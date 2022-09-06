筛查检测可在没有任何症状的人中寻找疾病。由于结核病通常不会引起任何症状，因此如果有患结核病的风险，则需要定期进行筛检。

如果出现以下情况，可能需要进行筛查检测：

与活动性结核病患者密切接触

医疗保健工作者

患有增加结核病风险的HIV感染、糖尿病或其它疾病

服用某些弱化免疫系统的药物

来自许多人患有结核病的国家

筛查检查包括：

结核病皮肤试验

结核病血液化验

有时胸部X线检查

如果皮肤或血液检查结果为阳性，医生会进行身体检查和胸部 X 线检查，以确定是否有活动性疾病。如果没有活动性疾病，阳性筛查检测结果意味着有潜伏性感染。