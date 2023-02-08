淋病是由淋病奈瑟菌感染导致的一种性传播感染，感染部位包括尿道、宫颈、直肠或咽喉的内膜或覆盖在眼球前方的薄膜（结膜和角膜）。
淋病通常是通过性接触传播。
感染通常出现阴茎或阴道的分泌物，可能有尿频和尿急。
对阴道或阴茎分泌物进行显微镜检、培养或 DNA 检测，或对尿液进行 DNA 检测有助于确诊。
抗生素可以治愈感染，但对用于治疗淋病的抗生素的抗药性正变得越来越普遍。
在性交期间使用避孕套有助于预防一个人将淋病和其他性传播感染 (STI) 传给另一个人。
（也请参见性传播感染概述。）
淋病是一种非常常见的传染病。美国疾病控制与预防中心 (CDC) 估计美国每年约有超过 100 万新感染发生。
淋病几乎总是通过阴道、口腔或肛门的性接触传播。在未使用避孕套的一次阴道性交之后，从被感染的女性传播给男性的几率大约为20%。从受感染的男性传播给女性以及从男性传播给男性的机率可能更高。
如果孕妇被感染，分娩过程中细菌可以扩散到新生儿的眼睛，引起新生儿结膜炎。然而，在大多数资源丰富的国家，感染是可以预防的，因为所有新生儿在分娩后都接受常规眼药膏治疗。
淋病患者患其他性传播感染的风险增加，如衣原体、梅毒或人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染。
你知道吗……
淋病的症状
通常，淋病仅在初始感染部位引起症状，最常见的是宫颈、阴茎、尿道或咽喉。在某些人中，感染可通过血流播散至身体其它部位，特别是皮肤和／或关节部位。
某些男性（约25%）几乎没有症状。症状在感染后大约2～14天内出现。男性会感到尿道（将膀胱中的尿液排出体外的管道）的轻微不适。这种不适数小时后，出现排尿过程中轻度至重度疼痛、阴茎黄绿色的脓性分泌物以及尿频。阴茎的开口处可出现红肿。细菌有时会蔓延至附睾（每侧睾丸顶端的弯曲管道），导致阴囊肿胀和触痛。
有些女性（约占 10~20%）没有症状或几乎没有症状。因此，仅在常规筛查期间或在诊断出其伴侣感染后才能检测到淋病。直到感染后至少10天症状才会开始出现。有些女性在生殖器部位只有轻微不适和有黄色或绿色阴道分泌物。不过，其他女性的症状会更严重一些，比如出现尿频或尿痛。这些症状出现于尿道也被感染时。
感染可能扩散到生殖道并影响子宫、连接卵巢和子宫的管道（输卵管），以及有时影响卵巢周围区域。在某些女性中，感染可扩散至盆腔和腹腔的内膜（腹膜），导致腹膜炎。这些感染称为盆腔炎 (PID)，可引起严重的下腹痛，有时还会导致发热。有时候，感染聚集在腹部右上方的肝脏周围，导致疼痛、发热和呕吐——称作 Fitz-Hugh-Curtis 综合征。
与受感染的伴侣肛交可导致直肠淋病（淋菌性直肠炎）。这种感染通常不引起症状，但可能会引起排便疼痛。该病可导致排便痛苦，亦可有其它症状包括便秘、瘙痒、出血和从直肠排出分泌物。肛周可能变红、变粗糙，而大便可覆盖有黏液和脓液。当医生用一个观测管（肛门镜）检查直肠时，可能会在直肠壁上看到黏液和脓液。
与受感染的伴侣进行口交，可导致咽喉部淋病（淋菌性咽炎）。通常，这些感染不会导致任何症状，但是咽喉可能会出现溃疡。
如果眼睛接触到感染者的体液，则可能发生淋菌性结膜炎，可导致眼睑肿胀和眼部流脓。患淋病的孕妇在分娩时可使其新生儿眼部感染。新生儿双眼常受感染。若不早治疗，可能出现失明。
罕见情况下，发生播散性淋病双球菌感染（关节炎-皮炎综合征）。当感染通过血液传播到身体的其他部位，尤其是皮肤和关节时，就会发生；罕见情况下，感染会扩散到心脏。关节可出现肿胀、压痛以及极度疼痛和活动受限。感染关节的局部皮肤可能有红肿。患者通常出现发热、全身不适，并可出现一个或多个关节疼痛（由于关节炎）。皮肤上可出现小红点，通常是在上下肢。这些小红点略微发痛，可能充满脓液。这些感染是可治愈的，但关节炎的恢复可能比较缓慢。
图片由 S. E. Thompson 和 J. Pledger 博士通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。
淋球菌性脓毒性关节炎是一种播散性淋病双球菌感染，可引起疼痛性关节炎。通常累及一个或两个大关节，如膝盖、脚踝、腕部或肘部，症状常常突然出现。患者通常发热。受感染的关节疼痛且肿胀，并且运动受限。受感染的关节表面的皮肤可能温暖和发红。
