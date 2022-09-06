结核分枝杆菌仅生存在人体内。动物、昆虫、土壤或其它非生命物质一般都不能传播结核菌。结核病的唯一感染方式是通过呼吸被活动性结核病患者污染的空气。身体的接触一般不会导致感染，因为结核分枝杆菌几乎只通过空气传播。

肺部或喉咙（喉）患有活动性结核病的人在咳嗽、打喷嚏甚至说话或唱歌时，都可能排菌污染空气。这些细菌可在空气中存活数小时。其他人在吸入它们后可能会发生感染。所以，接触过活动性结核病患者的人（比如患者的家人或治疗者）具有更高的感染风险。但是，一旦患者开始接受有效的治疗，通常在大约2周后，传播感染的风险就会迅速降低。

肺或喉中无潜伏性感染或结核病的人不会将细菌排入空气，也无法传播感染。

虽然结核分枝杆菌仅存活于人体内，但有一些相关的分枝杆菌会影响动物。牛型分枝杆菌是其中一种相关分枝杆菌。通常它为牛的致病菌，但偶尔人由于饮用未经巴氏消毒、已污染了此菌的牛乳而被感染的情况。在对牛进行结核病检测并对牛奶进行巴氏消毒的国家，很少会出现此菌引起感染的情况。不过，有时候，用未经高温消毒的牛奶制成的奶酪会从其它国家非法流入美国，如果这些牛奶来自于感染了结核菌的牛，则有可能会导致感染。如果牛分枝杆菌感染肺部，患者可以在咳嗽或打喷嚏时将细菌传播给他人。屠宰场工作人员也有感染的风险。