什么是结核病？
结核病(TB)是一种由结核分枝杆菌引起的常见的严重感染。
结核病影响全世界数百万人，尤其是在资源匮乏的国家
结核病通过未经治疗的感染者咳嗽和打喷嚏传播
通过呼吸吸入结核菌而感染结核病
结核病通常累及肺，但也会累及几乎所有器官
大多数感染者不生病，但细菌可在身体内停留
如果结核病变得活跃，通常会出现咳嗽、发热、盗汗和体重减轻
艾滋病病毒(HIV) 感染患者更容易患活动性结核病，更有可能因此死亡
要治疗结核病，需要服用几种不同的抗生素至少 6 个月
结核病的分期是什么？
结核病分为3期：
初次感染
潜伏感染
活动性疾病
在初次感染时，结核菌进入肺部，有时会扩散到身体其它部位。只有少数初次感染患者会生病。
在潜伏性感染中，机体的防御机制（免疫系统）攻击结核病细菌，并将它们封在小块瘢痕组织内的密封处。身体最终可能杀灭细菌，但是细菌通常可以存活很多年并且没有活性。约5%～10%潜伏性感染患者可出现活动性疾病。
在活动性疾病中，瘢痕组织团块内部密封的细菌变得活跃并逃离束缚。活动性疾病使感染者生病并能将感染传播给他人。
结核病的病因是什么？
结核病是由于呼吸吸入肺结核细菌（结核分枝杆菌）引起的。
当活动性疾病患者咳嗽、打喷嚏，甚至只是谈话时，这种细菌就会进入空气。
结核病为什么会变得活跃？
使免疫系统受损的疾病和药物使得结核病更容易变得活跃。
最常见的风险因素是：
其它危险因素包括：
糖尿病
严重肾衰竭
某些癌症
药物，如皮质类固醇和新的炎症阻断药物
有时结核病即使没有风险因素，也会变得活跃。
结核病的症状是什么？
结核病通常不会立即引起症状。事实上，大多数感染者从不出现症状。
如果有症状，通常会累及肺部。你可能出现：
咳嗽，有时咳出带血的黄色或绿色黏液
发热
盗汗
体重减轻
感觉不适、低能量且不饿
气短和胸痛
少数情况下，会出现其它感染结核病细菌的器官感染引起的症状。例如，肾脏感染会导致背痛和尿血。脑部感染可引起头痛、神智错乱和嗜睡。脊柱感染可引起背痛。
医生如何诊断结核病？
如果有可能是结核病的症状，医生会使用以下方法寻找活动性疾病：
胸部 X 线检查
一份痰液（咳出的粘液）样本，以检测结核病细菌
如果这些检查结果不清楚，医生可能会进行结核病皮肤试验或血液化验。
结核病皮肤试验称为 PPD（纯化蛋白衍生物）试验。医护人员在手臂皮肤下注入一些来自结核病细菌的蛋白质。如果曾接触过结核病，在大约 2 天内，在该区域会出现硬块。
什么是结核病筛查检测？
筛查检测可在没有任何症状的人中寻找疾病。由于结核病通常不会引起任何症状，因此如果有患结核病的风险，则需要定期进行筛检。
如果出现以下情况，可能需要进行筛查检测：
与活动性结核病患者密切接触
医疗保健工作者
患有增加结核病风险的HIV感染、糖尿病或其它疾病
服用某些弱化免疫系统的药物
来自许多人患有结核病的国家
筛查检查包括：
结核病皮肤试验
结核病血液化验
有时胸部X线检查
如果皮肤或血液检查结果为阳性，医生会进行身体检查和胸部 X 线检查，以确定是否有活动性疾病。如果没有活动性疾病，阳性筛查检测结果意味着有潜伏性感染。
医生如何治疗结核病？
活动性结核病
结核病可用抗生素治疗。医生会根据疾病、检查结果和其它情况采用多种不同的抗生素方案治疗活动性结核病。但总的来说，可能将：
在家接受治疗
服用4种抗生素约2个月
然后再服用至少2种抗生素4-7个月——需要很长时间去除所有结核病细菌
如果病情很重、无住所或住在难以限制与他人接触的地方，则可能需要住院。例如，如果住在护理院、宿舍或庇护所。
潜伏性结核病
即使潜伏性结核病不引起生病的感觉，但如果筛查测试结果最近呈阳性，医生通常会提供治疗。需要治疗，因此结核病不会变得活跃。通常医生会要求：
使用单一抗生素治疗 4 或 9 个月（取决于使用的抗生素）
什么是耐药细菌？
某些结核病菌株已经转化，因此无法再被普通抗生素杀死。这些耐药性结核病菌株必须使用4或5种不同的抗生素治疗很长时间。
医生如何预防结核病扩散？
除非结核病感染对药物具有极度耐药性，否则在服用抗生素一周或两周后，不会将其传播给健康人群。在此之前，需要采取一些预防措施。
如果在家治疗：
谢绝访客
覆盖咳嗽（用纸巾或咳嗽到肘部）
如果与高风险人群生活，例如幼儿或HIV患者，可能需要采取预防措施，直到检查显示结核病受到控制。
如果在医院接受治疗，也可能需要：
在隔离室，人们必须佩戴特殊的呼吸面罩（不仅是常规的外科口罩）
是否有结核病疫苗？
有一种结核病疫苗。称为卡介苗(BCG)。但是，它使PPD皮肤测试呈阳性。因此，如果接种了疫苗，医生不能使用皮肤测试来筛查是否患有结核病。因此，疫苗主要用于结核病常见国家的儿童。