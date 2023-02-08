通常，淋病仅在初始感染部位引起症状，最常见的是宫颈、阴茎、尿道或咽喉。在某些人中，感染可通过血流播散至身体其它部位，特别是皮肤和／或关节部位。

某些男性（约25%）几乎没有症状。症状在感染后大约2～14天内出现。男性会感到尿道（将膀胱中的尿液排出体外的管道）的轻微不适。这种不适数小时后，出现排尿过程中轻度至重度疼痛、阴茎黄绿色的脓性分泌物以及尿频。阴茎的开口处可出现红肿。细菌有时会蔓延至附睾（每侧睾丸顶端的弯曲管道），导致阴囊肿胀和触痛。

有些女性（约占 10~20%）没有症状或几乎没有症状。因此，仅在常规筛查期间或在诊断出其伴侣感染后才能检测到淋病。直到感染后至少10天症状才会开始出现。有些女性在生殖器部位只有轻微不适和有黄色或绿色阴道分泌物。不过，其他女性的症状会更严重一些，比如出现尿频或尿痛。这些症状出现于尿道也被感染时。

感染可能扩散到生殖道并影响子宫、连接卵巢和子宫的管道（输卵管），以及有时影响卵巢周围区域。在某些女性中，感染可扩散至盆腔和腹腔的内膜（腹膜），导致腹膜炎。这些感染称为盆腔炎 (PID)，可引起严重的下腹痛，有时还会导致发热。有时候，感染聚集在腹部右上方的肝脏周围，导致疼痛、发热和呕吐——称作 Fitz-Hugh-Curtis 综合征。

与受感染的伴侣肛交可导致直肠淋病（淋菌性直肠炎）。这种感染通常不引起症状，但可能会引起排便疼痛。该病可导致排便痛苦，亦可有其它症状包括便秘、瘙痒、出血和从直肠排出分泌物。肛周可能变红、变粗糙，而大便可覆盖有黏液和脓液。当医生用一个观测管（肛门镜）检查直肠时，可能会在直肠壁上看到黏液和脓液。

与受感染的伴侣进行口交，可导致咽喉部淋病（淋菌性咽炎）。通常，这些感染不会导致任何症状，但是咽喉可能会出现溃疡。

如果眼睛接触到感染者的体液，则可能发生淋菌性结膜炎，可导致眼睑肿胀和眼部流脓。患淋病的孕妇在分娩时可使其新生儿眼部感染。新生儿双眼常受感染。若不早治疗，可能出现失明。

罕见情况下，发生播散性淋病双球菌感染（关节炎-皮炎综合征）。当感染通过血液传播到身体的其他部位，尤其是皮肤和关节时，就会发生；罕见情况下，感染会扩散到心脏。关节可出现肿胀、压痛以及极度疼痛和活动受限。感染关节的局部皮肤可能有红肿。患者通常出现发热、全身不适，并可出现一个或多个关节疼痛（由于关节炎）。皮肤上可出现小红点，通常是在上下肢。这些小红点略微发痛，可能充满脓液。这些感染是可治愈的，但关节炎的恢复可能比较缓慢。

影响皮肤的播散性淋病双球菌感染 图片 图片由 S. E. Thompson 和 J. Pledger 博士通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。

淋球菌性脓毒性关节炎是一种播散性淋病双球菌感染，可引起疼痛性关节炎。通常累及一个或两个大关节，如膝盖、脚踝、腕部或肘部，症状常常突然出现。患者通常发热。受感染的关节疼痛且肿胀，并且运动受限。受感染的关节表面的皮肤可能温暖和发红。

在儿童中，淋病通常是性虐待的一个迹象。女孩可出现生殖部位（女阴）的发炎、发红和肿胀，并可能伴随阴道分泌物。如果合并尿道感染，儿童，尤其男孩可出现排尿疼痛。