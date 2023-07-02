提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon
小知识
小知识

血吸虫病

（血吸虫病）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 7月 2023
浏览专业版
获得完整的细节

什么是血吸虫病？

血吸虫病是由称为吸虫的微小寄生虫引起的感染。

  • 吸虫常见于南美洲、非洲和亚洲热带地区的河流和湖泊

  • 在含吸虫的水中游泳或沐浴可能感染血吸虫病

  • 吸虫钻入皮肤并穿过血流迁移

  • 最终会到达肠道或膀胱内的小血管中

  • 症状首先包括瘙痒性皮疹，其次是发热、寒战、肌肉疼痛、虚弱和腹痛

  • 医生检查粪便（大便）和尿液（小便）样本查找吸虫卵

  • 医生用杀死吸虫的抗寄生虫药物进行治疗

什么会导致血吸虫病？

血吸虫病是由称为吸虫（一种线虫）的寄生虫引起的。吸虫成虫的长度约为¼至¾英寸（1至2厘米）。

在含有这些吸虫的淡水中游泳、涉水或洗澡会感染血吸虫病。

  • 人在水中时，吸虫会钻入皮肤

  • 吸虫钻入皮肤，并通过血液流入膀胱或肠道

膀胱或肠道中的吸虫产许多卵：

  • 虫卵刺激组织，引起溃疡、疤痕和出血

  • 一些虫卵从肠道流入肝脏

  • 虫卵随大便或尿液离开人体

  • 如果人的尿液或粪便进入淡水，虫卵孵化并生长会感染其他人

当虫卵从肠道流入肝脏时，肝脏会发炎。这可能导致门静脉瘢痕形成和压力增加。门静脉在肠道和肝脏之间输送血液。门静脉高血压（称为门静脉高压）可导致脾脏肿大。它还会导致食管（连接喉咙和胃的“食物管”）静脉出血。

血吸虫病有哪些症状？

大多数人没有症状。当吸虫首先进入皮肤时，可能会出现：

  • 瘙痒性皮疹

几周后，可能开始感觉不适，并出现以下症状：

  • 发热

  • 寒战

  • 咳嗽

  • 肌肉疼痛

  • 腹痛

根据体内吸虫成虫的位置，可能会出现： 

  • 尿痛和尿液中带血

  • 血性腹泻（稀便、水样便）

  • 肝脾肿大

严重的感染会导致足够的血液丧失以形成：

  • 贫血（低红细胞计数）

血吸虫病也可累及其他器官如肺、脊髓、肾，和脑。

医生如何诊断血吸虫病？

医生会根据症状怀疑血吸虫病，特别是有近期在可能感染的水中游泳或沐浴史时。医生通过在以下样本中寻找吸虫卵来诊断血吸虫病：

  • 粪便

  • 尿

  • 肠道或膀胱组织

有时，医生也会进行血液化验、超声，或计算机断层扫描(CT)以了解感染严重程度。

医生如何治疗血吸虫病？

医生使用以下方法治疗血吸虫病：

  • 抗寄生虫药物

医生也可以在1或2个月后检测粪便或尿液，以确保其中不再含有任何吸虫卵。

如何预防血吸虫病？

可以通过以下方式预防血吸虫病：

  • 不在已知含吸虫的区域游泳、洗澡或涉水

  • 在有吸虫问题的区域，将水煮沸或存放一两天后再用其清洗

  • 如果您不慎陷入被污染的水中，请用毛巾大力擦干，这有助于在寄生虫穿过您的皮肤之前将其清除

虫卵在水中孵化时，吸虫会感染螺。因此，有时人们会将杀死螺的化学物质放入已知含吸虫的淡水水体内。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS