淋病是一种性传播感染 (STI)。性传播感染是一种通过性接触在人与人之间传播的感染。淋病可感染生殖器、女性的输卵管和卵巢。输卵管将卵巢（储存卵子的性器官）与子宫连接。

有时候，口交会导致喉咙感染淋病。肛交可能会导致直肠（粪便存放处）感染淋病。

可以通过与感染者的阴道性交、口交或肛交感染淋病

孕妇在分娩时可以将淋病传播给婴儿的眼睛

淋病会在感染的身体部位引起症状，但会传播到身体的其它部位，例如关节或皮肤

如果性活跃或怀孕，请咨询医生进行淋病筛查

医生用抗生素治疗淋病

患有淋病且未接受治疗的女性可出现盆腔炎 (PID)。PID 是子宫、输卵管或两者的感染。PID 也可扩散到卵巢和血流。PID 可能会损害生殖器官，导致生育困难。

患有淋病的男性可能会出现附睾炎，即附睾感染。附睾是每个睾丸顶部的盘管。附睾炎引起阴囊疼痛和肿胀。