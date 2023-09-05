血吸虫病是由名叫血吸虫的特定扁虫（吸虫）引起的感染。

在吸虫污染的淡水中游泳或沐浴可感染血吸虫病。

感染早期可出现瘙痒性皮疹，数周后可出现发热、寒战、肌痛、疲乏、恶心、腹痛及其它症状（依受累器官而异）。

医生在尿或粪便样本中发现虫卵可确诊血吸虫病。

用吡喹酮治疗本病。

吸虫是扁虫类寄生虫。吸虫有很多种属。不同种属会感染不同的身体部位。血吸虫病是最常见的一种吸虫感染。在南美洲、非洲和亚洲的热带和亚热带地区，血吸虫病感染者超过 2 亿。（也请参见寄生虫感染概述。）

五个血吸虫种属可在人体内发育成为成虫，大多数血吸虫病病例都是由这五个种属的感染引起：

埃及血吸虫 感染尿道及膀胱。该种属广泛分布于非洲大陆，并发生在中东、土耳其和印度的某些地区。

曼氏血吸虫、日本血吸虫、湄公河血吸虫及刚果裂体吸虫感染肠道和肝。曼氏血吸虫在非洲广泛流行并且是西半球（在南美洲和加勒比海部分地区）唯一的血吸虫。日本血吸虫和湄公河血吸虫分布在亚洲和东南亚。刚果裂体吸虫分布在中西非。

居住在加拿大或美国的人中，这五个血吸虫种属均未引起血吸虫病，其中包括血吸虫病曾是地方病的波多黎各。

在流行区疫水中游泳或洗澡可获得感染。

感染者在粪便或尿液中排出血吸虫卵。在水中，虫卵释放未成熟的幼虫（称为毛蚴），进入特定类型的水栖螺并繁殖成熟成为可游泳的尾蚴形态。尾蚴释放入水中可自由游动。当接触到人的皮肤后，它们会钻入皮肤，进入血流，然后随血液移行至肝脏，在肝脏内发育为成虫。成虫移行至膀胱或肠道的小静脉内的最终栖息处（具体取决于种属），并在那里平均生活3至10年。成虫在肠道或膀胱壁静脉内大量产卵，部分虫卵经血流到肝。虫卵可引起局部组织损伤和炎症，可导致溃疡、出血和瘢痕组织形成。一些虫卵经粪便或尿排出。如果感染者的尿液或粪便进入淡水，虫卵会孵化，释放出未成熟的幼虫，幼虫进入螺体内又开始其新的繁殖周期。

血吸虫的生活周期

曼氏血吸虫和日本血吸虫的卵多积存在肠道。有些虫卵从肠道经血流进入肝脏。虫卵在肝脏内导致炎症，使得肝脏与肠道之间的静脉（门静脉）压力升高。门静脉的压力升高（门脉高压）可导致脾肿大和食管静脉破裂出血。

埃及血吸虫卵典型定居于膀胱，有时可致溃疡、尿血及瘢痕形成。埃及血吸虫感染可增加膀胱癌的风险。

各型血吸虫感染均可累及其它器官如肺、脊髓和脑。虫卵到达肺部可引起肺部炎症及肺动脉压力增高（肺动脉高压），继而引发一种类型的心衰，称作肺心病。

血吸虫成虫平均存活时间为3～10年，但有时更长。雌性的长度大约为1/4到3/4英寸。雄性略小。

血吸虫皮炎 某些种类的血吸虫一般感染鸟类和除人以外的哺乳类动物。不过，有时候，这些类型血吸虫的尾蚴也可钻入人的皮肤。由于这些血吸虫一般不寄居在人体内，也不在人体内发育，所以它们无法从皮肤迁移至其它器官，也无法发育成熟成为吸虫成虫。所以，它们仅会累及皮肤，导致剧烈瘙痒（又称游泳者瘙痒症）。其中某些血吸虫种属，与引起血吸虫病的五个种属不同，存在于美国和加拿大。

