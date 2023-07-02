什么是血吸虫病？
血吸虫病是由称为吸虫的微小寄生虫引起的感染。
吸虫常见于南美洲、非洲和亚洲热带地区的河流和湖泊
在含吸虫的水中游泳或沐浴可能感染血吸虫病
吸虫钻入皮肤并穿过血流迁移
最终会到达肠道或膀胱内的小血管中
症状首先包括瘙痒性皮疹，其次是发热、寒战、肌肉疼痛、虚弱和腹痛
医生检查粪便（大便）和尿液（小便）样本查找吸虫卵
医生用杀死吸虫的抗寄生虫药物进行治疗
什么会导致血吸虫病？
血吸虫病是由称为吸虫（一种线虫）的寄生虫引起的。吸虫成虫的长度约为¼至¾英寸（1至2厘米）。
在含有这些吸虫的淡水中游泳、涉水或洗澡会感染血吸虫病。
人在水中时，吸虫会钻入皮肤
吸虫钻入皮肤，并通过血液流入膀胱或肠道
膀胱或肠道中的吸虫产许多卵：
虫卵刺激组织，引起溃疡、疤痕和出血
一些虫卵从肠道流入肝脏
虫卵随大便或尿液离开人体
如果人的尿液或粪便进入淡水，虫卵孵化并生长会感染其他人
当虫卵从肠道流入肝脏时，肝脏会发炎。这可能导致门静脉瘢痕形成和压力增加。门静脉在肠道和肝脏之间输送血液。门静脉高血压（称为门静脉高压）可导致脾脏肿大。它还会导致食管（连接喉咙和胃的“食物管”）静脉出血。
血吸虫病有哪些症状？
大多数人没有症状。当吸虫首先进入皮肤时，可能会出现：
瘙痒性皮疹
几周后，可能开始感觉不适，并出现以下症状：
发热
寒战
咳嗽
肌肉疼痛
腹痛
根据体内吸虫成虫的位置，可能会出现：
尿痛和尿液中带血
血性腹泻（稀便、水样便）
肝脾肿大
严重的感染会导致足够的血液丧失以形成：
贫血（低红细胞计数）
血吸虫病也可累及其他器官如肺、脊髓、肾，和脑。
医生如何诊断血吸虫病？
医生会根据症状怀疑血吸虫病，特别是有近期在可能感染的水中游泳或沐浴史时。医生通过在以下样本中寻找吸虫卵来诊断血吸虫病：
粪便
尿
肠道或膀胱组织
有时，医生也会进行血液化验、超声，或计算机断层扫描(CT)以了解感染严重程度。
医生如何治疗血吸虫病？
医生使用以下方法治疗血吸虫病：
抗寄生虫药物
医生也可以在1或2个月后检测粪便或尿液，以确保其中不再含有任何吸虫卵。
如何预防血吸虫病？
可以通过以下方式预防血吸虫病：
不在已知含吸虫的区域游泳、洗澡或涉水
在有吸虫问题的区域，将水煮沸或存放一两天后再用其清洗
如果您不慎陷入被污染的水中，请用毛巾大力擦干，这有助于在寄生虫穿过您的皮肤之前将其清除
虫卵在水中孵化时，吸虫会感染螺。因此，有时人们会将杀死螺的化学物质放入已知含吸虫的淡水水体内。