埃博拉病毒和马尔堡病毒感染.

马尔堡和埃博拉病毒感染可引发出血和器官功能异常。这些感染常可导致死亡。

马尔堡和埃博拉病毒感染是通过处理活的或死亡的被感染动物，或接触有症状或已死亡的被感染者的皮肤或体液传播的。

初始症状为发热、肌肉及周身疼痛、头痛、咳嗽和咽喉痛，继而会出现呕、腹泻以及口腔、鼻腔及内脏出血。

确诊需要做血液和尿液化验。

治疗包括静脉补充液体及其它维持机体功能的治疗。

为防止感染传播，需要进行严格隔离和采取卫生预防措施（对医疗保健专业人员而言，要穿戴防护服）。

马尔堡和埃博拉病毒感染属于出血热，以出血为特征性表现。它们由线状病毒导致。埃博拉病毒有 5 种种属，包括扎伊尔埃博拉病毒和苏丹埃博拉病毒。

埃博拉和马尔堡病毒感染的暴发始于非洲中部和西部地区，很可能是由于那里的野生动物中流行这些感染。这样的暴发很少见，而且在过去，由于它们通常发生于闭塞的农村，所以传播得不是很远。不过，去那些地方旅行的人有时会将感染带到附近地区，甚至还会带出非洲。

2013 年 12 月，几内亚（非洲西部）农村暴发了大规模的扎伊尔埃博拉病毒感染，后来蔓延到了人口稠密的几内亚城镇地区以及相邻的利比里亚和塞拉利昂。它在2014年3月被首次确认。埃博拉疫情涉及数千人，约59%的感染者死亡。有极少数感染者（包括返回祖国的医疗工作者）将埃博拉病毒传播到了欧洲和北美地区。帮助治疗欧洲和北美感染者的医疗工作者也有少数遭受感染。2016 年，塞拉利昂、几内亚和利比里亚宣布无埃博拉病毒。

2017 年，刚果民主共和国也发生了扎伊尔埃博拉疫情暴发，但很快被控制住。2018 年 5 月在那里确认了另一次暴发，并在疫苗帮助下于 2020 年 6 月结束。此后，北基伍和几内亚出现了小规模暴发。

2022 年 9 月，乌干达报告了由苏丹埃博拉病毒引起的埃博拉病病例，这是十年来的首次。这场暴发于 2023 年 1 月宣布结束。

马尔堡病毒感染病例于 2021 年在西非的几内亚发生，于 2022 年在加纳发生，于 2023 年在赤道几内亚发生，以及于 2023 年在坦桑尼亚的东非发生。

埃博拉和马尔堡病毒的传播方式 埃博拉和马尔堡病毒传染性极强。 这些病毒通常感染动物，仅偶尔传播给人。由于这些病毒的原始动物传染源尚未明确确定，医生不知道这些病毒是如何在暴发中传染给第一例人类病例的。不过，专家认为，第一位人类感染者是由于处理或食用被感染的动物（如果蝠和灵长类动物 [猩猩和猴]）而获得感染。马尔堡病毒感染曾发生于接触蝙蝠的人（例如，矿山或洞穴里的蝙蝠）。 一旦有人感染后，感染即可在人与人之间通过接触感染者的皮肤或体液（唾液、血液、呕吐物、尿液、粪便、汗液、乳汁或精液）进行传播。有证据表明，人们在出现症状之前无法传播感染。但是，死者的体液通常会传播感染，尤其是向运送并准备尸体进行埋葬的人传播。 一般认为，埃博拉不可通过空气传播（例如，通过咳嗽或打喷嚏时溅出的飞沫）。即便可通过这种方式传播，也非常少见。 在一些康复者中，埃博拉病毒最终被彻底从其体内清除，并且不再具有传染性。在其他人中，病毒会在人体免受免疫系统攻击的区域（例如眼睛或精液）中保留一段时间。在男性不再有症状后，埃博拉病毒的遗传物质可以留在精液中一年或更长时间。 马尔堡病毒可以在男性不再有症状后继续留在精液中，长达 7 周。

埃博拉和马尔堡病毒感染的症状 初始症状出现于接触病毒后大约 2~20 天。最开始时，症状通常类似于其它的危险性不高的病毒感染。患者可有肌肉疼痛、头痛、咽喉痛和咳嗽。患者也可出现畏光以及眼白发红。 在几天内，会发生更严重的症状，例如以下症状： 腹痛

皮肤发黄（黄疸）

重度呕吐和腹泻

出血倾向

意识模糊、谵妄和昏迷 呕吐和腹泻可导致脱水，如果不予治疗，可导致低血压（休克）、心律异常和死亡。 出血在最初几天内开始出现。皮下出血表现为皮肤上的紫点或紫斑（瘀青），牙龈、鼻腔、直肠或内脏以及穿刺伤口（因抽血或插静脉输液管导致）也可出血。 大约 5 天后，皮疹出现，主要位于躯干上。 在出现症状的第二周，发热停止，患者开始康复，或其器官出现功能异常（称作器官衰竭）。25%～90%的感染者会死亡，这在很大程度上取决于可获得的医疗护理水平。与马尔堡病毒感染相比，埃博拉病毒更有可能致命，死亡率平均达59%。疾病痊愈需要较长的时间。

埃博拉和马尔堡病毒感染的诊断 血液和尿液检测 在刚感染埃博拉几天的人中，埃博拉很难识别，因为它的早期症状（如发烧）可与更常见的感染相混淆。不过，如果出现这些症状的人住在埃博拉流行区或有去埃博拉流行区旅行的历史，医生会怀疑埃博拉。美国疾病控制与预防中心 (CDC) 为医疗保健专业人员提供了一些指南，指导他们对从疫区返回的旅行者进行诊查。 如果医生怀疑埃博拉，他们会取患者的血液和尿液样本进行检查，以确诊感染。 如果怀疑马尔堡病毒感染，也可采用类似的策略。 如果诊断为埃博拉病毒或马尔堡病毒感染，则通知公共卫生官员。

埃博拉和马尔堡病毒感染的治疗 支持性治疗

抗病毒药物 支持性治疗包括 静脉 (IV) 补液以维持血压和电解质平衡（如钠、钾、钙）。

输注凝血因子帮助减缓或阻止出血

对症治疗，包括给予止痛药 目前有两种单克隆抗体治疗（称为 REGN-EB3 和 mAb-114）可用于治疗由扎伊尔埃博拉病毒引起的埃博拉病毒感染。这两种治疗在刚果民主共和国的 2018 年至 2020 年埃博拉暴发期间均进行了测试，并且非常有效，在感染后最初几天内给药时，约有 90% 的人被治愈。 这些新药尚未经过马尔堡病毒感染者的测试，因此仍然没有有效的方法来治疗这种病毒。