血吸虫病的症状 大多数血吸虫病患者没有症状。但当血吸虫首先穿透皮肤时，在穿透部位可出现瘙痒性皮疹。 大约2至4周后，但有时长达12周后（吸虫成虫开始产卵），一些人会出现急性血吸虫病，并伴有皮疹、发热、寒战、咳嗽、肌肉酸痛、疲劳、隐隐作痛（不适）、恶心，和腹痛。肝、脾和淋巴结可短期增大，而后恢复正常。这一系列的症状称作钉螺热。 如果感染持续很长时间（称为慢性血吸虫病），则身体会对虫卵产生炎症反应，从而引起其它症状和瘢痕形成。症状因受累器官而异： 如果肠道血管长期受累：腹部不适、疼痛和出血（表现为血便），可导致贫血

若肝脏受累及门静脉压增高（门静脉高压）：肝脾肿大

如果膀胱长期受累：尿痛、尿频、血尿及膀胱癌的风险增加

若尿路慢性感染：炎症和最终的瘢痕形成会阻塞从肾脏到膀胱的导管（输尿管），有时会导致尿液回流并损害肾脏

若有大脑及脊髓慢性感染（罕见）可有癫痫及肌肉萎缩。抽搐发作、肌肉无力或瘫痪

若肺部出现慢性感染：会出现肺动脉压力增高（称为肺动脉高压）、呼吸急促、头晕和胸痛，这些是因一种称为肺心病的心衰引起

如果女性生殖器感染：可累及外阴、阴道和子宫颈以及输卵管，并可能导致在性生活和盆腔（妇科）检查过程中阴道出血、性疼痛、不孕、异位妊娠、流产和感染人类免疫缺陷病毒 (HIV) 的风险增加（如果暴露于病毒）

如果男性生殖器感染：可累及附睾、睾丸、精索或前列腺，并可导致盆腔疼痛、性交痛或射精痛、精液带血（血性精液）、生殖器异常肿胀和不育

血吸虫病的诊断 取粪便、尿液的标本检查，有时需要取肠道或膀胱组织的标本检查

有时做血液检查 如果到过血吸虫疫区的旅行者、来自那里的移民或那里的居民出现典型症状，且曾在淡水中游泳或跋涉过，医生会怀疑血吸虫病。 通过在粪便或尿液标本中查找虫卵，医生可确诊血吸虫病。通常需要采集多份标本。如果在粪便或尿液中未发现虫卵，但症状和情况提示血吸虫病，医生有时会从肠道或膀胱中取出组织样本，在显微镜下检查虫卵。在感染的早期，即寄生虫刚穿入皮肤后不久或在急性血吸虫病（钉螺热）期间，粪便或尿液内不会查到虫卵。 若要确定所感染的血吸虫类型是曼氏血吸虫还是其它，可做血液测试，但这些测试不能表明感染的严重程度、已感染多长时间或感染者体内是否有成虫。对于不是疫区居民的人，应在血吸虫病发生地区最后一次接触淡水后6至8周进行血液化验。钉螺热患者血液中嗜酸性粒细胞（一种白细胞）的数量通常会增加。 在诊断血吸虫病后，超声检查常用于评估泌尿道或肝脏中血吸虫病的严重程度。亦可行计算机断层扫描(CT)或磁共振成像(MRI)。

血吸虫病的治疗 吡喹酮（抗寄生虫药） 对于血吸虫病的治疗，根据引起感染的血吸虫种属，在1天内口服2或3剂吡喹酮。如果最初的粪便或尿液中含有活虫卵，医生可能会在1～2个月内再次检查样本，以确定治疗是否成功。如果仍存在活虫卵，应重复使用吡喹酮治疗。 吡喹酮可有效杀死血吸虫成虫，但不能杀死感染早期出现的不成熟形态。因此，对于旅行者来说，从最后暴露于寄生虫算起，吡喹酮治疗延迟6至8周，以使未成熟形态有时间变为成虫。 如果急性血吸虫病（钉螺热）的症状很严重，皮质类固醇可能有帮助。急性血吸虫病症状缓解（通常需要5天左右）后，服用吡喹酮杀死血吸虫成虫，并在4至6周后（剩余的未成熟形态的血吸虫变为成虫后）重复。 患游泳者瘙痒症的人不需要服用杀血吸虫的药物。冷敷法、小苏打、止痒乳液和／或皮质类固醇乳膏或油膏可用于缓解剧烈瘙痒。