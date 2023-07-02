什么是艰难梭状芽胞杆菌？
结肠就是大肠。结肠炎是结肠的炎症。艰难梭菌是导致结肠炎的细菌。结肠炎时，会出现腹泻（稀、水样大便）和其他症状。艰难梭菌和其所致疾病通常被称为难辨梭状芽胞杆菌或艰难梭状芽胞杆菌感染。
症状由稍微稀便至频繁血性腹泻加腹痛和发热
为诊断艰难梭状芽胞杆菌感染，医生检测粪便（大便），有时使用观察管查看大肠
在因其它疾病而服用抗生素后，最有可能感染艰难梭状芽胞杆菌
轻度艰难梭状芽胞杆菌感染的人有时停止服用引起问题的抗生素时病情会好转
如果腹泻没有消失或更严重，则需要服用另一种抗生素来杀死艰难梭状芽胞杆菌
是什么原因导致艰难梭状芽胞杆菌感染？
许多类型的细菌（微生物）通常存活在大肠内。艰难梭状芽胞杆菌是其中一种细菌。通常这些病菌无害。但是，有时候，其中一种病菌生长不受控制，并引起生病。当艰难梭状芽胞杆菌生长失控时，它会产生损伤肠道内壁并引起腹泻的物质（毒素）。
服用抗生素治疗另一种感染是造成艰难梭状芽胞杆菌生长并引起感染的最常见原因。抗生素会扰乱肠中不同细菌的平衡，从而使艰难梭状芽胞杆菌能够致病。
随着年龄增长，艰难梭状芽胞杆菌感染的风险增加。婴儿和幼儿患病的风险也很高。其它风险因素包括：
患有严重的基础疾病
在医院长期住院
在疗养院
胃或肠进行过手术
有时候，医生不清楚为什么一个人会患艰难梭状芽胞杆菌感染。
艰难梭状芽胞杆菌感染的症状是什么？
症状通常在开始抗生素治疗另一种感染后的5到10天开始。但是，在停止服用抗生素后的长达2个月内，可能没有症状。
症状从轻度腹泻到：
血性腹泻
腹痛
发热
罕见情况下，会感到胃部不适或呕吐
最严重的情况可能会导致严重的并发症，如：
脱水（体内的水分太少）
低血压
危险的大肠肿胀
大肠穿孔
医生如何诊断艰难梭状芽胞杆菌感染？
如果存在具有以下特征的腹泻医生会怀疑艰难梭状芽胞杆菌感染：
使用抗生素后2个月内
入院72小时内
医生然后寻找：
粪便样本中艰难梭状芽胞杆菌及其毒素
通过用观察管查看大肠内的炎症（结肠炎）和其它变化
医生如何治疗艰难梭状芽胞杆菌感染？
医生通过以下方法治疗艰难梭状芽胞杆菌感染：
停止导致问题的抗生素
口服抗生素，对抗艰难梭状芽胞杆菌
不应服用减缓或停止腹泻的药物。这可使肠道中的艰难梭状芽胞杆菌毒素保持在肠道内，并可能使病情恶化。
五分之一的人症状会复发，有时多次反复出现。为了帮助防止症状复发，可能会：
长期使用抗生素
益生菌（可帮助恢复肠道细菌平衡的药丸）
大便移植（将某人的健康大便放入肠道以平衡细菌）
如果症状非常糟糕，可能需要住院，医生会给予：
抗生素
静脉输液
输血
很少情况下，医生做手术去除非常严重感染的肠管。