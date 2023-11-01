肠道绦虫感染主要见于进食生的或未彻底煮熟的带虫猪肉、牛肉、淡水鱼，或者（对于矮绦虫而言）进食受污染的食物或水的人。
牛肉绦虫
绦虫的成虫寄居在人的肠道内，通常不引起症状，但可以导致腹部不适、腹泻和体重下降。
猪肉绦虫也可在脑部及身体其它部位形成包囊（称作囊虫病）。
脑部的包囊可引发各种症状，如头痛、抽搐发作、意识模糊，有时会引起重度的危及生命的疾病。
医生通过在粪便样本中发现蠕虫节段或虫卵来诊断肠道绦虫感染，并通过成像或血液化验识别体内其它部位的包囊来诊断囊虫病。
吡喹酮等抗寄生虫药可治疗肠道感染，阿苯达唑和/或吡喹酮联合皮质激素可缓解脑囊肿的症状。
彻底煮熟猪肉、牛肉和淡水鱼有助于预防感染。
（也请参见寄生虫感染概述。）
能够感染人的绦虫有若干种。它们包括
肥胖带绦虫（牛肉绦虫）
有钩绦虫（猪肉绦虫）
亚洲带绦虫，是通过在亚洲（亚洲绦虫）吃猪肉而获得的
阔节裂头绦虫（鱼绦虫）
微小膜壳绦虫（矮绦虫）
图片由 Mae Melvin 博士通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。
其它类型绦虫——细粒棘球绦虫和多房棘球绦虫（犬绦虫）——的成虫寄居在犬或其它犬科动物的肠道内。这些绦虫有时会感染人，导致肝脏或其它器官的囊肿。
绦虫有三个主要部分：
头，这是连接到肠道的部分
颈，可以再生
蠕虫的其余部分，由许多节段（称为节片）组成，可能包含虫卵
如果治疗不能消除头部和颈部，整个蠕虫可能会重新形成。
（图片来源：GC Cook, 《曼逊氏热带病学》", 第 20 版, 1996, WB Saunders, 图 74.11；经许可后使用）
猪肉、牛肉和鱼肉绦虫的生活周期
猪肉、牛肉和鱼肉绦虫是寄生在人的肠道内的大而扁的带状蠕虫，可长到 15 至 30 英尺（4.5 至 9 米）。（由于成体绦虫在肠道生活，所以人是绦虫的终末宿主。绦虫的产卵节段（节片）可随粪便排出。
未经处理的人类粪便若被排放至环境中，可致虫卵可被中间宿主（如猪或牛；对鱼绦虫而言则为微小的淡水甲壳类动物，这些动物继而被鱼吃掉）摄取。虫卵在中间宿主内孵化出幼虫。幼虫进而侵入肠壁或经血流被带到骨骼肌和其它组织形成包囊。
人食用含有包囊生的或未煮熟的肉或鱼而受染。包囊孵化并发育为成虫，成虫附着在肠壁上。它们不断加长，并开始产卵。
猪肉绦虫的生活周期
你知道吗……
矮绦虫的生活周期
矮绦虫很小，最长仅达40毫米。与猪肉绦虫与牛肉绦虫的感染方式不同，人通过摄入矮绦虫的虫卵（而非包囊）感染矮绦虫。当食物或水被人的粪便污染时，或当人与感染者发生接触后又触摸嘴时，虫卵即可进入体内。有时，人偶然通过摄入带虫卵的昆虫（如谷物中的跳蚤和甲壳虫）获得感染。
虫卵在人体内发育为成虫，成虫寄居在肠道内。成虫可以产卵，卵随粪便排出体外。虫卵被另一个人或同一个人摄入后，导致新一轮的感染。
有时虫卵会在肠内孵化并发育成为矮绦虫成虫，导致感染而从未离开人体。这种类型的感染被称为自体感染（自我感染）。大量的矮绦虫可能积聚并引起症状。
囊虫病
摄入猪肉绦虫卵的人可以成为该绦虫的中间宿主（人类不能成为牛肉和鱼肉绦虫的中间宿主）。人在以下情况下可成为中间宿主：
吞入被人粪便污染的食物或水中的猪肉绦虫虫卵。
接触感染者或接触带虫卵的衣物和家具后，将虫卵带至口中
肠道中有成虫的人吞下其粪便中虫卵时（例如在受污染的食物或水中），或者可能当蠕虫携带虫卵的节段（节片）从肠道进入胃并释放虫卵（自体感染）时，他们可能会再感染自己。
