血吸虫病是由名叫血吸虫的特定扁虫（吸虫）引起的感染。
在吸虫污染的淡水中游泳或沐浴可感染血吸虫病。
感染早期可出现瘙痒性皮疹，数周后可出现发热、寒战、肌痛、疲乏、恶心、腹痛及其它症状（依受累器官而异）。
医生在尿或粪便样本中发现虫卵可确诊血吸虫病。
用吡喹酮治疗本病。
吸虫是扁虫类寄生虫。吸虫有很多种属。不同种属会感染不同的身体部位。血吸虫病是最常见的一种吸虫感染。在南美洲、非洲和亚洲的热带和亚热带地区，血吸虫病感染者超过 2 亿。（也请参见寄生虫感染概述。）
五个血吸虫种属可在人体内发育成为成虫，大多数血吸虫病病例都是由这五个种属的感染引起：
埃及血吸虫感染尿道及膀胱。该种属广泛分布于非洲大陆，并发生在中东、土耳其和印度的某些地区。
曼氏血吸虫、日本血吸虫、湄公河血吸虫及刚果裂体吸虫感染肠道和肝。曼氏血吸虫在非洲广泛流行并且是西半球（在南美洲和加勒比海部分地区）唯一的血吸虫。日本血吸虫和湄公河血吸虫分布在亚洲和东南亚。刚果裂体吸虫分布在中西非。
居住在加拿大或美国的人中，这五个血吸虫种属均未引起血吸虫病，其中包括血吸虫病曾是地方病的波多黎各。
在流行区疫水中游泳或洗澡可获得感染。
感染者在粪便或尿液中排出血吸虫卵。在水中，虫卵释放未成熟的幼虫（称为毛蚴），进入特定类型的水栖螺并繁殖成熟成为可游泳的尾蚴形态。尾蚴释放入水中可自由游动。当接触到人的皮肤后，它们会钻入皮肤，进入血流，然后随血液移行至肝脏，在肝脏内发育为成虫。成虫移行至膀胱或肠道的小静脉内的最终栖息处（具体取决于种属），并在那里平均生活3至10年。成虫在肠道或膀胱壁静脉内大量产卵，部分虫卵经血流到肝。虫卵可引起局部组织损伤和炎症，可导致溃疡、出血和瘢痕组织形成。一些虫卵经粪便或尿排出。如果感染者的尿液或粪便进入淡水，虫卵会孵化，释放出未成熟的幼虫，幼虫进入螺体内又开始其新的繁殖周期。
血吸虫的生活周期
曼氏血吸虫和日本血吸虫的卵多积存在肠道。有些虫卵从肠道经血流进入肝脏。虫卵在肝脏内导致炎症，使得肝脏与肠道之间的静脉（门静脉）压力升高。门静脉的压力升高（门脉高压）可导致脾肿大和食管静脉破裂出血。
埃及血吸虫卵典型定居于膀胱，有时可致溃疡、尿血及瘢痕形成。埃及血吸虫感染可增加膀胱癌的风险。
各型血吸虫感染均可累及其它器官如肺、脊髓和脑。虫卵到达肺部可引起肺部炎症及肺动脉压力增高（肺动脉高压），继而引发一种类型的心衰，称作肺心病。
血吸虫成虫平均存活时间为3～10年，但有时更长。雌性的长度大约为1/4到3/4英寸。雄性略小。
血吸虫皮炎
某些种类的血吸虫一般感染鸟类和除人以外的哺乳类动物。不过，有时候，这些类型血吸虫的尾蚴也可钻入人的皮肤。由于这些血吸虫一般不寄居在人体内，也不在人体内发育，所以它们无法从皮肤迁移至其它器官，也无法发育成熟成为吸虫成虫。所以，它们仅会累及皮肤，导致剧烈瘙痒（又称游泳者瘙痒症）。其中某些血吸虫种属，与引起血吸虫病的五个种属不同，存在于美国和加拿大。
血吸虫病的症状
大多数血吸虫病患者没有症状。但当血吸虫首先穿透皮肤时，在穿透部位可出现瘙痒性皮疹。
大约2至4周后，但有时长达12周后（吸虫成虫开始产卵），一些人会出现急性血吸虫病，并伴有皮疹、发热、寒战、咳嗽、肌肉酸痛、疲劳、隐隐作痛（不适）、恶心，和腹痛。肝、脾和淋巴结可短期增大，而后恢复正常。这一系列的症状称作钉螺热。
如果感染持续很长时间（称为慢性血吸虫病），则身体会对虫卵产生炎症反应，从而引起其它症状和瘢痕形成。症状因受累器官而异：
如果肠道血管长期受累：腹部不适、疼痛和出血（表现为血便），可导致贫血
