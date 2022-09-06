提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon
小知识
小知识

结核病(TB)

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2022
浏览专业版
获得完整的细节

什么是结核病？

结核病(TB)是一种由结核分枝杆菌引起的常见的严重感染。

  • 结核病影响全世界数百万人，尤其是在资源匮乏的国家

  • 结核病通过未经治疗的感染者咳嗽和打喷嚏传播

  • 通过呼吸吸入结核菌而感染结核病

  • 结核病通常累及肺，但也会累及几乎所有器官

  • 大多数感染者不生病，但细菌可在身体内停留

  • 如果结核病变得活跃，通常会出现咳嗽、发热、盗汗和体重减轻

  • 艾滋病病毒(HIV) 感染患者更容易患活动性结核病，更有可能因此死亡

  • 要治疗结核病，需要服用几种不同的抗生素至少 6 个月

结核病的分期是什么？

结核病分为3期：

  • 初次感染

  • 潜伏感染

  • 活动性疾病

初次感染时，结核菌进入肺部，有时会扩散到身体其它部位。只有少数初次感染患者会生病。

潜伏性感染中，机体的防御机制（免疫系统）攻击结核病细菌，并将它们封在小块瘢痕组织内的密封处。身体最终可能杀灭细菌，但是细菌通常可以存活很多年并且没有活性。约5%～10%潜伏性感染患者可出现活动性疾病。

活动性疾病中，瘢痕组织团块内部密封的细菌变得活跃并逃离束缚。活动性疾病使感染者生病并能将感染传播给他人。

结核病的病因是什么？

结核病是由于呼吸吸入肺结核细菌（结核分枝杆菌）引起的。

当活动性疾病患者咳嗽、打喷嚏，甚至只是谈话时，这种细菌就会进入空气。

结核病为什么会变得活跃？

使免疫系统受损的疾病和药物使得结核病更容易变得活跃。

最常见的风险因素是：

其它危险因素包括：

  • 糖尿病

  • 严重肾衰竭

  • 某些癌症

  • 药物，如皮质类固醇和新的炎症阻断药物

有时结核病即使没有风险因素，也会变得活跃。

结核病的症状是什么？

结核病通常不会立即引起症状。事实上，大多数感染者从不出现症状。

如果有症状，通常会累及肺部。你可能出现：

  • 咳嗽，有时咳出带血的黄色或绿色黏液

  • 发热

  • 盗汗

  • 体重减轻

  • 感觉不适、低能量且不饿

  • 气短和胸痛

少数情况下，会出现其它感染结核病细菌的器官感染引起的症状。例如，肾脏感染会导致背痛和尿血。脑部感染可引起头痛、神智错乱和嗜睡。脊柱感染可引起背痛。

医生如何诊断结核病？

如果有可能是结核病的症状，医生会使用以下方法寻找活动性疾病：

  • 胸部 X 线检查

  • 一份痰液（咳出的粘液）样本，以检测结核病细菌

如果这些检查结果不清楚，医生可能会进行结核病皮肤试验或血液化验。

结核病皮肤试验称为 PPD（纯化蛋白衍生物）试验。医护人员在手臂皮肤下注入一些来自结核病细菌的蛋白质。如果曾接触过结核病，在大约 2 天内，在该区域会出现硬块。

什么是结核病筛查检测？

筛查检测可在没有任何症状的人中寻找疾病。由于结核病通常不会引起任何症状，因此如果有患结核病的风险，则需要定期进行筛检。

如果出现以下情况，可能需要进行筛查检测：

  • 与活动性结核病患者密切接触

  • 医疗保健工作者

  • 患有增加结核病风险的HIV感染、糖尿病或其它疾病

  • 服用某些弱化免疫系统的药物

  • 来自许多人患有结核病的国家

筛查检查包括：

  • 结核病皮肤试验

  • 结核病血液化验

  • 有时胸部X线检查

如果皮肤或血液检查结果为阳性，医生会进行身体检查和胸部 X 线检查，以确定是否有活动性疾病。如果没有活动性疾病，阳性筛查检测结果意味着有潜伏性感染。

医生如何治疗结核病？

活动性结核病

结核病可用抗生素治疗。医生会根据疾病、检查结果和其它情况采用多种不同的抗生素方案治疗活动性结核病。但总的来说，可能将：

  • 在家接受治疗

  • 服用4种抗生素约2个月

  • 然后再服用至少2种抗生素4-7个月——需要很长时间去除所有结核病细菌

如果病情很重、无住所或住在难以限制与他人接触的地方，则可能需要住院。例如，如果住在护理院、宿舍或庇护所。

潜伏性结核病

即使潜伏性结核病不引起生病的感觉，但如果筛查测试结果最近呈阳性，医生通常会提供治疗。需要治疗，因此结核病不会变得活跃。通常医生会要求：

  • 使用单一抗生素治疗 4 或 9 个月（取决于使用的抗生素）

什么是耐药细菌？

某些结核病菌株已经转化，因此无法再被普通抗生素杀死。这些耐药性结核病菌株必须使用4或5种不同的抗生素治疗很长时间。

医生如何预防结核病扩散？

除非结核病感染对药物具有极度耐药性，否则在服用抗生素一周或两周后，不会将其传播给健康人群。在此之前，需要采取一些预防措施。

如果在家治疗：

  • 谢绝访客

  • 覆盖咳嗽（用纸巾或咳嗽到肘部）

如果与高风险人群生活，例如幼儿或HIV患者，可能需要采取预防措施，直到检查显示结核病受到控制。

如果在医院接受治疗，也可能需要：

  • 在隔离室，人们必须佩戴特殊的呼吸面罩（不仅是常规的外科口罩）

是否有结核病疫苗？

有一种结核病疫苗。称为卡介苗(BCG)。但是，它使PPD皮肤测试呈阳性。因此，如果接种了疫苗，医生不能使用皮肤测试来筛查是否患有结核病。因此，疫苗主要用于结核病常见国家的儿童。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。