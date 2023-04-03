什么是衣原体？
衣原体是可引起多种感染的细菌。一种常见的衣原体感染是性传播感染 (STI)。性传播感染是一种通过性接触在人与人之间传播的感染。
衣原体性传播感染可以影响生殖器，以及女性的输卵管和卵巢。输卵管将卵巢（保存卵子的性器官）与子宫连接起来。
有时，与患有衣原体感染的人进行口交可能会导致衣原体咽喉感染。肛交会导致直肠（粪便储存的部位）感染。
可以通过与受感染者的阴道性交、口交或肛交感染衣原体
孕妇可以在分娩时将衣原体传播到婴儿的眼睛或肺部
即使感染了也可能没有任何症状，或者感染后症状可能需要数周时间才能引起重视
在男性中，症状包括阴茎分泌物和尿道（阴茎尖）在小便（撒尿）时的烧灼感
在女性中，症状包括经常需要排尿、排尿时疼痛，以及阴道内有浓厚黄色液体（阴道分泌物）
未得到治疗的女性可能会受到永久性伤害，从而难以或不可能生育
如果性行为活跃，请向医生咨询衣原体筛查试验
医生用抗生素治疗衣原体感染
感染衣原体且未接受治疗的女性可出现盆腔炎 (PID)。PID 是子宫、输卵管或两者的感染。PID 也可扩散到卵巢和血流。PID 可能会损害生殖器官，导致生育困难。
感染衣原体的男性可能出现附睾炎，即附睾感染。附睾是每个睾丸顶部的盘管。附睾炎引起阴囊疼痛和肿胀。
衣原体感染的症状有哪些？
女性
许多女性没有任何症状或仅有少数症状：
感觉需要比平时更频繁排尿
尿痛
阴道黄色液体
性交痛
有时下腹部剧烈疼痛
男性
大多数男性有症状：
小便时烧灼感和疼痛
感觉需要比平时更频繁地排尿
阴茎清亮或混浊的分泌物（稠厚的液体）
早晨阴茎开口发红并被结痂堵塞
单侧或双侧阴囊疼痛肿胀（如果有附睾炎）
男性和女性
如果直肠受到感染，可能会感到疼痛，并从肛门（粪便排出的部位）排出黄色分泌物。
如果咽喉感染，通常不会有任何症状。
即使没有症状，仍然可以将感染传染给伴侣。
医生如何知道我是否有衣原体感染？
医生基于症状怀疑衣原体感染。
为了确定，将对尿液或来自阴茎、阴道、咽喉或直肠的样本进行检测
医生可能会在阴茎、咽喉或直肠内放一个小棉签，以采集液体样本用于检测。如果是女性，医生会使用塑料窥器在阴道内查看，并从子宫颈（向阴道开口的子宫下半部分）蘸取分泌物。
如果怀孕或患衣原体感染的风险较高，医生可以在没有任何症状时进行衣原体尿液检测。存在以下情况的女性的风险较高：
有性行为，并且年龄在25岁以下
曾经有过性传播感染
参与危险的性活动（比如为性工作者，有一个从事性工作的伴侣，有多个性伴侣，或不经常使用避孕套）
性伴侣参与危险的性活动
存在以下情况的男性的风险较高：
过去一年曾与男性发生过性关系
医生可能还会检查血液或尿液以筛查是否患有其他性传播感染，因为许多人患有多种性传播感染。
医生如何治疗衣原体感染？
医生将会：
给患者和其性伴侣抗生素
告诉患者在用完所有抗生素以防止衣原体传播之前避免性生活