与在动物体内一样，虫卵到达肠道后发育成球形幼虫（钩球蚴）。钩球蚴穿过肠壁，移行至脑部、肌肉、其它脏器或皮下组织，并在这些部位形成包囊。在人中，这类疾病称作囊虫病。
绦虫感染的症状
虽然肠道内的绦虫成虫通常不引起症状，但有些人会出现上腹不适、腹泻和其它症状。偶尔有绦虫病人感肛门有虫在移动。矮绦虫比其它绦虫更容易引起恶心、呕吐、腹泻、腹部不适、食欲下降和体重减轻等腹部症状。
鱼肉绦虫可以引起贫血，因为它吸收红细胞产生所必需的维生素 B12。
囊虫病的症状由脑内或其它器官内（如脊髓、肝脏、肺和眼睛）的包囊引起。这些包囊可在最初感染数年后（这时包囊开始恶化并引起炎症）引起严重的症状，有时甚至危及生命。脑和覆盖大脑的组织（脑膜）内的包囊可导致头痛、癫痫发作、神智错乱或其它神经系统症状。累及脊髓有时可致肌肉萎缩或瘫痪。
绦虫感染的诊断
对于肠道绦虫感染，要进行粪便样本检查
检查是否有囊虫病，需要做计算机断层扫描或磁共振成像，有时需要血液化验
医师靠粪便样本查到蠕虫节段或虫卵而诊断肠道绦虫感染。
人类囊虫病的诊断需要使用计算机断层扫描(CT)或磁共振成像(MRI) 查见脑部或其它组织内的包囊。查血液中猪绦虫抗体也有助诊断。（抗体是由免疫系统生成的蛋白质，可帮助身体抵御攻击，包括寄生虫的攻击。） 有时可触及皮下硬化囊肿。
绦虫感染的治疗
对于肠道感染，选用吡喹酮或硝唑尼特（抗寄生虫药物）
对于囊虫病的症状，有时可采用皮质激素联合一种抗寄生虫药，可能需要，也可能不需要手术
肠道绦虫感染者可口服一剂吡喹酮治疗。对于矮绦虫感染，则可使用硝唑尼特。
囊虫病的治疗
囊虫病的治疗取决于多种因素，如症状和脑囊虫的数量及位置。
囊虫病如果未累及脑部，通常不需要治疗。皮质类固醇，如泼尼松，用于因脑包囊出现症状的患者。这些药物可以减轻炎症。癫痫发作患者可使用抗癫痫药物治疗。抗寄生虫药物（如阿苯达唑或吡喹酮）可用于杀死脑内的活包囊，但在症状得到充分控制后才可使用。皮质类固醇还与抗寄生虫药同时使用，以最大程度减少因正在死亡的包囊引起的炎症。
抗寄生虫药物不可用于治疗眼或脊髓中的包囊，因为其可能会触发重度炎症，损伤附近组织。
偶尔，患者有必要接受手术治疗——例如，当包囊阻塞脑和脊髓周围的液体（脑脊液）的流动时，或当包囊导致脊髓或眼睛的问题时。
绦虫感染的预防
抵御绦虫的第一道防线是
将整块肉和淡水鱼彻底煮熟至超过145°F (63°C) 的温度 3 分钟或更长时间。
如果肉被磨碎，建议烹饪温度至少为160°F (71°C)。
整块肉应在煮熟后静息3分钟，然后再切块或食用。磨碎的肉不需要静息时间。
淡水鱼不宜生吃（作为寿司），只有在煮至145°F (63°C) 的温度或在低于典型家用冰柜的温度下适当冷冻后方可食用。这些措施可杀死鱼肉绦虫。
以下是淡水鱼的推荐冷冻方法：
在-4°F (-20°C) 或以下，持续7天
在-31°F (-35°C) 或以下直至固化，然后在-31°F (-35°C) 或以下储存 15 小时
在-31°F (-35°C) 或以下直至固化，然后在-4°F (-20°C) 或以下储存 24 小时
烟熏和风干不能杀灭包囊。
第二道防线是
由受过训练的质检员仔细检查肉和鱼
感染的肉中包囊肉眼可见。
对人类废物的适当处理会中断牛肉绦虫或猪肉绦虫的生命周期，从而有助于预防感染，包括囊虫病。
矮绦虫感染可通过避免摄入以下食物来预防：
可能被粪便污染的食物和水
被感染昆虫污染的谷物
例如，在食物很可能被人类粪便污染的国家旅行时，应该在食用这些食物之前使用安全的水清洗、剥去皮和／或煮熟所有的生蔬菜和水果。
使用厕所后、换尿布后，以及在准备食物之前用肥皂和温水洗手也有帮助。