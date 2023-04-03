取决于不同的疾病，性传播感染由微小的病毒、细菌和寄生虫引起。与受感染伴侣发生性行为的人可能会患上性传播感染。性行为可以经阴道、口腔或肛门进行。但是，有些性传播感染也可通过其它方式传播，包括：

亲吻或密切身体接触

感染的母亲在分娩前或分娩期间传播给婴儿

母乳喂养