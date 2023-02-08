滴虫病是由阴道毛滴虫（一种原虫）感染阴道或尿道而引起的一种性传播感染，可导致阴道刺激症状和分泌物，有时还会出现泌尿系统症状。

女性可能有黄绿色，泡沫状，腥气味阴道分泌物并伴随生殖器部位的疼痛。

男性通常没有症状，但少数患者可出现阴茎的泡沫状分泌物和排尿时的轻度疼痛或不适。

在显微镜下检查分泌物的样本通常使医生能够确诊滴虫病。

感染者及其性伴侣需接受抗生素治疗。

在性交时使用避孕套有助于预防滴虫病和其他性传播感染 (STI) 从一个人传给另一个人。

（也请参见性传播感染概述。）

阴道毛滴虫通常会导致女性阴道的性传播感染和男性、女性泌尿道的性传播感染。女性更容易出现症状。约有20%的女性会在育龄期罹患阴道毛滴虫病（滴虫性阴道炎）。

许多有毛滴虫病的人也有淋病或其他性传播感染。

滴虫病的症状 女性感染者的初始症状通常为阴道的黄绿色、泡沫状、鱼腥味分泌物。在一些妇女，分泌物是轻微的。生殖区可能会有刺激感和溃疡，性交时可能有疼痛。在重度病例中，生殖区和周围皮肤可能会发炎，阴道开口（阴唇）周围的组织可能会肿胀。如发生在膀胱感染，可出现尿痛和尿频。泌尿系统及阴道的症状可能单独或同时出现。 大多数患有尿道（将尿液从膀胱排出体外的管道）滴虫病的男性没有或只有轻微的症状，但他们仍然可以传染给他们的性伴侣。有些男性会出现阴茎的泡沫状分泌物、排尿时疼痛和尿频。 你知道吗……

滴虫病的诊断 取分泌物或尿液样本进行检查，有时可进行培养 医生怀疑下列人群可能患有滴虫病： 阴道感染女性及其性伴侣

尿道感染男性及其性伴侣 生物体在男性比女性更难以检测。 在女性，诊断通常可以迅速通过检查阴道分泌物显微镜样本，并确定。如果结果不明确的，将样品培养数天。 在男性中，从阴茎端部取得分泌物（早晨排尿前）的样本可以在显微镜下检查，或送到实验室进行培养。或者，医生有时会使用增加细菌遗传物质含量的技术进行检测，以识别生物体的独特遗传物质（DNA 或 RNA）。这些检测称为核酸扩增试验(NAATS)。这些技术使微生物更易于检测。 偶尔的显微镜检查尿液也可明确滴虫，但如果做尿培养，诊断更明确。 因为很多有毛滴虫病的病人也有淋病或衣原体感染，因此通常也做其他性传播感染的测试。

滴虫病的治疗 抗生素甲硝唑或替硝唑

同时治疗性伴侣 女性通常接受 7 天疗程的抗生素治疗，包括甲硝唑或替硝唑。男性可采用单剂量治疗。她们的性伴侣必须同时治疗，否则妇女可能再次被感染。有时候，若女性的伴侣不太可能会返院复查，则可将药物或处方交给女性，由其转交给其性伴侣服用（称为加速伴侣疗法）。 甲硝唑可能会导致在口中有金属味、恶心，或白细胞的数目减少。服用此药的女性可能更容易出现阴道酵母菌感染（阴道念珠菌病）。 受感染的人直到感染治愈前应杜绝性交，否则他们可以感染他们的性伙伴。