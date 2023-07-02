血吸虫病是由称为吸虫（一种线虫）的寄生虫引起的。吸虫成虫的长度约为¼至¾英寸（1至2厘米）。

在含有这些吸虫的淡水中游泳、涉水或洗澡会感染血吸虫病。

人在水中时，吸虫会钻入皮肤

吸虫钻入皮肤，并通过血液流入膀胱或肠道

膀胱或肠道中的吸虫产许多卵：

虫卵刺激组织，引起溃疡、疤痕和出血

一些虫卵从肠道流入肝脏

虫卵随大便或尿液离开人体

如果人的尿液或粪便进入淡水，虫卵孵化并生长会感染其他人

当虫卵从肠道流入肝脏时，肝脏会发炎。这可能导致门静脉瘢痕形成和压力增加。门静脉在肠道和肝脏之间输送血液。门静脉高血压（称为门静脉高压）可导致脾脏肿大。它还会导致食管（连接喉咙和胃的“食物管”）静脉出血。