滴虫病是由阴道毛滴虫（一种原虫）感染阴道或尿道而引起的一种性传播感染，可导致阴道刺激症状和分泌物，有时还会出现泌尿系统症状。
女性可能有黄绿色，泡沫状，腥气味阴道分泌物并伴随生殖器部位的疼痛。
男性通常没有症状，但少数患者可出现阴茎的泡沫状分泌物和排尿时的轻度疼痛或不适。
在显微镜下检查分泌物的样本通常使医生能够确诊滴虫病。
感染者及其性伴侣需接受抗生素治疗。
在性交时使用避孕套有助于预防滴虫病和其他性传播感染 (STI) 从一个人传给另一个人。
（也请参见性传播感染概述。）
阴道毛滴虫通常会导致女性阴道的性传播感染和男性、女性泌尿道的性传播感染。女性更容易出现症状。约有20%的女性会在育龄期罹患阴道毛滴虫病（滴虫性阴道炎）。
许多有毛滴虫病的人也有淋病或其他性传播感染。
滴虫病的症状
女性感染者的初始症状通常为阴道的黄绿色、泡沫状、鱼腥味分泌物。在一些妇女，分泌物是轻微的。生殖区可能会有刺激感和溃疡，性交时可能有疼痛。在重度病例中，生殖区和周围皮肤可能会发炎，阴道开口（阴唇）周围的组织可能会肿胀。如发生在膀胱感染，可出现尿痛和尿频。泌尿系统及阴道的症状可能单独或同时出现。
大多数患有尿道（将尿液从膀胱排出体外的管道）滴虫病的男性没有或只有轻微的症状，但他们仍然可以传染给他们的性伴侣。有些男性会出现阴茎的泡沫状分泌物、排尿时疼痛和尿频。
你知道吗……
滴虫病的诊断
取分泌物或尿液样本进行检查，有时可进行培养
医生怀疑下列人群可能患有滴虫病：
生物体在男性比女性更难以检测。
在女性，诊断通常可以迅速通过检查阴道分泌物显微镜样本，并确定。如果结果不明确的，将样品培养数天。
在男性中，从阴茎端部取得分泌物（早晨排尿前）的样本可以在显微镜下检查，或送到实验室进行培养。或者，医生有时会使用增加细菌遗传物质含量的技术进行检测，以识别生物体的独特遗传物质（DNA 或 RNA）。这些检测称为核酸扩增试验(NAATS)。这些技术使微生物更易于检测。
偶尔的显微镜检查尿液也可明确滴虫，但如果做尿培养，诊断更明确。
滴虫病的治疗
滴虫病的预防
以下一般措施可以帮助预防滴虫病（和其它性传播感染）：
更安全的性行为，包括每次使用避孕套进行口交、肛交或生殖器性交
通过减少性伴侣的数量、避免高风险性伴侣（有多个性伴侣或没有进行较安全性行为的人），或实行单一性伴侣或禁欲，降低性传播感染暴露的风险
及时诊断和治疗感染（防止传染给其他人）
确定哪些人与感染者发生过性接触，然后对这些人给出忠告或提供治疗