肠道绦虫感染主要见于进食生的或未彻底煮熟的带虫猪肉、牛肉、淡水鱼，或者（对于矮绦虫而言）进食受污染的食物或水的人。

牛肉绦虫

（也请参见寄生虫感染概述。）

能够感染人的绦虫有若干种。它们包括

肥胖带绦虫 （牛肉绦虫）

有钩绦虫 （猪肉绦虫）

亚洲带绦虫 ，是通过在亚洲（亚洲绦虫）吃猪肉而获得的

阔节裂头绦虫 （鱼绦虫）

微小膜壳绦虫（矮绦虫）

猪肉绦虫 图片 图片由 Mae Melvin 博士通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。

其它类型绦虫——细粒棘球绦虫和多房棘球绦虫（犬绦虫）——的成虫寄居在犬或其它犬科动物的肠道内。这些绦虫有时会感染人，导致肝脏或其它器官的囊肿。

绦虫有三个主要部分：

头，这是连接到肠道的部分

颈，可以再生

蠕虫的其余部分，由许多节段（称为节片）组成，可能包含虫卵

如果治疗不能消除头部和颈部，整个蠕虫可能会重新形成。

鱼绦虫 图片 （图片来源：GC Cook, 《曼逊氏热带病学》", 第 20 版, 1996, WB Saunders, 图 74.11；经许可后使用）

猪肉、牛肉和鱼肉绦虫的生活周期 猪肉、牛肉和鱼肉绦虫是寄生在人的肠道内的大而扁的带状蠕虫，可长到 15 至 30 英尺（4.5 至 9 米）。（由于成体绦虫在肠道生活，所以人是绦虫的终末宿主。绦虫的产卵节段（节片）可随粪便排出。 未经处理的人类粪便若被排放至环境中，可致虫卵可被中间宿主（如猪或牛；对鱼绦虫而言则为微小的淡水甲壳类动物，这些动物继而被鱼吃掉）摄取。虫卵在中间宿主内孵化出幼虫。幼虫进而侵入肠壁或经血流被带到骨骼肌和其它组织形成包囊。 人食用含有包囊生的或未煮熟的肉或鱼而受染。包囊孵化并发育为成虫，成虫附着在肠壁上。它们不断加长，并开始产卵。 猪肉绦虫的生活周期 你知道吗……

矮绦虫的生活周期 矮绦虫很小，最长仅达40毫米。与猪肉绦虫与牛肉绦虫的感染方式不同，人通过摄入矮绦虫的虫卵（而非包囊）感染矮绦虫。当食物或水被人的粪便污染时，或当人与感染者发生接触后又触摸嘴时，虫卵即可进入体内。有时，人偶然通过摄入带虫卵的昆虫（如谷物中的跳蚤和甲壳虫）获得感染。 虫卵在人体内发育为成虫，成虫寄居在肠道内。成虫可以产卵，卵随粪便排出体外。虫卵被另一个人或同一个人摄入后，导致新一轮的感染。 有时虫卵会在肠内孵化并发育成为矮绦虫成虫，导致感染而从未离开人体。这种类型的感染被称为自体感染（自我感染）。大量的矮绦虫可能积聚并引起症状。

囊虫病 摄入猪肉绦虫卵的人可以成为该绦虫的中间宿主（人类不能成为牛肉和鱼肉绦虫的中间宿主）。人在以下情况下可成为中间宿主： 吞入被人粪便污染的食物或水中的猪肉绦虫虫卵。

接触感染者或接触带虫卵的衣物和家具后，将虫卵带至口中

肠道中有成虫的人吞下其粪便中虫卵时（例如在受污染的食物或水中），或者可能当蠕虫携带虫卵的节段（节片）从肠道进入胃并释放虫卵（自体感染）时，他们可能会再感染自己。 与在动物体内一样，虫卵到达肠道后发育成球形幼虫（钩球蚴）。钩球蚴穿过肠壁，移行至脑部、肌肉、其它脏器或皮下组织，并在这些部位形成包囊。在人中，这类疾病称作囊虫病。

绦虫感染的症状 虽然肠道内的绦虫成虫通常不引起症状，但有些人会出现上腹不适、腹泻和其它症状。偶尔有绦虫病人感肛门有虫在移动。矮绦虫比其它绦虫更容易引起恶心、呕吐、腹泻、腹部不适、食欲下降和体重减轻等腹部症状。 鱼肉绦虫可以引起贫血，因为它吸收红细胞产生所必需的维生素 B12。 囊虫病的症状由脑内或其它器官内（如脊髓、肝脏、肺和眼睛）的包囊引起。这些包囊可在最初感染数年后（这时包囊开始恶化并引起炎症）引起严重的症状，有时甚至危及生命。脑和覆盖大脑的组织（脑膜）内的包囊可导致头痛、癫痫发作、神智错乱或其它神经系统症状。累及脊髓有时可致肌肉萎缩或瘫痪。

绦虫感染的诊断 对于肠道绦虫感染，要进行粪便样本检查

检查是否有囊虫病，需要做计算机断层扫描或磁共振成像，有时需要血液化验 医师靠粪便样本查到蠕虫节段或虫卵而诊断肠道绦虫感染。 人类囊虫病的诊断需要使用计算机断层扫描(CT)或磁共振成像(MRI) 查见脑部或其它组织内的包囊。查血液中猪绦虫抗体也有助诊断。（抗体是由免疫系统生成的蛋白质，可帮助身体抵御攻击，包括寄生虫的攻击。） 有时可触及皮下硬化囊肿。

绦虫感染的治疗 对于肠道感染，选用吡喹酮或硝唑尼特（抗寄生虫药物）

对于囊虫病的症状，有时可采用皮质激素联合一种抗寄生虫药，可能需要，也可能不需要手术 肠道绦虫感染者可口服一剂吡喹酮治疗。对于矮绦虫感染，则可使用硝唑尼特。 囊虫病的治疗 囊虫病的治疗取决于多种因素，如症状和脑囊虫的数量及位置。 囊虫病如果未累及脑部，通常不需要治疗。皮质类固醇，如泼尼松，用于因脑包囊出现症状的患者。这些药物可以减轻炎症。癫痫发作患者可使用抗癫痫药物治疗。抗寄生虫药物（如阿苯达唑或吡喹酮）可用于杀死脑内的活包囊，但在症状得到充分控制后才可使用。皮质类固醇还与抗寄生虫药同时使用，以最大程度减少因正在死亡的包囊引起的炎症。 抗寄生虫药物不可用于治疗眼或脊髓中的包囊，因为其可能会触发重度炎症，损伤附近组织。 偶尔，患者有必要接受手术治疗——例如，当包囊阻塞脑和脊髓周围的液体（脑脊液）的流动时，或当包囊导致脊髓或眼睛的问题时。