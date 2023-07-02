动物和鱼有时会食入被绦虫虫卵污染的东西。虫卵孵化并钻入动物或鱼的肌肉形成包囊。

牛肉绦虫

大多数时候，您在以下情况下会感染绦虫：

食用未煮熟的含有绦虫包囊的肉或鱼

包囊在肠道内孵化成蠕虫。随后绦虫将自身粘附到肠道内壁并生长。

少数情况下，人们会食入被绦虫虫卵污染的东西。然后绦虫可在人体肌肉中形成包囊。它们还可以在肝脏、脑部和其他器官中形成包囊，让患者感到非常不适。