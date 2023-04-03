什么是滴虫病？
滴虫病是一种常见的性传播感染 (STI)。性传播感染是一种通过性接触在人与人之间传播的感染。与男性相比滴虫病更可能导致女性出现症状。
最常见的原因是与感染的伴侣发生性关系
受感染的妇女出现尿（小便）痛和大量从阴道排出的绿色或黄色液体（阴道分泌物）
男性通常没有任何症状，或在排尿时有轻微疼痛以及阴茎泡沫性分泌物
医生用抗生素治疗滴虫病
为了预防这种感染，在性活动时使用避孕套
什么会导致滴虫病？
与患滴虫病伴侣发生性行为后，会感染毛滴虫。伴侣可能没有任何滴虫病症状，但仍然会传播感染。
滴虫病的症状是什么？
女性
泌尿系统及阴道的症状可能单独或同时出现。
阴道分泌物可能呈绿色或黄色、稀薄、呈泡状或泡沫状、气味腥，且大量出现
阴道开口周围发痒、发红或疼痛
小便时疼痛或烧灼感
尿频
男性
大多数男性没有症状或只有轻微的症状。即使没有症状，仍然可以将感染传播给伴侣。如果确实有症状，可能会出现：
阴茎泡沫状分泌物
小便时疼痛或烧灼感
感觉需要比平时更频繁地排尿
医生如何知道我是否患有滴虫病？
女性
医生会用塑料窥器查看阴道，并用棉签取出分泌物样本。医生通常用显微镜检查样本。罕见情况下医生会将样本送到实验室进行检测。
男性
当女性性伴侣被诊断出患有滴虫病时，医生通常会怀疑滴虫病。在那种情况下，医生经常会治疗而不做任何检查。
为了检测滴虫病，医生会在阴茎内放一根小棉签来取样。医生会将样本送到实验室进行检测。
医生如何治疗滴虫病？
医生会用一种口服抗生素（如甲硝唑或替硝唑）——女性通常只需要一剂，但男性可能需要服用抗生素 5 至 7 天
在使用抗生素治疗后至少 72 小时内禁止饮酒——这会导致不适、呕吐和头痛
除非感染消失，否则医生会指示不要发生性行为
性伴侣应该由医生进行检查，医生会为他们开具相同的抗生素。