将：
血液化验
医生如何治疗埃博拉和马尔堡病毒感染？
医生没有治愈埃博拉病毒或马尔堡病毒感染的抗病毒药物。研究人员正在开发实验药物。医生通过以下方式治疗感染：
静脉（静脉内）输液以防止脱水
帮助延缓出血或止血
治疗疼痛等症状
医生会穿上防护服，并仔细隔离患者，以防止传染给他人。
如何预防埃博拉病毒和马尔堡病毒感染？
已经开发了几种疫苗和抗病毒药物。埃博拉疫苗于2019年获得美国食品医药产品监督管理局批准。
在世界上存在埃博拉病毒和马尔堡病毒的地区，应该：
避免接触野生动物，特别是蝙蝠和猴子
不要吃这些动物的肉（除非彻底煮熟）
如果所在的地区出现埃博拉病毒或马尔堡病毒爆发：
经常用肥皂和水或者含酒精的洗手液清洁双手
除非戴着防护装备，包括手套、罩衣和口罩，否则不要接触生病的人
不要触摸死者的尸体
如果最近去过这些地区之一，请密切关注健康状况21天，并在出现任何症状时立即去看医生。