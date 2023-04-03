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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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性传播感染概述

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 4月 2023
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什么是性传播感染 (STI)？

性传播感染是通过性接触（包括口交）在人与人之间传播的感染。

  • 性传播感染可能由不同类型的病原体引起，包括衣原体淋病艾滋病病毒 (HIV)梅毒

  • 一些性传播感染可以通过亲吻或密切的身体接触（不只是性交）传播

  • 一些性传播感染可能会导致整个身体出现非常严重的健康问题

  • 使用避孕套可以帮助预防性传播感染

从阴道至卵巢的通路

对女性而言，有些生物体可进入阴道并感染其他生殖器官。这些生物体沿阴道上行，进入宫颈和子宫，并可能会到达输卵管，有时还会侵入卵巢。

从阴茎到附睾的通路

在男性中，微生物偶尔会经过尿道上行，进入输送精子的管道（输精管），从而感染睾丸上方的附睾。

是什么原因导致了性传播感染？

取决于不同的疾病，性传播感染由微小的病毒、细菌和寄生虫引起。与受感染伴侣发生性行为的人可能会患上性传播感染。性行为可以经阴道、口腔或肛门进行。但是，有些性传播感染也可通过其它方式传播，包括：

  • 亲吻或密切身体接触

  • 感染的母亲在分娩前或分娩期间传播给婴儿

  • 母乳喂养

性传播感染的症状是什么？

一些性传播感染不会引起任何症状。如果确实有性传播感染症状，可能会出现：

  • 生殖器或口腔溃疡

  • 从溃疡或生殖器排出分泌物

  • 疼痛或瘙痒

  • 排尿（小便）疼痛

如果没有得到快速治疗，某些性传播感染可能会导致更严重的问题：

  • 心脏和脑感染

  • 癌症

  • 不孕症（不能怀孕）

医生如何判断我是否有性传播感染？

医生可能对血液、尿液，或来自阴茎、阴道、咽喉或直肠的样本进行化验。

如果患有一种性传播感染，医生还会做其它性传播感染检查，因为患有一种性传播感染的人患另一种感染的概率相对较高。

如何预防性传播感染？

进行安全的性行为

  • 每次发生性行为都要正确使用避孕套

  • 避免有很多性伴侣

  • 避免与性工作者发生性关系

  • 男性包皮环切术（切除阴茎包皮的手术）有助于减少艾滋病病毒由女性到男性的蔓延

如何使用安全套

  • 每一次性交使用一个新的安全套。

  • 使用正确尺寸的安全套。

  • 小心地拿避孕套，以免被指甲、牙齿或其他尖锐物体损伤。

  • 在阴茎勃起后以及在与性伴侣进行生殖器接触之前戴上避孕套。

  • 将避孕套套在食指上，轻轻地试着翻展开，但不要翻展太多，以此来确定它的正反面。如果不能翻展开，则将其反过来，试着从另一面翻展。然后再将其卷起。

  • 将卷着的避孕套放置在勃起阴茎的前端。

  • 将避孕套的头端留出 1/2 英寸（1.3 厘米）用于收集精液。

  • 用一只手挤压排出在避孕套前端内的空气。

  • 如果未做过包皮环切术，在向后滚动戴上避孕套之前将包皮后翻。

  • 以另一只手向后滚动避孕套直到阴茎根部，并排出其内的气泡。

  • 确定性交时润滑液已经足够。

  • 乳胶避孕套只能使用水基润滑剂。油基润滑剂（如凡士林、起酥油、矿物油、按摩油、身体乳液和食用油）会弱化乳胶，使安全套破裂。

  • 在拔出阴茎时，在阴茎根部紧握住避孕套，而且在阴茎仍勃起时拔出以防阴茎滑脱出避孕套。

接种疫苗（注射）

接种疫苗可以预防某些性传播感染：

医生如何治疗性传播感染？

大多数性传播感染可以使用药物治疗。一些病毒性性传播感染不能治愈，所以终生患病。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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