在儿童中，淋病通常是性虐待的一个迹象。女孩可出现生殖部位（女阴）的发炎、发红和肿胀，并可能伴随阴道分泌物。如果合并尿道感染，儿童，尤其男孩可出现排尿疼痛。
淋病的诊断
通常取宫颈、阴道、阴茎、咽喉或直肠分泌物样本或尿液样本进行化验
为了诊断淋病，医生会采集分泌物样本并送到实验室。有些高灵敏度化验可检测淋球菌和衣原体（常常合并存在）的 DNA。实验室可用一份样本同时检测两种感染。对于某些检查（称为核酸扩增试验，或NAATS），使用增加细菌遗传物质量的技术。因为这些技术使微生物更易于检测，所以可以使用尿液样本。因而，这些试验可方便地用于筛查没有症状的患者或者那些不愿意接受生殖器体液样本采样的感染者。有时，样本也被送去培养（培养微生物）。
对于男性，如果医疗机构有适当的设备和经过培训的人员，可以通过检查分泌物样本并识别细菌（淋球菌）来快速（1 小时内）诊断淋病。如果分泌物明显，医生会用拭子蘸或滑过阴茎末端，采集样本。如果没有明显的分泌物，医生将一个小棉签插入尿道中半英寸或更长以收集样本。在采集样本之前，要求男性至少2小时内禁止排尿。
女性诊断淋病比男性更困难，因为从宫颈分泌物样本中识别细菌比从阴茎分泌物样本识别更困难。只有大约一半的受感染女性的宫颈采样样本能在显微镜下观察到细菌。
因为患者可同时患一种以上的性传播感染，医师可能会采集血液或生殖器体液样本以检测患者是否有其他的性传播感染，如梅毒和 HIV 感染。
如果关节红肿，医生使用针从关节腔引流关节液。液体送实验室做培养和其它的测试。
筛查淋病
有些人即使没有症状也应接受淋病筛查，因为他们具有高感染风险。
如果建议筛查，即使患者坚持使用避孕套，也要进行筛查。测试使用的样本来自直肠、尿道，或如果发生口交，则来自咽喉部。
例如，如果女性性生活活跃且年龄小于 25 岁，或年龄在 25 岁或以上、性生活活跃且有以下一个或多个风险因素，则每年进行筛查：
既往曾患性传播感染
有风险的性活动（例如有多个性伴侣或伴侣有多个性伴侣，在非单一性伴侣关系中未一贯地使用避孕套，或从事性工作）
曾被监禁
性伴侣参与危险的性活动或患有性传播感染
怀孕女性若存在高危因素，应于首次产前检查时接受筛查，并于妊娠晚期时再次复查。
与女性发生性关系的男性不需常规筛查，但如果有人要求，可以进行筛查，并且通常在青少年诊所、性传播感染诊所和惩教机构向所有人提供筛查。
男男性接触者的筛查情况如下：
如果性生活活跃：至少每年一次
如果他们的风险增加（HIV 感染者、有多个性伴侣者或伴侣有多个伴侣者）：每 3 至 6 个月一次
如果变性人和性别多样化的人性生活活跃，根据他们的性行为和解剖结构进行筛查。例如，所有 25 岁以下有宫颈的人每年接受一次筛查。对于 25 岁或以上的人，如果风险增加，应每年进行宫颈筛查。基于报告的性行为和暴露情况对变性和性别多样化的人进行直肠拭子筛查。
淋病的治疗
一种抗生素
检查并治疗性伴侣
医生通常会给予淋病患者单次肌肉注射头孢曲松抗生素。
如果淋病已发生血流播散，患者通常要住院治疗，并需要静脉输注或肌注抗生素。
如果症状复发或治疗后仍持续，医生可采集样本进行培养，以确定患者是否痊愈，并可进行检测，以确定淋球菌是否对所使用的抗生素有抗药性。
淋病的人应避免性活动，直至治疗完成，以避免感染性伙伴。
性伴侣
应该检测在过去 60 天里所有与感染者有过性接触的性伴侣，有无淋病和其他性传播感染，如果测试结果是阳性的，应给予治疗。如果性伴侣在过去 2 周内暴露于淋病，则无需等待测试结果即可对其进行治疗。
加快伴侣治疗是医生有时使用的选项，以便更容易地治疗性伴侣。这种方法涉及给淋病患者的伴侣开处方或用药。因此，即使性伴侣尚未去看医生，也会对其进行治疗。最好去看医生，因为医生可以检查是否存在药物过敏和其他性传播感染。但是，如果伴侣不太可能看医生，加快伴侣治疗是有用的。
淋病的预防
以下是预防淋病（及其它性传播感染）的一般措施：
更安全的性行为，包括每次使用避孕套进行口交、肛交或生殖器性交
通过减少性伴侣的数量、避免高风险性伴侣（有多个性伴侣或没有进行较安全性行为的人），或实行单一性伴侣或禁欲，降低性传播感染暴露的风险
及时诊断和治疗感染（防止传染给其他人）
确定哪些人与感染者发生过性接触，然后对这些人给出忠告或提供治疗
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。