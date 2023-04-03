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小知识
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衣原体

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 4月 2023
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什么是衣原体？

衣原体是可引起多种感染的细菌。一种常见的衣原体感染是性传播感染 (STI)。性传播感染是一种通过性接触在人与人之间传播的感染。

衣原体性传播感染可以影响生殖器，以及女性的输卵管和卵巢。输卵管将卵巢（保存卵子的性器官）与子宫连接起来。

有时，与患有衣原体感染的人进行口交可能会导致衣原体咽喉感染。肛交会导致直肠（粪便储存的部位）感染。

  • 可以通过与受感染者的阴道性交、口交或肛交感染衣原体

  • 孕妇可以在分娩时将衣原体传播到婴儿的眼睛或肺部

  • 即使感染了也可能没有任何症状，或者感染后症状可能需要数周时间才能引起重视

  • 在男性中，症状包括阴茎分泌物和尿道（阴茎尖）在小便（撒尿）时的烧灼感

  • 在女性中，症状包括经常需要排尿、排尿时疼痛，以及阴道内有浓厚黄色液体（阴道分泌物）

  • 未得到治疗的女性可能会受到永久性伤害，从而难以或不可能生育

  • 如果性行为活跃，请向医生咨询衣原体筛查试验

  • 医生用抗生素治疗衣原体感染

感染衣原体且未接受治疗的女性可出现盆腔炎 (PID)。PID 是子宫、输卵管或两者的感染。PID 也可扩散到卵巢和血流。PID 可能会损害生殖器官，导致生育困难。

感染衣原体的男性可能出现附睾炎，即附睾感染。附睾是每个睾丸顶部的盘管。附睾炎引起阴囊疼痛和肿胀。

衣原体感染的症状有哪些？

女性

许多女性没有任何症状或仅有少数症状：

  • 感觉需要比平时更频繁排尿

  • 尿痛

  • 阴道黄色液体

  • 性交痛

  • 有时下腹部剧烈疼痛

男性

大多数男性有症状：

  • 小便时烧灼感和疼痛

  • 感觉需要比平时更频繁地排尿

  • 阴茎清亮或混浊的分泌物（稠厚的液体）

  • 早晨阴茎开口发红并被结痂堵塞

  • 单侧或双侧阴囊疼痛肿胀（如果有附睾炎）

男性和女性

如果直肠受到感染，可能会感到疼痛，并从肛门（粪便排出的部位）排出黄色分泌物。

如果咽喉感染，通常不会有任何症状。

即使没有症状，仍然可以将感染传染给伴侣。

医生如何知道我是否有衣原体感染？

  • 医生基于症状怀疑衣原体感染。

  • 为了确定，将对尿液或来自阴茎、阴道、咽喉或直肠的样本进行检测

医生可能会在阴茎、咽喉或直肠内放一个小棉签，以采集液体样本用于检测。如果是女性，医生会使用塑料窥器在阴道内查看，并从子宫颈（向阴道开口的子宫下半部分）蘸取分泌物。

如果怀孕或患衣原体感染的风险较高，医生可以在没有任何症状时进行衣原体尿液检测。存在以下情况的女性的风险较高：

  • 有性行为，并且年龄在25岁以下

  • 曾经有过性传播感染

  • 参与危险的性活动（比如为性工作者，有一个从事性工作的伴侣，有多个性伴侣，或不经常使用避孕套）

  • 性伴侣参与危险的性活动

存在以下情况的男性的风险较高：

  • 过去一年曾与男性发生过性关系

医生可能还会检查血液或尿液以筛查是否患有其他性传播感染，因为许多人患有多种性传播感染。

医生如何治疗衣原体感染？

医生将会：

  • 给患者和其性伴侣抗生素

  • 告诉患者在用完所有抗生素以防止衣原体传播之前避免性生活

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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