许多类型的细菌（微生物）通常存活在大肠内。艰难梭状芽胞杆菌是其中一种细菌。通常这些病菌无害。但是，有时候，其中一种病菌生长不受控制，并引起生病。当艰难梭状芽胞杆菌生长失控时，它会产生损伤肠道内壁并引起腹泻的物质（毒素）。

服用抗生素治疗另一种感染是造成艰难梭状芽胞杆菌生长并引起感染的最常见原因。抗生素会扰乱肠中不同细菌的平衡，从而使艰难梭状芽胞杆菌能够致病。

随着年龄增长，艰难梭状芽胞杆菌感染的风险增加。婴儿和幼儿患病的风险也很高。其它风险因素包括：

患有严重的基础疾病

在医院长期住院

在疗养院

胃或肠进行过手术

有时候，医生不清楚为什么一个人会患艰难梭状芽胞杆菌感染。