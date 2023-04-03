衣原体是可引起多种感染的细菌。一种常见的衣原体感染是性传播感染 (STI)。性传播感染是一种通过性接触在人与人之间传播的感染。

衣原体性传播感染可以影响生殖器，以及女性的输卵管和卵巢。输卵管将卵巢（保存卵子的性器官）与子宫连接起来。

有时，与患有衣原体感染的人进行口交可能会导致衣原体咽喉感染。肛交会导致直肠（粪便储存的部位）感染。

可以通过与受感染者的阴道性交、口交或肛交感染衣原体

孕妇可以在分娩时将衣原体传播到婴儿的眼睛或肺部

即使感染了也可能没有任何症状，或者感染后症状可能需要数周时间才能引起重视

在男性中，症状包括阴茎分泌物和尿道（阴茎尖）在小便（撒尿）时的烧灼感

在女性中，症状包括经常需要排尿、排尿时疼痛，以及阴道内有浓厚黄色液体（阴道分泌物）

未得到治疗的女性可能会受到永久性伤害，从而难以或不可能生育

如果性行为活跃，请向医生咨询衣原体筛查试验

医生用抗生素治疗衣原体感染

感染衣原体且未接受治疗的女性可出现盆腔炎 (PID)。PID 是子宫、输卵管或两者的感染。PID 也可扩散到卵巢和血流。PID 可能会损害生殖器官，导致生育困难。

感染衣原体的男性可能出现附睾炎，即附睾感染。附睾是每个睾丸顶部的盘管。附睾炎引起阴囊疼痛和肿胀。