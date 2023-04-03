什么是性传播感染 (STI)？
性传播感染是通过性接触（包括口交）在人与人之间传播的感染。
性传播感染可能由不同类型的病原体引起，包括衣原体、淋病、艾滋病病毒 (HIV)和梅毒
一些性传播感染可以通过亲吻或密切的身体接触（不只是性交）传播
一些性传播感染可能会导致整个身体出现非常严重的健康问题
使用避孕套可以帮助预防性传播感染
从阴道至卵巢的通路
对女性而言，有些生物体可进入阴道并感染其他生殖器官。这些生物体沿阴道上行，进入宫颈和子宫，并可能会到达输卵管，有时还会侵入卵巢。
从阴茎到附睾的通路
在男性中，微生物偶尔会经过尿道上行，进入输送精子的管道（输精管），从而感染睾丸上方的附睾。
是什么原因导致了性传播感染？
取决于不同的疾病，性传播感染由微小的病毒、细菌和寄生虫引起。与受感染伴侣发生性行为的人可能会患上性传播感染。性行为可以经阴道、口腔或肛门进行。但是，有些性传播感染也可通过其它方式传播，包括：
亲吻或密切身体接触
感染的母亲在分娩前或分娩期间传播给婴儿
母乳喂养
性传播感染的症状是什么？
一些性传播感染不会引起任何症状。如果确实有性传播感染症状，可能会出现：
生殖器或口腔溃疡
从溃疡或生殖器排出分泌物
疼痛或瘙痒
排尿（小便）疼痛
如果没有得到快速治疗，某些性传播感染可能会导致更严重的问题：
心脏和脑感染
癌症
不孕症（不能怀孕）
医生如何判断我是否有性传播感染？
医生可能对血液、尿液，或来自阴茎、阴道、咽喉或直肠的样本进行化验。
如果患有一种性传播感染，医生还会做其它性传播感染检查，因为患有一种性传播感染的人患另一种感染的概率相对较高。
如何预防性传播感染？
进行安全的性行为
每次发生性行为都要正确使用避孕套
避免有很多性伴侣
避免与性工作者发生性关系
男性包皮环切术（切除阴茎包皮的手术）有助于减少艾滋病病毒由女性到男性的蔓延
如何使用安全套
接种疫苗（注射）
接种疫苗可以预防某些性传播感染：
针对 11 岁和 12 岁女孩和男孩的人乳头状瘤病毒 (HPV) 疫苗
针对新生儿的乙型肝炎疫苗
针对 1 岁及以上人群的甲型肝炎疫苗
医生如何治疗性传播感染？
大多数性传播感染可以使用药物治疗。一些病毒性性传播感染不能治愈，所以终生患病。