若肝脏受累及门静脉压增高（门静脉高压）：肝脾肿大
如果膀胱长期受累：尿痛、尿频、血尿及膀胱癌的风险增加
若尿路慢性感染：炎症和最终的瘢痕形成会阻塞从肾脏到膀胱的导管（输尿管），有时会导致尿液回流并损害肾脏
若有大脑及脊髓慢性感染（罕见）可有癫痫及肌肉萎缩。抽搐发作、肌肉无力或瘫痪
若肺部出现慢性感染：会出现肺动脉压力增高（称为肺动脉高压）、呼吸急促、头晕和胸痛，这些是因一种称为肺心病的心衰引起
如果女性生殖器感染：可累及外阴、阴道和子宫颈以及输卵管，并可能导致在性生活和盆腔（妇科）检查过程中阴道出血、性疼痛、不孕、异位妊娠、流产和感染人类免疫缺陷病毒 (HIV) 的风险增加（如果暴露于病毒）
如果男性生殖器感染：可累及附睾、睾丸、精索或前列腺，并可导致盆腔疼痛、性交痛或射精痛、精液带血（血性精液）、生殖器异常肿胀和不育
血吸虫病的诊断
取粪便、尿液的标本检查，有时需要取肠道或膀胱组织的标本检查
有时做血液检查
如果到过血吸虫疫区的旅行者、来自那里的移民或那里的居民出现典型症状，且曾在淡水中游泳或跋涉过，医生会怀疑血吸虫病。
通过在粪便或尿液标本中查找虫卵，医生可确诊血吸虫病。通常需要采集多份标本。如果在粪便或尿液中未发现虫卵，但症状和情况提示血吸虫病，医生有时会从肠道或膀胱中取出组织样本，在显微镜下检查虫卵。在感染的早期，即寄生虫刚穿入皮肤后不久或在急性血吸虫病（钉螺热）期间，粪便或尿液内不会查到虫卵。
若要确定所感染的血吸虫类型是曼氏血吸虫还是其它，可做血液测试，但这些测试不能表明感染的严重程度、已感染多长时间或感染者体内是否有成虫。对于不是疫区居民的人，应在血吸虫病发生地区最后一次接触淡水后6至8周进行血液化验。钉螺热患者血液中嗜酸性粒细胞（一种白细胞）的数量通常会增加。
在诊断血吸虫病后，超声检查常用于评估泌尿道或肝脏中血吸虫病的严重程度。亦可行计算机断层扫描(CT)或磁共振成像(MRI)。
血吸虫病的治疗
吡喹酮（抗寄生虫药）
对于血吸虫病的治疗，根据引起感染的血吸虫种属，在1天内口服2或3剂吡喹酮。如果最初的粪便或尿液中含有活虫卵，医生可能会在1～2个月内再次检查样本，以确定治疗是否成功。如果仍存在活虫卵，应重复使用吡喹酮治疗。
吡喹酮可有效杀死血吸虫成虫，但不能杀死感染早期出现的不成熟形态。因此，对于旅行者来说，从最后暴露于寄生虫算起，吡喹酮治疗延迟6至8周，以使未成熟形态有时间变为成虫。
如果急性血吸虫病（钉螺热）的症状很严重，皮质类固醇可能有帮助。急性血吸虫病症状缓解（通常需要5天左右）后，服用吡喹酮杀死血吸虫成虫，并在4至6周后（剩余的未成熟形态的血吸虫变为成虫后）重复。
患游泳者瘙痒症的人不需要服用杀血吸虫的药物。冷敷法、小苏打、止痒乳液和／或皮质类固醇乳膏或油膏可用于缓解剧烈瘙痒。
血吸虫病的预防
血吸虫病的最佳预防措施为
避免在已知有血吸虫的淡水中游泳、洗澡或涉水。
尿液和粪便均排入便坑或马桶内
使用能杀死已知含有血吸虫的淡水水体内的螺的化学物质（软体动物杀灭剂）
用淡水洗澡时，应先煮沸至少1分钟，等冷却后再用。不过，在储水箱内已放置至少1～2天的水应该是安全的，不需要煮沸。
不小心接触可能含血吸虫的水时（例如跌入河中），应用毛巾使劲擦拭身体，以去除可能沾染到皮肤上的血吸虫。
在含有血吸虫的淡水水体内使用软体动物杀灭剂可有效预防血吸虫病，但也可能难以做到且费用昂贵，并引起环境问题。通过使用吡喹酮（一种抗寄生虫药）进行以社区或学校为基础的大规模治疗以及实施教育计划来控制流行地区的血吸虫病。