什么是淋病？
淋病是一种性传播感染 (STI)。性传播感染是一种通过性接触在人与人之间传播的感染。淋病可感染生殖器、女性的输卵管和卵巢。输卵管将卵巢（储存卵子的性器官）与子宫连接。
有时候，口交会导致喉咙感染淋病。肛交可能会导致直肠（粪便存放处）感染淋病。
可以通过与感染者的阴道性交、口交或肛交感染淋病
孕妇在分娩时可以将淋病传播给婴儿的眼睛
淋病会在感染的身体部位引起症状，但会传播到身体的其它部位，例如关节或皮肤
如果性活跃或怀孕，请咨询医生进行淋病筛查
医生用抗生素治疗淋病
患有淋病且未接受治疗的女性可出现盆腔炎 (PID)。PID 是子宫、输卵管或两者的感染。PID 也可扩散到卵巢和血流。PID 可能会损害生殖器官，导致生育困难。
患有淋病的男性可能会出现附睾炎，即附睾感染。附睾是每个睾丸顶部的盘管。附睾炎引起阴囊疼痛和肿胀。
淋病的症状有哪些？
女性
阴道区域轻微疼痛
黄色液体从阴道流出（阴道分泌物）
感觉需要比平时更频繁地排尿（小便）
尿痛
如果患上PID，下腹部会出现剧烈疼痛
男性
轻微至重度尿痛
阴茎黄绿色分泌物（稠厚的液体）
感觉需要比平时更频繁地排尿
阴茎开口发红和肿胀
如果患有附睾炎，一侧或两侧阴囊肿痛
男性和女性
如果直肠（粪便存放的地方）或肛门（粪便排出的地方）被感染，可能会感到疼痛，而且肛门会出现黄色的稠厚分泌物。
如果咽喉感染，通常不会有任何症状，但是可能会有咽喉痛。
医生如何知道我是否患有淋病？
医生基于症状怀疑淋病
为确诊，会对阴茎、阴道、咽喉或直肠的样本进行测试
医生可能会在阴茎、咽喉或直肠内放一个小棉签，以采集液体样本用于检测。如果是女性，医生会使用塑料窥器在阴道内查看，并从子宫颈（向阴道开口的子宫下半部分）蘸取分泌物。
如果怀孕或患淋病的风险较高，医生可以在没有任何症状时进行淋病尿液检测。存在以下情况的女性的风险较高：
有性行为，并且年龄在25岁以下
曾经有过性传播感染
参与危险的性活动（比如为性工作者，有一个从事性工作的伴侣，有多个性伴侣，或不经常使用避孕套）
性伴侣参与危险的性活动
存在以下情况的男性的风险较高：
过去一年曾与男性发生过性关系
医生可能还会检查血液或尿液以筛查是否患有其他性传播感染，因为许多人患有多种性传播感染。
医生如何治疗淋病？
医生将会：
肌肉注射抗生素
给予口服抗生素
告诉患者在用完所有抗生素以防止淋病传播之前避免性生活
如果感染扩散到关节，在医院内用静脉内 (IV) 抗生素治疗
测试和治疗性伴侣的淋病