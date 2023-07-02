什么是绦虫？
绦虫是一种长的扁平蠕虫，看起来像一块胶带或带子。绦虫有许多不同种类。某些种类超过15英尺（4.5米）长，有一种超过30英尺（9米）。
不同种类的绦虫存活于不同动物和鱼的肉中
通过食用未彻底煮熟的肉中带有绦虫的动物食物而感染绦虫。
然后绦虫在肠道内生长
医生检查粪便是否有绦虫卵
驱虫药通常可杀死绦虫
彻底烹饪食物防止绦虫感染
什么会导致绦虫感染？
动物和鱼有时会食入被绦虫虫卵污染的东西。虫卵孵化并钻入动物或鱼的肌肉形成包囊。
牛肉绦虫
大多数时候，您在以下情况下会感染绦虫：
食用未煮熟的含有绦虫包囊的肉或鱼
包囊在肠道内孵化成蠕虫。随后绦虫将自身粘附到肠道内壁并生长。
少数情况下，人们会食入被绦虫虫卵污染的东西。然后绦虫可在人体肌肉中形成包囊。它们还可以在肝脏、脑部和其他器官中形成包囊，让患者感到非常不适。
哪些动物可以传播绦虫？
携带绦虫的最常见动物是：
牛（牛肉绦虫）
猪（猪肉绦虫）
生活在淡水中的鱼
但许多其他动物可携带绦虫，包括狗、猫、绵羊和许多野生动物。
绦虫感染的症状是什么？
即便肠道内的大绦虫也可能不引起任何症状。可能有轻微腹泻或轻度腹痛。
体内形成的绦虫包囊可能会导致严重症状，具体取决于其所在位置：
脑：头痛、癫痫发作、昏迷、死亡
脊髓：无力或瘫痪
肝脏：腹部疼痛，皮肤和眼睛发黄（黄疸）
肺：咳嗽、胸痛
医生如何诊断绦虫感染？
医生通过以下方式发现肠道绦虫：
使用显微镜在粪便（大便）中寻找绦虫虫卵
医生会通过 CT 扫描（计算机断层扫描）或 MRI（磁共振成像）等影像学检查寻找器官内绦虫包囊。
医生如何治疗绦虫感染？
单剂量的驱虫药通常会杀死肠道内的绦虫。
如果器官内有绦虫包囊，可能需要手术去除它们。
如何预防绦虫感染？
在许多国家/地区，政府检查员会检查肉类和鱼类是否存在绦虫包囊。即使如此，最重要的事情是：
彻底烹饪肉类和淡水鱼
不吃生的淡水鱼
冷冻可杀灭鱼绦虫，但鱼类必须在-4°F (-20°C)或更低温度下冷冻7天。烟熏和风干肉和鱼不能杀死绦虫包囊。